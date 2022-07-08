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В Анапе проверяют данные о незаконном требовании оплатить шезлонг - РИА Новости, 08.07.2022
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Туризм
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В Анапе проверяют данные о незаконном требовании оплатить шезлонг
В Анапе проверяют данные о незаконном требовании оплатить шезлонг - РИА Новости, 08.07.2022
В Анапе проверяют данные о незаконном требовании оплатить шезлонг
Полицейские в Анапе проверяют информацию о том, что несколько мужчин на пляже требовали с женщины деньги за шезлонг, при этом отказались предоставить квитанцию... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T16:08
2022-07-08T16:14
происшествия
россия
краснодарский край
анапа
туризм
новости - туризм
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СОЧИ, 8 июл – РИА Новости. Полицейские в Анапе проверяют информацию о том, что несколько мужчин на пляже требовали с женщины деньги за шезлонг, при этом отказались предоставить квитанцию об оплате, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД РФ по Краснодарскому краю.В соцсетях появилось видео, на котором несколько мужчин, предположительно, сотрудники анапского пляжа, просят женщину оплатить шезлонг, который она заняла. "Девушка, 3,5 стоит лежак", - говорит один из них. Женщина в ответ потребовала чек об оплате, но мужчины предоставить документ не смогли.Как рассказали в пресс-службе регионального МВД, женщина обратилась с заявлением в полицию, сообщив, что конфликт произошел на Центральном пляже."В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, россия, краснодарский край, анапа, новости - туризм
16:08 08.07.2022 (обновлено: 16:14 08.07.2022)
 
В Анапе проверяют данные о незаконном требовании оплатить шезлонг

В Анапе полиция проверяет данные о конфликте на пляже из-за требования оплатить шезлонг

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкОтдыхающие на одном из пляжей в Анапе
Отдыхающие на одном из пляжей в Анапе - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Отдыхающие на одном из пляжей в Анапе. Архивное фото
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СОЧИ, 8 июл – РИА Новости. Полицейские в Анапе проверяют информацию о том, что несколько мужчин на пляже требовали с женщины деньги за шезлонг, при этом отказались предоставить квитанцию об оплате, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД РФ по Краснодарскому краю.
В соцсетях появилось видео, на котором несколько мужчин, предположительно, сотрудники анапского пляжа, просят женщину оплатить шезлонг, который она заняла. "Девушка, 3,5 стоит лежак", - говорит один из них. Женщина в ответ потребовала чек об оплате, но мужчины предоставить документ не смогли.
Как рассказали в пресс-службе регионального МВД, женщина обратилась с заявлением в полицию, сообщив, что конфликт произошел на Центральном пляже.
"В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего", - сказал собеседник агентства.
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