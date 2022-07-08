https://ria.ru/20220708/otoplenie-1801196114.html

К новому отопительному сезону готовы более трети соцобъектов Москвы

К новому отопительному сезону готовы более трети соцобъектов Москвы - РИА Новости, 08.07.2022

К новому отопительному сезону готовы более трети соцобъектов Москвы

Специалисты подготовили к новому отопительному сезону более трети социальных объектов Москвы, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T13:28

2022-07-08T13:28

2022-07-08T13:28

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жкх

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Специалисты подготовили к новому отопительному сезону более трети социальных объектов Москвы, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты комплекса городского хозяйства продолжают масштабную работу по подготовке к осенне-зимнему периоду, все мероприятия будут проведены в установленный срок – к 1 сентября. Подготовке социальных объектов – школ, детских садов, больниц, поликлиник и других уделяется особое внимание. С началом отопительного сезона в эти учреждения тепло подается в первую очередь. В настоящее время полностью готовы свыше 3,6 тысячи социальных объектов, что составляет почти 41% от общего плана", – рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что в том числе к зиме подготовили почти 2,2 тысячи объектов образования и науки, 913 объектов здравоохранения, более 240 объектов культуры и 196 спортивных учреждений.

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Алёна Пава

общество, москва, петр бирюков, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы, жкх