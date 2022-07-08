Экс-депутат Рады объяснил, чем опасна для Зеленского отставка Джонсона
Экс-депутат Рады Кива: отставка Джонсона приведет к перевороту в Киеве и гибели Зеленского
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. За отставкой премьера Великобритании Бориса Джонсона может последовать военный переворот в Киеве, который приведет к насильственной гибели президента Украины Владимира Зеленского, заявил в Telegram экс-депутат Рады Илья Кива.
По его мнению, завершение карьеры главы британского кабмина означает закат эры несистемных политиков, отличающихся нестандартным, эксцентричным поведением.
"На очереди импичмент Байдена и конечно ждем с нетерпением военного переворота и гибели <…> Зеленского", — написал Кива.
Накануне Джонсон объявил об уходе с поста главы Консервативной партии Великобритании и кабинета министров. При этом он уточнил, что продолжит выполнять обязанности до назначения нового премьера.
В последние дни в Британии разразился правительственный кризис — за два дня кабинет министров покинули более 50 человек, в том числе руководители таких ключевых ведомств, как минфин и минздрав. Они заявили о недоверии Джонсону и несогласии с его методами руководства.
Причиной этого стал скандал вокруг бывшего заместителя главы МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера, который устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Причем несколько лет назад его уже обвиняли в сексуальных домогательствах. Некоторые политики утверждают, что Джонсон знал о небезупречном прошлом Пинчера, но все равно назначил его на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов.