https://ria.ru/20220708/odessa-1801094661.html

Минобороны раскрыло, как Красная армия освободила Одессу в 1944 году

Минобороны раскрыло, как Красная армия освободила Одессу в 1944 году - РИА Новости, 08.07.2022

Минобороны раскрыло, как Красная армия освободила Одессу в 1944 году

Освобождение Одессы от гитлеровцев в 1944 году состоялось благодаря блистательному штурму города, проведенному Красной армией — об этом рассказывают архивные... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T00:16

2022-07-08T00:16

2022-07-08T00:33

иосиф сталин (джугашвили)

одесса

черное море

николаев (украина)

в мире

великая отечественная война (1941-1945)

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Освобождение Одессы от гитлеровцев в 1944 году состоялось благодаря блистательному штурму города, проведенному Красной армией — об этом рассказывают архивные документы, опубликованные в новом мультимедийном историческом разделе "Одесса обрела свободу" на сайте министерства обороны России.Публикация рассекреченных документов об освобождении Одессы, о зверствах фашистов в отношении одесситов, о подвигах советских воинов — освободителей направлена на охрану и защиту исторической правды, на противодействие фальсификациям истории, подчеркивает российское военное ведомство.Одесская наступательная операция 1944 года (26 марта — 14 апреля 1944 года), начавшая с освобождения Николаева, стала крупным успехом Красной армии по разгрому приморской группировки немецко-фашистских сил между реками Южный Буг и Днестр, и позволила освободить стратегически важный город и порт на побережье Черного моря — Одессу.Черноморский флот получил возможность перебазировать в северо-западный район бассейна Черного моря суда и авиацию, что создавало угрозу с моря уже блокированной с суши крымской группировке противника; были созданы условия для дальнейших операций в Молдове, Румынии и на Балканах. За освобождение города многие части и соединения были награждены орденами, а 27 наиболее отличившихся были удостоены почетных наименований "Одесских".Операция началась в ночь на 27 марта, когда армии правого крыла и центра 3-го Украинского фронта приступили к расширению захваченных ранее плацдармов. Успеху операции способствовал глубокий охват южной группировки противника войсками 2-го Украинского фронта. 28 марта советские войска освободили Николаев. Немецкие войска под давлением угрозы, нависшей над флангом и тылом их группировки, вынуждены были начать отход по направлению к реке Днестр. 30 марта на левом крыле фронта войсками 28-й армии с помощью морского десанта был освобожден Очаков и развернуто наступление на Одессу.Опубликованные в разделе документы показывают, что 8-я гвардейская и 6-я армии обходили Одессу с северо-запада, еще севернее от них действовала конно-механизированная группа генерал-лейтенанта Иссы Плиева, задача которой была выйти к Днестровскому лиману в тыл противника, тем самым перерезав его пути отступления и снабжения. 5-я ударная армия находилась на главном направлении и продвигалась на город с северо-востока вдоль побережья Черного моря.Частям и подразделениям необходимо было преодолеть четыре хорошо обустроенных рубежа обороны, система которой описана в материалах по изучению боевого опыта 5-й ударной армии. Уже на первой линии, менее оборудованной, бойцам и командирам Красной Армии необходимо было проявлять неимоверное мужество и мастерство, чтобы преодолеть ее: "Первым оборонительным рубежом, очень выгодным для обороны, являлся рубеж по западному берегу Тилигульский лиман". Стремясь здесь задержать наступление советских войск, противник заминировал подступы к лиману и уничтожил единственную переправу, взорвав на 3,5-километровой дамбе все мосты.Однако, несмотря на это, советские воины "не ожидая ремонта мостов на дамбе, на ночь на 1.4.44 г. в сильную пургу форсировали Тилигульский лиман вброд по залитому весенним разливом перешейку между лиманом и морем. Глубина воды в отдельных местах доходила до плеч, яростный пулеметный и минометный огонь противника хлестал в лицо, но гвардейцы шли. С ходу атаковав позиции противника, пехотные подразделения выбили его из занимаемого берега и прочно закрепились на нем".Преодолев первые рубежи обороны и подойдя вплотную к городу, Красная армия стала готовиться к его штурму. Как свидетельствуют опубликованные страницы описания Одесско-Днестровской операции командиры частей также опирались на поддержку проживающих под Одессой советских граждан: "Из местного населения, прилегающих к городу поселков были взяты проводники, хорошо знающие город и оборонительные сооружения противника".Вечером 9 апреля 1944 года части и соединения 5-й ударной армии приступили к штурму северных окраин Одессы. Ночью 10 апреля с северо-западного направления к уличным боям присоединились войска 8-й гвардейской и 6-й армий, совершивших фланговый маневр. "Сломив сопротивление противника, в результате штурма войска левого крыла фронта (5-я ударная армия, 8-я гвардейская и 6-я армии) в 10:00 10.4 овладели сильным опорным пунктом обороны немцев на побережье Черного моря, крупным промышленным центром, железнодорожным узлом, важным портом на Черном море и областным центром Украины городом Одесса", — сообщается в боевом донесении штаба 3-го Украинского фронта от 10 апреля 1944 года.Строками из журнала боевых действий войск 3-го Украинского фронта подтверждается, что штурм города был проведен блистательно, в результате чего немецко-фашистским захватчикам был нанесен огромный урон: "За это же время уничтожено: свыше 5000 солдат и офицеров, взято в плен 1100 человек". Красная Армия также взяла значительное количество трофеев, среди которых только одних танков — 169, а орудий — 273. Всего в результате успешных действий Красной Армии немецко-фашистские войска потеряли под Одессой 160 тысяч солдат и офицеров.Приказом Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина 1 мая 1945 года Одессу объявили городом-героем, а указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года за выдающиеся заслуги перед Родиной, мужество и героизм, проявленные жителями города в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, город-герой Одессу наградили орденом Ленина и медалью "Золотая Звезда".

https://ria.ru/20220622/kollaboranty-1797183687.html

https://ria.ru/20220622/obvineniya-1797183283.html

https://ria.ru/20220622/soyuzniki-1797183000.html

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иосиф сталин (джугашвили), одесса, черное море, николаев (украина), в мире, великая отечественная война (1941-1945), министерство обороны рф (минобороны рф)