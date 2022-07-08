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Очевидица раскрыла подробности покушения на Абэ - РИА Новости, 08.07.2022
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Очевидица раскрыла подробности покушения на Абэ
Очевидица раскрыла подробности покушения на Абэ - РИА Новости, 08.07.2022
Очевидица раскрыла подробности покушения на Абэ
Напавший на экс-премьера Японии Синдзо Абэ преступник не пытался сбежать, рассказала телеканалу NHK очевидица происшествия. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T07:42
2022-07-08T09:10
синдзо абэ
покушение на экс-премьера японии синдзо абэ
в мире
нара (город)
япония
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Напавший на экс-премьера Японии Синдзо Абэ преступник не пытался сбежать, рассказала телеканалу NHK очевидица происшествия.По ее словам, злоумышленнику потребовалось произвести два выстрела, чтобы ранить политика.Сразу же после происшествия очевидцы начались оказывать Абэ первую помощь, а преступник даже не попытался скрыться, добавила она."Нападавший похоже не убегал, он остался там, оружие тоже было там. Затем его сбили стоящие рядом люди, которые, вероятно, были из службы охраны (экс-премьера. — Прим. ред.)", — отметила очевидица.Ранее агентство Киодо сообщило, что неизвестный напал с огнестрельным оружием на Абэ во время его выступления в городе Нара. Злоумышленник произвел два выстрела сзади, после которых политик упал, получив ранение в район груди. Добавляется, что экс-премьера госпитализировали, но политик не подавал признаков жизни.
https://ria.ru/20220708/abe-1801107319.html
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синдзо абэ, покушение на экс-премьера японии синдзо абэ, в мире, нара (город), япония
07:42 08.07.2022 (обновлено: 09:10 08.07.2022)
 
Очевидица раскрыла подробности покушения на Абэ

Очевидица покушения на Абэ: нападавший сделал два выстрела и не пытался скрыться

© AFP 2022 / JIJI PRESSСотрудники экстренных служб на месте покушения на экс-премьера Японии Синдзо Абэ
Сотрудники экстренных служб на месте покушения на экс-премьера Японии Синдзо Абэ - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© AFP 2022 / JIJI PRESS
Сотрудники экстренных служб на месте покушения на экс-премьера Японии Синдзо Абэ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Напавший на экс-премьера Японии Синдзо Абэ преступник не пытался сбежать, рассказала телеканалу NHK очевидица происшествия.
По ее словам, злоумышленнику потребовалось произвести два выстрела, чтобы ранить политика.

"Бывший премьер просто произносил речь, когда сзади него появился мужчина. Первый выстрел раздался громким хлопком, но политик продолжал стоять как ни в чем не бывало. Однако в момент, когда произошел второй выстрел, он упал", — заявила женщина.

Сразу же после происшествия очевидцы начались оказывать Абэ первую помощь, а преступник даже не попытался скрыться, добавила она.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на заседании российско-японского форума деловых кругов в Токио. 16 декабря 2016 - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
07:29
В больнице Университета Нары подтвердили, что Абэ находится у них
"Нападавший похоже не убегал, он остался там, оружие тоже было там. Затем его сбили стоящие рядом люди, которые, вероятно, были из службы охраны (экс-премьера. — Прим. ред.)", — отметила очевидица.
Ранее агентство Киодо сообщило, что неизвестный напал с огнестрельным оружием на Абэ во время его выступления в городе Нара. Злоумышленник произвел два выстрела сзади, после которых политик упал, получив ранение в район груди. Добавляется, что экс-премьера госпитализировали, но политик не подавал признаков жизни.
Сотрудники экстренных служб на месте покушения на экс-премьера Японии Синдзо Абэ - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
06:49
Опубликовано видео с места покушения на Синдзо Абэ
 
Синдзо АбэПокушение на экс-премьера Японии Синдзо АбэВ миреНара (город)Япония
 
 
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