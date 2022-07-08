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Совфед одобрил закон о бесплатном втором профобразовании для инвалидов - РИА Новости, 08.07.2022
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Совфед одобрил закон о бесплатном втором профобразовании для инвалидов
Совфед одобрил закон о бесплатном втором профобразовании для инвалидов - РИА Новости, 08.07.2022
Совфед одобрил закон о бесплатном втором профобразовании для инвалидов
Сенаторы одобрили закон о возможности бесплатного получения второго среднего профессионального образования для инвалидов. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T21:09
2022-07-08T21:09
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Сенаторы одобрили закон о возможности бесплатного получения второго среднего профессионального образования для инвалидов.Поправки вносятся в закон "Об образовании в РФ".Лица, признанные инвалидами, после получения среднего профессионального образования или высшего образования, вправе повторно получить профессиональное образование соответствующего уровня по другой профессии, специальности или направлению подготовки. Речь идет о получении второго профобразования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов.Закон вступит в силу с 1 сентября 2022 года.
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общество, россия, совет федерации рф
21:09 08.07.2022
 
Совфед одобрил закон о бесплатном втором профобразовании для инвалидов

Сенаторы одобрили закон о бесплатном втором профобразовании для инвалидов

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Сенаторы одобрили закон о возможности бесплатного получения второго среднего профессионального образования для инвалидов.
Поправки вносятся в закон "Об образовании в РФ".
Лица, признанные инвалидами, после получения среднего профессионального образования или высшего образования, вправе повторно получить профессиональное образование соответствующего уровня по другой профессии, специальности или направлению подготовки. Речь идет о получении второго профобразования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов.
Закон вступит в силу с 1 сентября 2022 года.
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