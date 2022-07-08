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Вопросом обмена заключенными надо заниматься без публичности, заявил Рябков - РИА Новости, 08.07.2022
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Вопросом обмена заключенными надо заниматься без публичности, заявил Рябков
Вопросом обмена заключенными надо заниматься без публичности, заявил Рябков - РИА Новости, 08.07.2022
Вопросом обмена заключенными надо заниматься без публичности, заявил Рябков
Вопросом обмена заключенными между Россией и США, такими, как американская баскетболистка Бриттни Грайнер и другие, надо заниматься в закрытом режиме, без... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T10:51
2022-07-08T10:51
в мире
россия
сша
оон
бриттни грайнер
виктор бут
тревор рид
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Вопросом обмена заключенными между Россией и США, такими, как американская баскетболистка Бриттни Грайнер и другие, надо заниматься в закрытом режиме, без публичности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Что касается всяких схем обменов, то наша позиция прежняя: этим нужно заниматься в закрытом режиме по имеющимся каналам. Я не уверен, что какая-то дополнительная активность, особенно в публичной плоскости, поможет правильному сбалансированному компромиссу и нахождению основы для облегчения участи наших соотечественников, таких, как Виктор Бут, у которого проблемы со здоровьем, таких, как Селезнев и многие другие", - сказал он журналистам.Вопрос о поездке бывшего дипломата, экс-министра США Билла Ричардсона в Россию по делу арестованной американской баскетболистки Грайнер сейчас не прорабатывается, заявил Рябков."Сейчас вопрос о его поездке в Россию не прорабатывается. Насчет того, есть ли у него российская виза - я такой информацией не обладаю, но, насколько мне известно, в запретных списках он не фигурирует. Поэтому можно, наверное, приветствовать стремление столь авторитетной фигуры похлопотать о своих соотечественниках", - сказал он журналистам.Рябков также указал, что очень востребованы усилия людей такого калибра в решении гуманитарных проблем, с которыми сталкиваются многие россияне, "противозаконно и зачастую неправосудно получившие огромные сроки в США"."Мы со своей стороны как ведомство будем работать на этом направлении", - добавил Рябков.Ранее телеканал ESPN сообщал, что в переговорах по возвращению Грайнер в США согласился принимать участие бывший посол Соединенных Штатов в ООН Билл Ричардсон, который уже имеет опыт работы в качестве посредника. В частности, указывается роль Ричардсона в возвращении в США бывшего американского военнослужащего Тревора Рида, осужденного в России в 2020 году за нападение на сотрудников полиции. В конце апреля нынешнего года США и Россия провели обмен Рида на российского летчика Константина Ярошенко, арестованного в 2010 году в Либерии, а позже экстрадированного в США.В феврале 2022 года Бриттни Грайнер задержали в московском аэропорту Шереметьево. При прохождении Грайнер, прибывшей авиарейсом из Нью-Йорка, зеленого коридора служебная собака таможни "подала сигнал о возможном нахождении в багаже наркотиков". Досмотр ручной клади подтвердил наличие у американки "вейпов" с жидкостью со специфическим запахом. Экспертиза установила, что жидкость - это наркосодержащее "гашишное масло". Было возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотических средств. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.
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в мире, россия, сша, оон, бриттни грайнер, виктор бут, тревор рид, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, либерия, шереметьево (аэропорт)
10:51 08.07.2022
 
Вопросом обмена заключенными надо заниматься без публичности, заявил Рябков

Рябков: вопросом обмена заключенными между Россией и США надо заниматься без публичности

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Вопросом обмена заключенными между Россией и США, такими, как американская баскетболистка Бриттни Грайнер и другие, надо заниматься в закрытом режиме, без публичности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Что касается всяких схем обменов, то наша позиция прежняя: этим нужно заниматься в закрытом режиме по имеющимся каналам. Я не уверен, что какая-то дополнительная активность, особенно в публичной плоскости, поможет правильному сбалансированному компромиссу и нахождению основы для облегчения участи наших соотечественников, таких, как Виктор Бут, у которого проблемы со здоровьем, таких, как Селезнев и многие другие", - сказал он журналистам.
Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
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Вопрос о поездке бывшего дипломата, экс-министра США Билла Ричардсона в Россию по делу арестованной американской баскетболистки Грайнер сейчас не прорабатывается, заявил Рябков.
"Сейчас вопрос о его поездке в Россию не прорабатывается. Насчет того, есть ли у него российская виза - я такой информацией не обладаю, но, насколько мне известно, в запретных списках он не фигурирует. Поэтому можно, наверное, приветствовать стремление столь авторитетной фигуры похлопотать о своих соотечественниках", - сказал он журналистам.
Рябков также указал, что очень востребованы усилия людей такого калибра в решении гуманитарных проблем, с которыми сталкиваются многие россияне, "противозаконно и зачастую неправосудно получившие огромные сроки в США".
"Мы со своей стороны как ведомство будем работать на этом направлении", - добавил Рябков.
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Ранее телеканал ESPN сообщал, что в переговорах по возвращению Грайнер в США согласился принимать участие бывший посол Соединенных Штатов в ООН Билл Ричардсон, который уже имеет опыт работы в качестве посредника. В частности, указывается роль Ричардсона в возвращении в США бывшего американского военнослужащего Тревора Рида, осужденного в России в 2020 году за нападение на сотрудников полиции. В конце апреля нынешнего года США и Россия провели обмен Рида на российского летчика Константина Ярошенко, арестованного в 2010 году в Либерии, а позже экстрадированного в США.
В феврале 2022 года Бриттни Грайнер задержали в московском аэропорту Шереметьево. При прохождении Грайнер, прибывшей авиарейсом из Нью-Йорка, зеленого коридора служебная собака таможни "подала сигнал о возможном нахождении в багаже наркотиков". Досмотр ручной клади подтвердил наличие у американки "вейпов" с жидкостью со специфическим запахом. Экспертиза установила, что жидкость - это наркосодержащее "гашишное масло". Было возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотических средств. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.
 
В миреРоссияСШАООНБриттни ГрайнерВиктор БутТревор РидМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей РябковЛиберияШереметьево (аэропорт)
 
 
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