https://ria.ru/20220708/pokushenie-1801112906.html
Стрелявший в Абэ три года служил в ВМС самообороны Японии, сообщили СМИ
Стрелявший в Абэ три года служил в ВМС самообороны Японии, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.07.2022
Стрелявший в Абэ три года служил в ВМС самообороны Японии, сообщили СМИ
Задержанный после нападения на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ Тэцуя Ямагами является бывшим служащим морских сил самообороны страны, сообщил... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T08:26
2022-07-08T08:26
2022-07-08T09:11
в мире
япония
синдзо абэ
покушение на экс-премьера японии синдзо абэ
нара (город)
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ТОКИО, 8 июл – РИА Новости. Задержанный после нападения на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ Тэцуя Ямагами является бывшим служащим морских сил самообороны страны, сообщил телеканал Nippon Television.По данным телеканала, срок службы 41-летнего Тэцуя Ямагами закончился в 2005 году. Он находился в рядах сил самообороны в течение трех лет.Род занятий в настоящее время неизвестен.Нападение на Синдзо Абэ было совершено около 11.30 по местному времени (05.30 мск) в японском городе Нара во время его уличного выступления. По данным японских СМИ со ссылкой на правоохранительные органы и источники в правящей Либерально-демократической партии, в Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела.Полиция сообщила, что сразу после ранения Абэ был в сознании, но затем, в процессе транспортировки, его состояние стало критическим "с остановкой сердца и легких".В настоящее время Синдзо Абэ находится в больнице Университета префектуры Нара.На месте был задержан 41-летний Тэцуя Ямагами. При задержании сопротивления он не оказывал. Спустя некоторое время он был арестован по обвинению в покушении на убийство.
https://ria.ru/20220708/napadenie-1801111428.html
https://ria.ru/20220529/abe-1791493521.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, синдзо абэ, покушение на экс-премьера японии синдзо абэ, нара (город)
08:26 08.07.2022 (обновлено: 09:11 08.07.2022)
Стрелявший в Абэ три года служил в ВМС самообороны Японии, сообщили СМИ
Nippon Television: стрелявший в Абэ служил в военно-морских силах самообороны Японии
ТОКИО, 8 июл – РИА Новости. Задержанный после нападения на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ Тэцуя Ямагами является бывшим служащим морских сил самообороны страны, сообщил телеканал Nippon Television.
По данным телеканала, срок службы 41-летнего Тэцуя Ямагами закончился в 2005 году. Он находился в рядах сил самообороны в течение трех лет.
Род занятий в настоящее время неизвестен.
Нападение на Синдзо Абэ
было совершено около 11.30 по местному времени (05.30 мск) в японском городе Нара
во время его уличного выступления. По данным японских СМИ со ссылкой на правоохранительные органы и источники в правящей Либерально-демократической партии, в Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела.
Полиция сообщила, что сразу после ранения Абэ был в сознании, но затем, в процессе транспортировки, его состояние стало критическим "с остановкой сердца и легких".
В настоящее время Синдзо Абэ находится в больнице Университета префектуры Нара.
На месте был задержан 41-летний Тэцуя Ямагами. При задержании сопротивления он не оказывал. Спустя некоторое время он был арестован по обвинению в покушении на убийство.