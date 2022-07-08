https://ria.ru/20220708/pogoda-1801110217.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу

Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 08.07.2022

Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу

Облачная погода, кратковременный дождь, гроза и до плюс 26 градусов ожидают москвичей в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T08:01

2022-07-08T08:01

2022-07-08T08:01

общество

москва

московская область (подмосковье)

александр синенков

центр "фобос"

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Облачная погода, кратковременный дождь, гроза и до плюс 26 градусов ожидают москвичей в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня в Москве преимущественно облачная погода с прояснениями. Местами возможен кратковременный дождь, гроза, но преимущественно на востоке Московской области. Максимальная температура в столице плюс 24-26 градусов, по области — плюс 22-27 градусов", — рассказал Синенков.Синоптик отметил, что ветер будет дуть северный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление существенно не изменится и составит 749 миллиметров ртутного столба, что чуть выше нормы.

https://ria.ru/20220707/liven-1801044792.html

москва

московская область (подмосковье)

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общество, москва, московская область (подмосковье), александр синенков, центр "фобос"