https://ria.ru/20220708/pokushenie-1801113457.html

Абэ получил ранение в шею справа, сообщили СМИ

Абэ получил ранение в шею справа, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.07.2022

Абэ получил ранение в шею справа, сообщили СМИ

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе нападения получил огнестрельное ранение в шею справа, после чего там наблюдалось кровотечение, кроме этого,... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T08:29

2022-07-08T08:29

2022-07-08T09:13

в мире

покушение на экс-премьера японии синдзо абэ

япония

синдзо абэ

нара (город)

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ТОКИО, 8 июл – РИА Новости. Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе нападения получил огнестрельное ранение в шею справа, после чего там наблюдалось кровотечение, кроме этого, кровотечение было зафиксировано в области груди слева, сообщает агентство Kyodo.Нападение на Синдзо Абэ было совершено около 11.30 по местному времени (05.30 мск) в японском городе Нара во время его уличного выступления. По данным японских СМИ со ссылкой на правоохранительные органы и источники в правящей Либерально-демократической партии, в Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела.Полиция сообщила, что сразу после ранения Абэ был в сознании, но затем, в процессе транспортировки, его состояние стало критическим "с остановкой сердца и легких".В настоящее время Синдзо Абэ находится в больнице Университета префектуры Нара.На месте был задержан 41-летний Тэцуя Ямагами. При задержании сопротивления он не оказывал. Спустя некоторое время он был арестован по обвинению в покушении на убийство. Японские СМИ сообщают, что Ямагами в течение трех лет до 2005 года служил в морских силах самообороны страны. Род занятий в настоящее время неизвестен.

https://ria.ru/20220708/yaponiya-1801114512.html

https://ria.ru/20220708/abe-1801107319.html

япония

нара (город)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, покушение на экс-премьера японии синдзо абэ, япония, синдзо абэ, нара (город)