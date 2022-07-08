https://ria.ru/20220708/orenburzhe-1801234488.html

В Оренбуржье приступило к работе предприятие по переработке природного газа

В Оренбуржье приступило к работе предприятие по переработке природного газа - РИА Новости, 08.07.2022

В Оренбуржье приступило к работе предприятие по переработке природного газа

В Оренбуржье заработало предприятие по переработке природного газа, которое до этого было законсервировано в течение четырех лет, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T15:09

2022-07-08T15:09

2022-07-08T15:09

оренбургская область

денис паслер

газпром

экономика

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ОРЕНБУРГ, 8 июл - РИА Новости. В Оренбуржье заработало предприятие по переработке природного газа, которое до этого было законсервировано в течение четырех лет, сообщает пресс-служба правительства региона.В пятницу губернатор области Денис Паслер посетил производство "Южно-Уральской промышленной компании", расположенное на территории Оренбургского газоперерабатывающего завода. Предприятие простаивало четыре года и было выведено из консервации в июле текущего года."Для меня это предприятие было одним из самых непростых активов региона. Ранее здесь работали около 500 человек, они получали хорошую зарплату наравне с сотрудниками газзавода. Потерять такой трудовой коллектив - большая проблема. Сейчас заключены договоры, в том числе межгосударственные, которые позволили возобновить работу предприятия. Для региона - это ещё одно производство, которое мы совместными усилиями вернули в экономику Оренбуржья, новые рабочие места. Сейчас здесь работают порядка 100 человек. Уже сейчас установка загружена на максимум, но потенциал для роста у предприятия ещё есть - его нужно использовать, наращивать количество рабочих мест", – цитирует пресс-служба слова Паслера.Вновь запущенная установка может в год очистить от сероводорода и других примесей до 2,5 миллиардов кубометров газа. Сейчас она полностью загружена - там перерабатываются 300 тысяч кубометров в час.В пресс-службе рассказали, что перерабатывающая установка в 2008 году была реконструирована, установлено современное оборудование. Она проработала до 2018 года, затем оборудование было законсервировано из-за отсутствия поставок казахстанского сырья. Работы были возобновлены в 2022 году после подписания меморандума о сотрудничестве между ПАО "Газпром" и АО "Национальная компания "QazaqGaz" на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.В конце июня заключен договор между "Южно-Уральской промышленной компанией" и ООО "Газпром переработка" на 2022-2023 годы. Договор предусматривает переработку 570 миллионов кубометров природного газа в этом году. В следующем году объем планируется увеличить до 1,23 миллиардов кубометров.

https://ria.ru/20220705/gazifikatsiya-1800393908.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

денис паслер, газпром, экономика