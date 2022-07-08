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В Анапе проверяют данные о незаконном требовании оплатить шезлонг

В Анапе проверяют данные о незаконном требовании оплатить шезлонг - РИА Новости, 08.07.2022

В Анапе проверяют данные о незаконном требовании оплатить шезлонг

Полицейские в Анапе проверяют информацию о том, что несколько мужчин на пляже требовали с женщины деньги за шезлонг, при этом отказались предоставить квитанцию... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T16:08

2022-07-08T16:08

2022-07-08T16:14

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СОЧИ, 8 июл – РИА Новости. Полицейские в Анапе проверяют информацию о том, что несколько мужчин на пляже требовали с женщины деньги за шезлонг, при этом отказались предоставить квитанцию об оплате, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД РФ по Краснодарскому краю.В соцсетях появилось видео, на котором несколько мужчин, предположительно, сотрудники анапского пляжа, просят женщину оплатить шезлонг, который она заняла. "Девушка, 3,5 стоит лежак", - говорит один из них. Женщина в ответ потребовала чек об оплате, но мужчины предоставить документ не смогли.Как рассказали в пресс-службе регионального МВД, женщина обратилась с заявлением в полицию, сообщив, что конфликт произошел на Центральном пляже."В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20220705/sochi-1800495971.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, россия, краснодарский край, анапа, новости - туризм