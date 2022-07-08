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Ломать — не строить. Как на Украине сносят советские памятники

Ломать — не строить. Как на Украине сносят советские памятники - РИА Новости, 08.07.2022

Ломать — не строить. Как на Украине сносят советские памятники

Сегодня на Украине можно наблюдать культурно-историческую амнезию. Сначала болезнь проявилась в легкой и средней формах — хулиганстве и вандализме по отношению к памятникам советской эпохи. Затем, после Евромайдана, недуг перешел в тяжелую хронику — на Украине скрупулезно пересчитали и начали сносить все, что имеет хоть какое-то отношение к России.

2022-07-08T17:59

2022-07-08T17:59

2022-07-08T18:06

донбасс. геноцид. 2014-2022

украина

нацификация

владимир корнилов

борис филатов

максим горький

россия

украинская повстанческая армия

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В мае 2015 года на Украине запретили "пропаганду советской символики", приняв закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов". Таким образом Киев поставил на одну ступень Гитлера и героев Великой Отечественной. Институт нацпамяти опубликовал список из 520 личностей, деятельность которых подпадает под действие этого закона. К этой цифре смело можно прибавить 6,5 миллиона человек, которых потеряла Украина во время войны.Закон о декоммунизации подразумевал уничтожение памятников и исторических объектов, связанных с советской эпохой, но власть обещала, что его действие не будет распространяться на памятники и мемориалы, посвященные освободителям Украины от фашистских захватчиков. О том, как вышло на практике, рассказал директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов:О “скрытом смысле” закона о декоммунизации говорит политический эксперт, кандидат философских наук Виктор Пироженко:Иногда памятники в силу своей монументальности не поддаются сносу, чем ставят власти Украины в неудобное положение. Именно так получилось со скульптурой "Родина-мать" в Киеве. Величественная статуя женщины с мечом и щитом в руках является пятой по величине в мире и самой высокой на Украине — 102 метра с постаментом. От демонтажа пришлось отказаться. Декоммунизировать щит, на котором изображен герб СССР, тоже оказалось непросто, поэтому ночью статую подсвечивают в "жовто-блакитный".А днем киевские власти вынуждены прибегать к полумерам: периодически на памятник водружают маковый венок.Дружбы не будетАрка Дружбы, символизирующая дружбу Киева и Москвы, была построена в столице Украины в 1982 году в ознаменование 60-летия СССР. Композиция включала три элемента: две бронзовые фигуры рабочих — украинца и русского, — которые держат советский орден Дружбы народов и развевающуюся ленту, групповую скульптуру из красного гранита со сценой Переяславского собора 1654 года, а также титановую арку в виде радуги, которая располагается над этими элементами.Монумент в честь воссоединения Украины с Россией — так архитектурная композиция называлась в советское время. После распада СССР ее переименовали в Арку дружбы народов. В 2016 году правительство Украины объявило о том, что со временем "в рамках декоммунизации" памятник будет демонтирован как "идеологически вредный". В 2017 году, когда Киев принимал "Евровидение", градус цинизма местных властей повысился: арку сделали символом киевского парада гордости, раскрасив в цвета радуги, и назвали Аркой разнообразия.В 2018 году на сооружении разместили наклейку, которая выглядит как трещина, символизирующая разрыв братских отношений с Россией.Через год после выхода закона о декоммунизации, в апреле 2016-го, решением министерства культуры Украины 794 мемориальных сооружения советского времени лишились статуса памятников. Украинские националисты год ждать не стали, и еще в феврале 2016-го снесли монумент Григорию Петровскому в Первомайске. Памятник в Днепропетровске — городе, названном в честь революционера, — разрушили еще раньше.В 1922 году Петровский был главой украинского центрального исполнительного комитета и подписывал договор об образовании Советского Союза. С 2016-го года на Украине он стал "палачом народа".Максим Горький в глазах исполкома горсовета Винницы стал "слугой сталинского режима", поэтому его памятник тоже снесли. Можно по-разному относиться к творчеству классика русской и советской литературы, но винницкие чиновники передернули факты его биографии. Во-первых, автор "Песни о Буревестнике" помогал политическим заключенным и не меньше других подвергался цензуре. Во-вторых, писатель провел за границей 18 лет, и после возвращения в Советский Союз в 1933 году его отношения с властью стали более чем прохладными. В-третьих, сталинизмом называется политическая система, которая существовала с начала 1930-х до 1953 года. Горький умер в 1936-м, поэтому на службу сталинскому режиму у него было не так уж много времени.Идеологическими врагами на Украине объявляют даже камни. Так, в 2016 году в украинской столице снесли памятник "Булыжник — оружие пролетариата". Монумент "согрешил" дважды. Первый раз — когда оригинальная скульптура стала символом русской революции 1905 года (ключевое слово "русской"). Второй — когда установку копии посвятили дружбе трудовых коллективов Подольского района Киева и Краснопресненского района Москвы.