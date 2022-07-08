https://ria.ru/20220708/obschestvo-1801245532.html

Совфед одобрил индексацию пенсий военным пенсионерам

Совфед одобрил индексацию пенсий военным пенсионерам - РИА Новости, 08.07.2022

Совфед одобрил индексацию пенсий военным пенсионерам

Сенаторы одобрили закон об индексации пенсий военных пенсионеров на 10% с 1 июня. РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T15:30

2022-07-08T15:30

2022-07-08T16:20

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пенсия

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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Сенаторы одобрили закон об индексации пенсий военных пенсионеров на 10% с 1 июня.В целях исполнения поручения президента Российской Федерации предлагается проиндексировать размер "военной пенсии" с 1 июня 2022 года на 10%.Также закон устанавливает особенности прохождения военной службы военнослужащими, которые признаны не годными или ограниченно годными по состоянию здоровья и награждены госнаградами в связи с участием в боевых действиях, а также являются ветеранами боевых действий. Такие военнослужащие смогут продолжить военную службу на отдельных воинских должностях. При этом за ними закрепляется право в любой момент уволиться с военной службы по состоянию здоровья.Также такой категории военнослужащих будут выплачивать единовременное пособие, предусмотренное при увольнении с военной службы для военнослужащих, признанных не годными к военной службе вследствие военной травмы, при изъявлении ими желания продолжить свою военную службу. Получить такую выплату можно будет один раз. Сегодня выплаты, которые получают военнослужащие за выполнение боевых задач, в том числе в ходе специальной военной операции, могут быть списаны кредиторами. В этой связи проработан вопрос о защите от списания таких выплат: теперь банки не смогут списывать по исполнительным документам социально значимые и иные выплаты.Документ также дополняет перечень выгодоприобретателей, имеющих право на получение страховых сумм в случае гибели военнослужащего, лицами, признанными в судебном порядке фактически воспитывавшими и содержавшими застрахованное лицо в течение не менее пяти лет до достижения им совершеннолетия.

https://ria.ru/20220708/otvetstvennost-1801253306.html

https://ria.ru/20220708/fondy-1801145252.html

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общество, россия, совет федерации рф, пенсия