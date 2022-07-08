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Экс-депутат Рады объяснил, чем опасна для Зеленского отставка Джонсона - РИА Новости, 08.07.2022
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Экс-депутат Рады объяснил, чем опасна для Зеленского отставка Джонсона
Экс-депутат Рады объяснил, чем опасна для Зеленского отставка Джонсона - РИА Новости, 08.07.2022
Экс-депутат Рады объяснил, чем опасна для Зеленского отставка Джонсона
За отставкой премьера Великобритании Бориса Джонсона может последовать военный переворот в Киеве, который приведет к насильственной гибели президента Украины... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T01:22
2022-07-08T01:22
в мире
великобритания
сша
украина
илья кива
борис джонсон
владимир зеленский
джо байден
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. За отставкой премьера Великобритании Бориса Джонсона может последовать военный переворот в Киеве, который приведет к насильственной гибели президента Украины Владимира Зеленского, заявил в Telegram экс-депутат Рады Илья Кива.По его мнению, завершение карьеры главы британского кабмина означает закат эры несистемных политиков, отличающихся нестандартным, эксцентричным поведением.Накануне Джонсон объявил об уходе с поста главы Консервативной партии Великобритании и кабинета министров. При этом он уточнил, что продолжит выполнять обязанности до назначения нового премьера.В последние дни в Британии разразился правительственный кризис — за два дня кабинет министров покинули более 50 человек, в том числе руководители таких ключевых ведомств, как минфин и минздрав. Они заявили о недоверии Джонсону и несогласии с его методами руководства.Причиной этого стал скандал вокруг бывшего заместителя главы МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера, который устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Причем несколько лет назад его уже обвиняли в сексуальных домогательствах. Некоторые политики утверждают, что Джонсон знал о небезупречном прошлом Пинчера, но все равно назначил его на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов.
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в мире, великобритания, сша, украина, илья кива, борис джонсон, владимир зеленский, джо байден
01:22 08.07.2022
 
Экс-депутат Рады объяснил, чем опасна для Зеленского отставка Джонсона

Экс-депутат Рады Кива: отставка Джонсона приведет к перевороту в Киеве и гибели Зеленского

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. За отставкой премьера Великобритании Бориса Джонсона может последовать военный переворот в Киеве, который приведет к насильственной гибели президента Украины Владимира Зеленского, заявил в Telegram экс-депутат Рады Илья Кива.
По его мнению, завершение карьеры главы британского кабмина означает закат эры несистемных политиков, отличающихся нестандартным, эксцентричным поведением.
"На очереди импичмент Байдена и конечно ждем с нетерпением военного переворота и гибели <…> Зеленского", — написал Кива.
Накануне Джонсон объявил об уходе с поста главы Консервативной партии Великобритании и кабинета министров. При этом он уточнил, что продолжит выполнять обязанности до назначения нового премьера.
В последние дни в Британии разразился правительственный кризис — за два дня кабинет министров покинули более 50 человек, в том числе руководители таких ключевых ведомств, как минфин и минздрав. Они заявили о недоверии Джонсону и несогласии с его методами руководства.
Причиной этого стал скандал вокруг бывшего заместителя главы МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера, который устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Причем несколько лет назад его уже обвиняли в сексуальных домогательствах. Некоторые политики утверждают, что Джонсон знал о небезупречном прошлом Пинчера, но все равно назначил его на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов.
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В миреВеликобританияСШАУкраинаИлья КиваБорис ДжонсонВладимир ЗеленскийДжо Байден
 
 
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