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Переводы физлиц до 1,4 миллиона рублей в месяц могут сделать бесплатными

Переводы физлиц до 1,4 миллиона рублей в месяц могут сделать бесплатными - РИА Новости, 08.07.2022

Переводы физлиц до 1,4 миллиона рублей в месяц могут сделать бесплатными

В Государственную думу внесли законопроект, предлагающий освободить от комиссий переводы физических лиц между своими счетами в России на сумму до 1,4 миллиона... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T19:09

2022-07-08T19:09

2022-07-08T23:47

экономика

анатолий аксаков

николай журавлев

госдума рф

совет федерации рф

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. В Государственную думу внесли законопроект, предлагающий освободить от комиссий переводы физических лиц между своими счетами в России на сумму до 1,4 миллиона рублей, говорится в пояснительной записке.Проект предполагает внесение изменений в закон "О банках и банковской деятельности".Отмечается, что это предложение направлено на пресечение возможности создания банками препятствий для свободного перемещения средств.

https://ria.ru/20220630/tsentrobank-1799360921.html

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экономика, анатолий аксаков, николай журавлев, госдума рф, совет федерации рф