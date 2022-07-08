https://ria.ru/20220708/obschestvo-1801281908.html
Жители Гагаузской автономии вышли на акцию против роста цен на топливо
Жители Гагаузской автономии вышли на акцию против роста цен на топливо - РИА Новости, 08.07.2022
Жители Гагаузской автономии вышли на акцию против роста цен на топливо
Акция против роста цен на горючее прошла в пятницу в столице Гагаузской автономии – Комрате, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T16:59
2022-07-08T16:59
2022-07-08T17:52
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КИШИНЕВ, 8 июл – РИА Новости. Акция против роста цен на горючее прошла в пятницу в столице Гагаузской автономии – Комрате, передает корреспондент РИА Новости.На главной площади города собрались сотни автомобилистов. По словам манифестантов, причиной их недовольства стали бездействия центральных властей, которые не смогли минимизировать последствия топливного кризиса.Манифестанты украсили многие машины наклейками с надписями: "Мы против повышения цен на топливо!", "Остановите это безумие!", "Stop vremuri bune" ("Стоп хорошим временам")."Последний призыв - это отсылка к избирательному лозунгу правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность", которая обещала "Хорошие времена", - пояснил Новак.Протестующие обратились к властям страны с требованиями временно отменить ставку на акциз на бензин и топливо, аннулировать поправки в закон о нефтепродуктах, из-за которых национальный регулятор рынка обязан ежедневно повышать цены на бензин и топливо. Они отметили, что если не будут услышаны, то проведут протесты в Кишиневе.В завершение митинга автомобилисты проехали колонной по гагаузской столице и близлежащим населенным пунктам, привлекая к себе внимание сигналами клаксонов.Организаторами автопробега выступили гражданские активисты, рядовые жители автономии. Акция не носила политического подтекста, утверждали ее участники.
https://ria.ru/20220705/tseny-1800348448.html
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в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, цены на нефть, природный газ
16:59 08.07.2022 (обновлено: 17:52 08.07.2022)
Жители Гагаузской автономии вышли на акцию против роста цен на топливо
В столице Гагаузской автономии в пятницу прошла акция против роста цен на топливо
КИШИНЕВ, 8 июл – РИА Новости. Акция против роста цен на горючее прошла в пятницу в столице Гагаузской автономии – Комрате, передает корреспондент РИА Новости.
На главной площади города собрались сотни автомобилистов. По словам манифестантов, причиной их недовольства стали бездействия центральных властей, которые не смогли минимизировать последствия топливного кризиса.
"Цены на топливо растут каждый день. Так называемая проевропейская данная власть обещала реализовать в стране "европейскую мечту", но в итоге привела Молдавию к европейским ценам без европейских возможностей," – сказал в беседе с корреспондентом РИА Новости один из организаторов акции, гражданский активист Юрий Новак.
Манифестанты украсили многие машины наклейками с надписями: "Мы против повышения цен на топливо!", "Остановите это безумие!", "Stop vremuri bune" ("Стоп хорошим временам").
"Последний призыв - это отсылка к избирательному лозунгу правящей в Молдавии
партии "Действие и солидарность", которая обещала "Хорошие времена", - пояснил Новак.
Протестующие обратились к властям страны с требованиями временно отменить ставку на акциз на бензин и топливо, аннулировать поправки в закон о нефтепродуктах, из-за которых национальный регулятор рынка обязан ежедневно повышать цены на бензин и топливо. Они отметили, что если не будут услышаны, то проведут протесты в Кишиневе
.
В завершение митинга автомобилисты проехали колонной по гагаузской столице и близлежащим населенным пунктам, привлекая к себе внимание сигналами клаксонов.
Организаторами автопробега выступили гражданские активисты, рядовые жители автономии. Акция не носила политического подтекста, утверждали ее участники.