В год 70-летия Победы в Харькове разгромили Аллею Славы. Неизвестные демонтировали памятные доски советским воинам-героям, которые освобождали город от немецких оккупантов. Виновных искать никто не стал, ведь у городских властей и без того было много дел. В процессе декоммунизации им предстояло уничтожить более 60 памятников. Чиновникам помогли националисты — они разбили и снесли почти три десятка исторических объектов.В Днепропетровске, который с 2016-го года называется Днепром, националисты при поддержке городских властей установили памятник "погибшим в войне с Россией". Сделали они это в сквере Шевченко, на месте мемориала героям, освободившим город от фашистов осенью 1943-го, — над братскими могилами. В 27 захоронениях лежат павшие воины 152-й стрелковой дивизии. Рядом мемориальные доски землякам, не вернувшимся с фронта. Горожане пытались протестовать. Активистам обещали "тупо дать в голову" и заставить каяться на коленях.Во Львове, чтобы избавиться от "советского прошлого", в октябре минувшего года разрушили памятный знак "Орден Великой Отечественной войны" на мемориале "Марсово поле". "Символ присутствия во Львове русских" был демонтирован под давлением националистов. Теперь горожанам, которые еще не забыли историю, некуда нести цветы в День Победы.Но звание передовика декоммунизации, наверное, заслужил Днепропетровск. Там в переписывании истории дошли до Крымской войны. Распоряжением главы города Бориса Филатова в декабре 2021 года из Севастопольского парка убрали бюсты военного хирурга Пирогова, адмирала Нахимова, вице-адмирала Корнилова, контр-адмирала Истомина, матросов Петра Кошки и Федора Заики. Кроме того, два памятника — матросу Игнатию Шевченко и знаменитой сестре милосердия Даше Севастопольской — были украдены. Полиция знала, кто это сделал, но ничего предпринимать не собиралась: вандалы-радикалы получили от новой власти карт-бланш.В Екатеринославе, как ранее назывался Днепропетровск, в 1853–1856 годах был развернут госпиталь, там же похоронены более сорока тысяч скончавшихся от ранений. На месте братского кладбища возник мемориальный парк. Во время Великой Отечественной "аллею адмиралов" разрушили фашисты.После войны памятники были восстановлены, но власти Днепра решили повторить то, что сделали немецкие оккупанты, — стереть память о матросах и офицерах русской армии, защищавших Севастополь. Кстати, Игнатий Шевченко, Петр Кошка и Федор Заика, чьи бюсты исчезли из парка, были уроженцами нынешней Украины.В апреле 1944 года Киев прощался с Николаем Ватутиным. В освобожденном от фашистов городе его машина попала под обстрел УПА*. В многотысячной траурной процессии вместе с военачальниками и простыми горожанами шла мать командующего 1-м Украинским фронтом. Вера Ефимовна провожала в последний путь третьего сына, двумя месяцами ранее на фронте погибли Афанасий и Семен Ватутины. В январе 1948 года над могилой генерала в Мариинском парке Киева был установлен памятник. Спустя 70 лет монумент пришлось защищать от потомков тех, кто некогда отдавал Николаю Ватутину почести.Никакой особенной "коммунистической символики" на памятнике нет, есть лишь изображения орденов и "компрометирующая" надпись: "Герою Советского Союза генералу Ватутину от украинского народа". Более того, монумент не подпадает под действие закона о декоммунизации как находящийся над захоронением, но экстремистов это не останавливает. Постамент неоднократно разрисовывали нацистской символикой, на нем оставляли оскорбительные надписи.Дочь полководца Елена просила перенести останки отца в Россию: "Мне совсем не нравится то, что происходит в Киеве. Там к власти пришли бандеровцы, а мой отец, собственно, погиб из-за бандеровцев. Как угодно могут отомстить". Ее опасения оправданны: трамвайную станцию имени генерала Николая Ватутина уже назвали в честь пособника нацистов Романа Шухевича, а с апреля 2018 года украинские нацистские группировки ведут активную кампанию по сбору подписей за снос памятника.В марте 1944 года в окрестностях села Боратин Львовской области от рук националистов УПА* погиб советский разведчик Николай Кузнецов. Он лично ликвидировал 11 генералов и высокопоставленных чиновников оккупационной администрации гитлеровской Германии. Спустя 70 лет его имя включили в список лиц, подпадающих под закон о декоммунизации. В 2015 году, накануне Дня Победы, вандалы-нацисты снесли памятник Кузнецову в селе Повча Ровенской области. Неизвестные неоднократно осквернили его могилу на Холме Славы во Львове.Если киевская власть так рьяно борется за историческую память, то, наверное, справедливее было бы оставить советское прошлое в покое, добавив к нему памятники "новых" героев из числа любимых националистами членов ОУН* и УПА*? Мнением о том, возможен ли такой "баланс", поделился директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов:Процесс стирания исторической памяти на Украине проходил параллельно с другим процессом — героизацией предателей и преступников из ОУН* и УПА*. Произошла подмена: пособники фашистов, пришедших уничтожить в том числе и украинских народ, стали "освободителями от советской тирании" и "борцами за независимость", а настоящие герои, спасшие миллионы жизней от концлагерей, газовых камер и пыток бандеровского зверья, — "ворогами и оккупантами".Почему не складывается "красивая" картинка, которую рисует постмайданная власть, объяснил политический эксперт, кандидат философских наук Виктор Пироженко:* Организации, запрещенные в Российской Федерации

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