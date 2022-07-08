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В Британии обвинили Байдена в пренебрежении к отставке Джонсона - РИА Новости, 08.07.2022
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В Британии обвинили Байдена в пренебрежении к отставке Джонсона
В Британии обвинили Байдена в пренебрежении к отставке Джонсона - РИА Новости, 08.07.2022
В Британии обвинили Байдена в пренебрежении к отставке Джонсона
Президент США Джо Байден в заявлении, сделанном вскоре после отставки премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, отказался отдать дань уважения... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T19:37
2022-07-08T23:14
в мире
борис джонсон
сша
великобритания
украина
владимир зеленский
джо байден
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден в заявлении, сделанном вскоре после отставки премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, отказался отдать дань уважения покидающему пост политику, пишет британская газета Daily Express.СМИ подчеркнуло, что Белый дом предпочел сосредоточить внимание на остающихся прочными "особых отношениях" двух стран, и задалось вопросом, не означает ли подобная реакция начало "заморозков по ту сторону океана".В статье также отмечается, что подобное заявление сильно контрастировало со словами президента Украины Владимира Зеленского, который "с грустью" прокомментировал отставку британского премьера.Некоторых пользователей в комментариях возмутило подобное отношение президента США, в то время как другие предпочли высмеять его забывчивость и преклонный возраст."Неумение Байдена быть учтивым говорит о многом", — поддержал его DrJohn Francis."Байден просто не смог вспомнить, что когда-либо встречался с Джонсоном", — сыронизировал harnold."Это не было пренебрежением. &lt;…&gt; это все потому что у Байдена память как у рыбки: большую часть времени он забывает, кто он такой, так что он наверняка не сможет вспомнить кого-то другого", — заметил AbbottPotamus.Ранее Борис Джонсон объявил, что уходит в отставку с поста премьер-министра Великобритании и главы Консервативной партии. Премьер признался, что пытался убедить коллег не менять правительство.В последние дни в Великобритании разразился правительственный кризис, за два дня кабинет министров покинули более 50 человек, в том числе руководители таких ключевых ведомств, как Минфин и Минздрав. Они заявили о недоверии Джонсону и несогласии с его методами руководства.Причиной этого стал скандал вокруг бывшего заместителя главы МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера, который устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Причем несколько лет назад его уже обвиняли в сексуальных домогательствах. Некоторые политики утверждают, что Джонсон знал о небезупречном прошлом Пинчера, но все равно назначил его на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов.
https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800972319.html
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великобритания
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в мире, борис джонсон, сша, великобритания, украина, владимир зеленский, джо байден
19:37 08.07.2022 (обновлено: 23:14 08.07.2022)
 
В Британии обвинили Байдена в пренебрежении к отставке Джонсона

Daily Express: президент Байден пренебрежительно отнесся к отставке премьера Джонсона

© AP Photo / Stefan RousseauПрезидент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© AP Photo / Stefan Rousseau
Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден в заявлении, сделанном вскоре после отставки премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, отказался отдать дань уважения покидающему пост политику, пишет британская газета Daily Express.
СМИ подчеркнуло, что Белый дом предпочел сосредоточить внимание на остающихся прочными "особых отношениях" двух стран, и задалось вопросом, не означает ли подобная реакция начало "заморозков по ту сторону океана".
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В статье также отмечается, что подобное заявление сильно контрастировало со словами президента Украины Владимира Зеленского, который "с грустью" прокомментировал отставку британского премьера.
Некоторых пользователей в комментариях возмутило подобное отношение президента США, в то время как другие предпочли высмеять его забывчивость и преклонный возраст.

"Недипломатично, высокомерно, грубо, неучтиво и совершенно невежественно. <…> От человека, занимающего пост президента, США ожидаешь другого. Это шокирует!" — возмутился Silverbells.

"Неумение Байдена быть учтивым говорит о многом", — поддержал его DrJohn Francis.
"Байден просто не смог вспомнить, что когда-либо встречался с Джонсоном", — сыронизировал harnold.
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"Это не было пренебрежением. <…> это все потому что у Байдена память как у рыбки: большую часть времени он забывает, кто он такой, так что он наверняка не сможет вспомнить кого-то другого", — заметил AbbottPotamus.
"Он, наверное, просто забыл, как звать Джонсона", — добавил kermit10.
Ранее Борис Джонсон объявил, что уходит в отставку с поста премьер-министра Великобритании и главы Консервативной партии. Премьер признался, что пытался убедить коллег не менять правительство.
В последние дни в Великобритании разразился правительственный кризис, за два дня кабинет министров покинули более 50 человек, в том числе руководители таких ключевых ведомств, как Минфин и Минздрав. Они заявили о недоверии Джонсону и несогласии с его методами руководства.
Причиной этого стал скандал вокруг бывшего заместителя главы МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера, который устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Причем несколько лет назад его уже обвиняли в сексуальных домогательствах. Некоторые политики утверждают, что Джонсон знал о небезупречном прошлом Пинчера, но все равно назначил его на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов.
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