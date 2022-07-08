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К новому отопительному сезону готовы более трети соцобъектов Москвы
К новому отопительному сезону готовы более трети соцобъектов Москвы - РИА Новости, 08.07.2022
К новому отопительному сезону готовы более трети соцобъектов Москвы
Специалисты подготовили к новому отопительному сезону более трети социальных объектов Москвы, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T13:28
2022-07-08T13:28
2022-07-08T13:28
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городское хозяйство москвы
жкх
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Специалисты подготовили к новому отопительному сезону более трети социальных объектов Москвы, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты комплекса городского хозяйства продолжают масштабную работу по подготовке к осенне-зимнему периоду, все мероприятия будут проведены в установленный срок – к 1 сентября. Подготовке социальных объектов – школ, детских садов, больниц, поликлиник и других уделяется особое внимание. С началом отопительного сезона в эти учреждения тепло подается в первую очередь. В настоящее время полностью готовы свыше 3,6 тысячи социальных объектов, что составляет почти 41% от общего плана", – рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что в том числе к зиме подготовили почти 2,2 тысячи объектов образования и науки, 913 объектов здравоохранения, более 240 объектов культуры и 196 спортивных учреждений.
https://ria.ru/20220706/infopolya-1800753641.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, петр бирюков, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы, жкх