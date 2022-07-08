https://ria.ru/20220708/obrazovanie-1801345974.html
Совфед одобрил закон о бесплатном втором профобразовании для инвалидов
Совфед одобрил закон о бесплатном втором профобразовании для инвалидов - РИА Новости, 08.07.2022
Совфед одобрил закон о бесплатном втором профобразовании для инвалидов
Сенаторы одобрили закон о возможности бесплатного получения второго среднего профессионального образования для инвалидов. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T21:09
2022-07-08T21:09
2022-07-08T21:09
общество
россия
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775034646_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_090b71adfbb71ba8b4f937eca853b3c9.jpg
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Сенаторы одобрили закон о возможности бесплатного получения второго среднего профессионального образования для инвалидов.Поправки вносятся в закон "Об образовании в РФ".Лица, признанные инвалидами, после получения среднего профессионального образования или высшего образования, вправе повторно получить профессиональное образование соответствующего уровня по другой профессии, специальности или направлению подготовки. Речь идет о получении второго профобразования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов.Закон вступит в силу с 1 сентября 2022 года.
https://ria.ru/20220708/deti-1801338691.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775034646_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6dbb13c89585ad29243f9023e4c9306a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, совет федерации рф
Совфед одобрил закон о бесплатном втором профобразовании для инвалидов
Сенаторы одобрили закон о бесплатном втором профобразовании для инвалидов