https://ria.ru/20220708/perevorot-1801098296.html

Экс-депутат Рады объяснил, чем опасна для Зеленского отставка Джонсона

Экс-депутат Рады объяснил, чем опасна для Зеленского отставка Джонсона - РИА Новости, 08.07.2022

Экс-депутат Рады объяснил, чем опасна для Зеленского отставка Джонсона

За отставкой премьера Великобритании Бориса Джонсона может последовать военный переворот в Киеве, который приведет к насильственной гибели президента Украины... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T01:22

2022-07-08T01:22

2022-07-08T01:22

в мире

великобритания

сша

украина

илья кива

борис джонсон

владимир зеленский

джо байден

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. За отставкой премьера Великобритании Бориса Джонсона может последовать военный переворот в Киеве, который приведет к насильственной гибели президента Украины Владимира Зеленского, заявил в Telegram экс-депутат Рады Илья Кива.По его мнению, завершение карьеры главы британского кабмина означает закат эры несистемных политиков, отличающихся нестандартным, эксцентричным поведением.Накануне Джонсон объявил об уходе с поста главы Консервативной партии Великобритании и кабинета министров. При этом он уточнил, что продолжит выполнять обязанности до назначения нового премьера.В последние дни в Британии разразился правительственный кризис — за два дня кабинет министров покинули более 50 человек, в том числе руководители таких ключевых ведомств, как минфин и минздрав. Они заявили о недоверии Джонсону и несогласии с его методами руководства.Причиной этого стал скандал вокруг бывшего заместителя главы МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера, который устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Причем несколько лет назад его уже обвиняли в сексуальных домогательствах. Некоторые политики утверждают, что Джонсон знал о небезупречном прошлом Пинчера, но все равно назначил его на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов.

https://ria.ru/20220707/zelenskiy-1800887004.html

великобритания

сша

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в мире, великобритания, сша, украина, илья кива, борис джонсон, владимир зеленский, джо байден