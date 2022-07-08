08:29 08.07.2022 (обновлено: 09:13 08.07.2022)
Абэ получил ранение в шею справа, сообщили СМИ
Kyodo сообщило, что экс-премьер Синдзо Абэ во время покушения получил ранение в шею справа
© AFP 2022 / JIJI PRESSСотрудники экстренных служб на месте покушения на экс-премьера Японии Синдзо Абэ
ТОКИО, 8 июл – РИА Новости. Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе нападения получил огнестрельное ранение в шею справа, после чего там наблюдалось кровотечение, кроме этого, кровотечение было зафиксировано в области груди слева, сообщает агентство Kyodo.
Нападение на Синдзо Абэ было совершено около 11.30 по местному времени (05.30 мск) в японском городе Нара во время его уличного выступления. По данным японских СМИ со ссылкой на правоохранительные органы и источники в правящей Либерально-демократической партии, в Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела.
Полиция сообщила, что сразу после ранения Абэ был в сознании, но затем, в процессе транспортировки, его состояние стало критическим "с остановкой сердца и легких".
В настоящее время Синдзо Абэ находится в больнице Университета префектуры Нара.
На месте был задержан 41-летний Тэцуя Ямагами. При задержании сопротивления он не оказывал. Спустя некоторое время он был арестован по обвинению в покушении на убийство. Японские СМИ сообщают, что Ямагами в течение трех лет до 2005 года служил в морских силах самообороны страны. Род занятий в настоящее время неизвестен.