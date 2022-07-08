https://ria.ru/20220708/obrazovanie-1801345974.html

Совфед одобрил закон о бесплатном втором профобразовании для инвалидов

Совфед одобрил закон о бесплатном втором профобразовании для инвалидов - РИА Новости, 08.07.2022

Совфед одобрил закон о бесплатном втором профобразовании для инвалидов

Сенаторы одобрили закон о возможности бесплатного получения второго среднего профессионального образования для инвалидов. РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T21:09

2022-07-08T21:09

2022-07-08T21:09

общество

россия

совет федерации рф

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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Сенаторы одобрили закон о возможности бесплатного получения второго среднего профессионального образования для инвалидов.Поправки вносятся в закон "Об образовании в РФ".Лица, признанные инвалидами, после получения среднего профессионального образования или высшего образования, вправе повторно получить профессиональное образование соответствующего уровня по другой профессии, специальности или направлению подготовки. Речь идет о получении второго профобразования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов.Закон вступит в силу с 1 сентября 2022 года.

https://ria.ru/20220708/deti-1801338691.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, россия, совет федерации рф