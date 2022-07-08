https://ria.ru/20220708/pokushenie-1801112906.html

Стрелявший в Абэ три года служил в ВМС самообороны Японии, сообщили СМИ

Стрелявший в Абэ три года служил в ВМС самообороны Японии, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.07.2022

Стрелявший в Абэ три года служил в ВМС самообороны Японии, сообщили СМИ

Задержанный после нападения на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ Тэцуя Ямагами является бывшим служащим морских сил самообороны страны, сообщил... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T08:26

2022-07-08T08:26

2022-07-08T09:11

в мире

япония

синдзо абэ

покушение на экс-премьера японии синдзо абэ

нара (город)

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ТОКИО, 8 июл – РИА Новости. Задержанный после нападения на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ Тэцуя Ямагами является бывшим служащим морских сил самообороны страны, сообщил телеканал Nippon Television.По данным телеканала, срок службы 41-летнего Тэцуя Ямагами закончился в 2005 году. Он находился в рядах сил самообороны в течение трех лет.Род занятий в настоящее время неизвестен.Нападение на Синдзо Абэ было совершено около 11.30 по местному времени (05.30 мск) в японском городе Нара во время его уличного выступления. По данным японских СМИ со ссылкой на правоохранительные органы и источники в правящей Либерально-демократической партии, в Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела.Полиция сообщила, что сразу после ранения Абэ был в сознании, но затем, в процессе транспортировки, его состояние стало критическим "с остановкой сердца и легких".В настоящее время Синдзо Абэ находится в больнице Университета префектуры Нара.На месте был задержан 41-летний Тэцуя Ямагами. При задержании сопротивления он не оказывал. Спустя некоторое время он был арестован по обвинению в покушении на убийство.

https://ria.ru/20220708/napadenie-1801111428.html

https://ria.ru/20220529/abe-1791493521.html

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нара (город)

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, япония, синдзо абэ, покушение на экс-премьера японии синдзо абэ, нара (город)