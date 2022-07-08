https://ria.ru/20220708/napadenie-1801107621.html

Очевидица раскрыла подробности покушения на Абэ

Очевидица раскрыла подробности покушения на Абэ - РИА Новости, 08.07.2022

Очевидица раскрыла подробности покушения на Абэ

Напавший на экс-премьера Японии Синдзо Абэ преступник не пытался сбежать, рассказала телеканалу NHK очевидица происшествия. РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T07:42

2022-07-08T07:42

2022-07-08T09:10

синдзо абэ

покушение на экс-премьера японии синдзо абэ

в мире

нара (город)

япония

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Напавший на экс-премьера Японии Синдзо Абэ преступник не пытался сбежать, рассказала телеканалу NHK очевидица происшествия.По ее словам, злоумышленнику потребовалось произвести два выстрела, чтобы ранить политика.Сразу же после происшествия очевидцы начались оказывать Абэ первую помощь, а преступник даже не попытался скрыться, добавила она."Нападавший похоже не убегал, он остался там, оружие тоже было там. Затем его сбили стоящие рядом люди, которые, вероятно, были из службы охраны (экс-премьера. — Прим. ред.)", — отметила очевидица.Ранее агентство Киодо сообщило, что неизвестный напал с огнестрельным оружием на Абэ во время его выступления в городе Нара. Злоумышленник произвел два выстрела сзади, после которых политик упал, получив ранение в район груди. Добавляется, что экс-премьера госпитализировали, но политик не подавал признаков жизни.

https://ria.ru/20220708/abe-1801107319.html

https://ria.ru/20220708/video-1801104711.html

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синдзо абэ, покушение на экс-премьера японии синдзо абэ, в мире, нара (город), япония