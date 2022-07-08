https://ria.ru/20220708/odessa-1801095656.html

Минобороны рассказало о зверствах немцев, бежавших из Одессы в 1944 году

Минобороны рассказало о зверствах немцев, бежавших из Одессы в 1944 году - РИА Новости, 08.07.2022

Минобороны рассказало о зверствах немцев, бежавших из Одессы в 1944 году

Германские и румынские войска, отступая в 1944 году из Одессы под ударами Красной армии, напоследок массово убивали мирных горожан, открывая огонь по всем, кто... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T00:25

2022-07-08T00:25

2022-07-08T00:35

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Германские и румынские войска, отступая в 1944 году из Одессы под ударами Красной армии, напоследок массово убивали мирных горожан, открывая огонь по всем, кто появлялся на улицах, будь то старики или дети — об этом рассказывают архивные документы, опубликованные в новом мультимедийном историческом разделе "Одесса обрела свободу" на сайте министерства обороны России.Одесса была освобождена в ходе Одесской наступательной операции 26 марта — 14 апреля 1944 года.Для мирных граждан Одессы приход советских войск означал освобождение от гнета, унижений и зверств немецко-фашистских оккупантов, отмечает российское военное ведомство. За время оккупации Одессы германскими и румынскими войсками, продолжавшейся 907 дней, в городе погибли 82 тысячи жителей, 78 тысяч человек были угнаны на принудительные работы в Германию.В донесении 3-го Украинского фронта в Главное политическое управление РККА от 11 апреля 1944 года представлены некоторые эпизоды этого геноцида, продолжавшегося даже незадолго до освобождения города. "В последние дни пребывания в городе немцы в своей звериной ненависти к советскому народу совершали массовые кровавые расправы над одесситами. Немецкие и румынские солдаты открывали пулеметный и автоматный огонь по женщинам, детям и старикам, появлявшимся на улицах города", — говорилось в документе."На улице Островидова в подвале горящих зданий гестапо много расстрелянных и замученных советских жителей города Одессы, в том числе женщин и детей", — отмечалось в донесении политотдела 5-й Ударной армии 3-го Украинского фронта о состоянии Одессы после ее освобождения от оккупации. Также сообщалось, что "перед бегством из Одессы немцы выпустили из тюрьмы всех уголовников, а политических заключенных уничтожили".Зверства и преступления фашистов были зафиксированы не только в советских оперативных и следственных документах, но и в дневниках самих оккупантов.В разделе опубликованы выписки из записных книжек румынских военнопленных, в которых описаны первые дни оккупации Одессы. "23 октября начались казни евреев и коммунистов. В 11 часов утра в парке (возле порта) установлены были 20 виселиц, на которых были повешены коммунисты, а на улицах, на каждом перекрестке были расстрелянные мужчины, женщины, девушки. Их трупы валялись весь день, чтобы их могло видеть остальное население. Ночью их похоронили", — писал сержант 10-й румынской дивизии Константин Базаджан.На следующий день он не смутился запечатлеть такую жестокость: "24 октября женщин, девушек и детей согнали в 4 большие деревянные сарая на окраине города, в районе трамвайного депо. Прибыл автобус — цистерна с керосином. Сараи были облиты керосином и подожжены. Люди в сараях сбрасывали с себя все, кричали, плакали, но все сгорели".Гитлеровцы пытались полностью уничтожить и сам город, о чем также сообщалось в донесении в Главное политическое управление РККА."Отступая под натиском наших войск, немцы приложили все свое злодейское мастерство погромщиков, чтобы разрушить и сжечь красавицу-Одессу. Они сожгли много больших красивых зданий в городе. Взорвали и разрушили его промышленные предприятия, учебные заведения, научные и культурно-просветительские учреждения, исторические памятники, музеи, больницы и поликлиники… особенно пострадали от немецко-фашистских погромщиков красивейшие улицы города: Дерибасовская и Пушкинская", — отмечалось в документе.Румынские и германские оккупационные власти вывозили предприятия народного хозяйства целиком: была демонтирована и вывезена в румынский придунайский город Кэлэраши Одесская фабрика рыбных консервов имени Ворошилова, Одесский завод шампанских вин, Одесский маслозавод, оборудование каучукового завода, троллейбусные и трамвайные парки, фабрики лепного искусства, типографии, школьные и вузовские мастерские и лаборатории, все имущество Института хирургии, пластики и онкологии, монеты из фонда нумизматики Одесского музея и многое другое. Всего же, по сведениям историков, в самом городе в то время было разграблено и уничтожено 2290 зданий.

https://ria.ru/20220708/odessa-1801094661.html

https://ria.ru/20220603/nikolaev-1792764127.html

https://ria.ru/20220622/soyuzniki-1797183000.html

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в мире, одесса, германия, великая отечественная война (1941-1945), ркк "энергия", москва