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Абэ получил ранение в шею справа, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.07.2022
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Абэ получил ранение в шею справа, сообщили СМИ
Абэ получил ранение в шею справа, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.07.2022
Абэ получил ранение в шею справа, сообщили СМИ
Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе нападения получил огнестрельное ранение в шею справа, после чего там наблюдалось кровотечение, кроме этого,... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T08:29
2022-07-08T09:13
в мире
покушение на экс-премьера японии синдзо абэ
япония
синдзо абэ
нара (город)
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ТОКИО, 8 июл – РИА Новости. Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе нападения получил огнестрельное ранение в шею справа, после чего там наблюдалось кровотечение, кроме этого, кровотечение было зафиксировано в области груди слева, сообщает агентство Kyodo.Нападение на Синдзо Абэ было совершено около 11.30 по местному времени (05.30 мск) в японском городе Нара во время его уличного выступления. По данным японских СМИ со ссылкой на правоохранительные органы и источники в правящей Либерально-демократической партии, в Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела.Полиция сообщила, что сразу после ранения Абэ был в сознании, но затем, в процессе транспортировки, его состояние стало критическим "с остановкой сердца и легких".В настоящее время Синдзо Абэ находится в больнице Университета префектуры Нара.На месте был задержан 41-летний Тэцуя Ямагами. При задержании сопротивления он не оказывал. Спустя некоторое время он был арестован по обвинению в покушении на убийство. Японские СМИ сообщают, что Ямагами в течение трех лет до 2005 года служил в морских силах самообороны страны. Род занятий в настоящее время неизвестен.
https://ria.ru/20220708/yaponiya-1801114512.html
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япония
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в мире, покушение на экс-премьера японии синдзо абэ, япония, синдзо абэ, нара (город)
08:29 08.07.2022 (обновлено: 09:13 08.07.2022)
 
Абэ получил ранение в шею справа, сообщили СМИ

Kyodo сообщило, что экс-премьер Синдзо Абэ во время покушения получил ранение в шею справа

© AFP 2022 / JIJI PRESSСотрудники экстренных служб на месте покушения на экс-премьера Японии Синдзо Абэ
Сотрудники экстренных служб на месте покушения на экс-премьера Японии Синдзо Абэ - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© AFP 2022 / JIJI PRESS
Читать ria.ru в
ТОКИО, 8 июл – РИА Новости. Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе нападения получил огнестрельное ранение в шею справа, после чего там наблюдалось кровотечение, кроме этого, кровотечение было зафиксировано в области груди слева, сообщает агентство Kyodo.
Нападение на Синдзо Абэ было совершено около 11.30 по местному времени (05.30 мск) в японском городе Нара во время его уличного выступления. По данным японских СМИ со ссылкой на правоохранительные органы и источники в правящей Либерально-демократической партии, в Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела.
Экс-премьер Японии Синдзо Абэ - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
08:37
Лавров высказался по поводу покушения на Синдзо Абэ
Полиция сообщила, что сразу после ранения Абэ был в сознании, но затем, в процессе транспортировки, его состояние стало критическим "с остановкой сердца и легких".
В настоящее время Синдзо Абэ находится в больнице Университета префектуры Нара.
На месте был задержан 41-летний Тэцуя Ямагами. При задержании сопротивления он не оказывал. Спустя некоторое время он был арестован по обвинению в покушении на убийство. Японские СМИ сообщают, что Ямагами в течение трех лет до 2005 года служил в морских силах самообороны страны. Род занятий в настоящее время неизвестен.
Сотрудники экстренных служб на месте покушения на экс-премьера Японии Синдзо Абэ - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
07:29
В больнице Университета Нары подтвердили, что Абэ находится у них
 
В миреПокушение на экс-премьера Японии Синдзо АбэЯпонияСиндзо АбэНара (город)
 
 
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