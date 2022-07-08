Рейтинг@Mail.ru
Переводы физлиц до 1,4 миллиона рублей в месяц могут сделать бесплатными - РИА Новости, 08.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220708/perevody-1801321756.html
Переводы физлиц до 1,4 миллиона рублей в месяц могут сделать бесплатными
Переводы физлиц до 1,4 миллиона рублей в месяц могут сделать бесплатными - РИА Новости, 08.07.2022
Переводы физлиц до 1,4 миллиона рублей в месяц могут сделать бесплатными
В Государственную думу внесли законопроект, предлагающий освободить от комиссий переводы физических лиц между своими счетами в России на сумму до 1,4 миллиона... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T19:09
2022-07-08T23:47
экономика
анатолий аксаков
николай журавлев
госдума рф
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. В Государственную думу внесли законопроект, предлагающий освободить от комиссий переводы физических лиц между своими счетами в России на сумму до 1,4 миллиона рублей, говорится в пояснительной записке.Проект предполагает внесение изменений в закон "О банках и банковской деятельности".Отмечается, что это предложение направлено на пресечение возможности создания банками препятствий для свободного перемещения средств.
https://ria.ru/20220630/tsentrobank-1799360921.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_924d3c9992146d9b07dbcbae7465e4d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, анатолий аксаков, николай журавлев, госдума рф, совет федерации рф
19:09 08.07.2022 (обновлено: 23:47 08.07.2022)
 
Переводы физлиц до 1,4 миллиона рублей в месяц могут сделать бесплатными

В Госдуму внесли проект об освобождении от комиссий переводов физлиц до 1,4 млн рублей

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Денежные купюры и монеты. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. В Государственную думу внесли законопроект, предлагающий освободить от комиссий переводы физических лиц между своими счетами в России на сумму до 1,4 миллиона рублей, говорится в пояснительной записке.
Проект предполагает внесение изменений в закон "О банках и банковской деятельности".
"Установить обязанность кредитных организаций без взимания комиссионного вознаграждения осуществлять по поручению физического лица перевод денежных средств в размере до 1,4 миллиона рублей ежемесячно между счетами (вкладами) одного физического лица в разных кредитных организациях, в том числе с использованием системы быстрых платежей и финансовых платформ", — сообщается в документе.
Отмечается, что это предложение направлено на пресечение возможности создания банками препятствий для свободного перемещения средств.
Здание Центрального банка России в Москве - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
30 июня, 17:45
ЦБ увеличил лимит валютных переводов за рубеж
 
ЭкономикаАнатолий АксаковНиколай ЖуравлевГосдума РФСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала