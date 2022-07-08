Рейтинг@Mail.ru
К новому отопительному сезону готовы более трети соцобъектов Москвы - РИА Новости, 08.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20220708/otoplenie-1801196114.html
К новому отопительному сезону готовы более трети соцобъектов Москвы
К новому отопительному сезону готовы более трети соцобъектов Москвы - РИА Новости, 08.07.2022
К новому отопительному сезону готовы более трети соцобъектов Москвы
Специалисты подготовили к новому отопительному сезону более трети социальных объектов Москвы, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T13:28
2022-07-08T13:28
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
петр бирюков
комплекс городского хозяйства москвы
городское хозяйство москвы
жкх
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588179156_0:77:1601:977_1920x0_80_0_0_a772e70535959a184c1ccaf7b84ebae4.jpg
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Специалисты подготовили к новому отопительному сезону более трети социальных объектов Москвы, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты комплекса городского хозяйства продолжают масштабную работу по подготовке к осенне-зимнему периоду, все мероприятия будут проведены в установленный срок – к 1 сентября. Подготовке социальных объектов – школ, детских садов, больниц, поликлиник и других уделяется особое внимание. С началом отопительного сезона в эти учреждения тепло подается в первую очередь. В настоящее время полностью готовы свыше 3,6 тысячи социальных объектов, что составляет почти 41% от общего плана", – рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что в том числе к зиме подготовили почти 2,2 тысячи объектов образования и науки, 913 объектов здравоохранения, более 240 объектов культуры и 196 спортивных учреждений.
https://ria.ru/20220706/infopolya-1800753641.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588179156_0:0:1421:1065_1920x0_80_0_0_7af3632268f950a63942335a90e02142.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, петр бирюков, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы, жкх
13:28 08.07.2022
 

К новому отопительному сезону готовы более трети соцобъектов Москвы

Школа в Москве
Школа в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Специалисты подготовили к новому отопительному сезону более трети социальных объектов Москвы, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства продолжают масштабную работу по подготовке к осенне-зимнему периоду, все мероприятия будут проведены в установленный срок – к 1 сентября. Подготовке социальных объектов – школ, детских садов, больниц, поликлиник и других уделяется особое внимание. С началом отопительного сезона в эти учреждения тепло подается в первую очередь. В настоящее время полностью готовы свыше 3,6 тысячи социальных объектов, что составляет почти 41% от общего плана", – рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что в том числе к зиме подготовили почти 2,2 тысячи объектов образования и науки, 913 объектов здравоохранения, более 240 объектов культуры и 196 спортивных учреждений.
Сотрудник коммунальной службы во время монтажа адресного указателя площади Донецкой Народной Республики (ДНР) в Москве - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
6 июля, 17:40Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Свыше 2,7 тыс информационных полей установили в Москве с начала года
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоМоскваПетр БирюковКомплекс городского хозяйства МосквыГородское хозяйство МосквыЖКХ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала