https://ria.ru/20220708/otvetstvennost-1801253306.html

Совфед одобрил закон об уголовном наказании за повторную езду без прав

Совфед одобрил закон об уголовном наказании за повторную езду без прав - РИА Новости, 08.07.2022

Совфед одобрил закон об уголовном наказании за повторную езду без прав

Совет Федерации одобрил закон об ответственности водителей за повторную езду без прав, максимальное наказание за это составит лишение свободы на срок до двух... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T15:46

2022-07-08T15:46

2022-07-08T15:46

общество

авто

совет федерации рф

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон об ответственности водителей за повторную езду без прав, максимальное наказание за это составит лишение свободы на срок до двух лет.Согласно закону, те, кто повторно сел на руль без прав, могут быть наказаны штрафом до 250 тысяч рублей и лишением свободы вплоть до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.Если водитель без прав повторно сел за руль, имея при этом судимость за то, что оставил место происшествия при причинении тяжкого вреда здоровью, либо смерти в результате ДТП, то он может быть наказаны штрафом до 300 тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности, либо лишением свободы на срок до двух лет.В 2021 году в суды поступило более 100 тысяч дел по факту управления транспортными средствами лицами, лишенными права управления. В 2020 году был зафиксирован существенный рост таких правонарушений: судами было рассмотрено более 90 тысяч дел, что на 25 процентов превысило показатели 2019 года, когда было рассмотрено около 72 тысяч подобных дел.Как отмечается в пояснительной записке, такие происшествия характеризуются достаточно высокой степенью тяжести последствий, в них погибает каждый десятый пострадавший.Закон поступает на подпись главе государства.

https://ria.ru/20220708/sf-1801222828.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, авто, совет федерации рф