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Переводы физлиц до 1,4 миллиона рублей в месяц могут сделать бесплатными
Переводы физлиц до 1,4 миллиона рублей в месяц могут сделать бесплатными - РИА Новости, 08.07.2022
Переводы физлиц до 1,4 миллиона рублей в месяц могут сделать бесплатными
В Государственную думу внесли законопроект, предлагающий освободить от комиссий переводы физических лиц между своими счетами в России на сумму до 1,4 миллиона... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T19:09
2022-07-08T19:09
2022-07-08T23:47
экономика
анатолий аксаков
николай журавлев
госдума рф
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. В Государственную думу внесли законопроект, предлагающий освободить от комиссий переводы физических лиц между своими счетами в России на сумму до 1,4 миллиона рублей, говорится в пояснительной записке.Проект предполагает внесение изменений в закон "О банках и банковской деятельности".Отмечается, что это предложение направлено на пресечение возможности создания банками препятствий для свободного перемещения средств.
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экономика, анатолий аксаков, николай журавлев, госдума рф, совет федерации рф
19:09 08.07.2022 (обновлено: 23:47 08.07.2022)
Переводы физлиц до 1,4 миллиона рублей в месяц могут сделать бесплатными
В Госдуму внесли проект об освобождении от комиссий переводов физлиц до 1,4 млн рублей