07:42 08.07.2022 (обновлено: 09:10 08.07.2022)
Очевидица раскрыла подробности покушения на Абэ
Очевидица покушения на Абэ: нападавший сделал два выстрела и не пытался скрыться
© AFP 2022 / JIJI PRESSСотрудники экстренных служб на месте покушения на экс-премьера Японии Синдзо Абэ
Сотрудники экстренных служб на месте покушения на экс-премьера Японии Синдзо Абэ
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Напавший на экс-премьера Японии Синдзо Абэ преступник не пытался сбежать, рассказала телеканалу NHK очевидица происшествия.
По ее словам, злоумышленнику потребовалось произвести два выстрела, чтобы ранить политика.
"Бывший премьер просто произносил речь, когда сзади него появился мужчина. Первый выстрел раздался громким хлопком, но политик продолжал стоять как ни в чем не бывало. Однако в момент, когда произошел второй выстрел, он упал", — заявила женщина.
Сразу же после происшествия очевидцы начались оказывать Абэ первую помощь, а преступник даже не попытался скрыться, добавила она.
"Нападавший похоже не убегал, он остался там, оружие тоже было там. Затем его сбили стоящие рядом люди, которые, вероятно, были из службы охраны (экс-премьера. — Прим. ред.)", — отметила очевидица.
Ранее агентство Киодо сообщило, что неизвестный напал с огнестрельным оружием на Абэ во время его выступления в городе Нара. Злоумышленник произвел два выстрела сзади, после которых политик упал, получив ранение в район груди. Добавляется, что экс-премьера госпитализировали, но политик не подавал признаков жизни.