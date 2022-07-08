https://ria.ru/20220708/miroporyadok-1801268820.html
Возврата к прежнему мироустройству не будет, заявила Матвиенко
Возврата к прежнему мироустройству не будет, заявила Матвиенко - РИА Новости, 08.07.2022
Возврата к прежнему мироустройству не будет, заявила Матвиенко
Вызовы для России будут только нарастать, возврата к прежнему мироустройству уже не будет, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T16:28
2022-07-08T16:28
2022-07-08T16:28
в мире
россия
совет федерации рф
валентина матвиенко
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Вызовы для России будут только нарастать, возврата к прежнему мироустройству уже не будет, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."В условиях новой реальности ни на день, ни на минуту мы не можем позволить себе расслабиться и успокоиться. Вызовы, очевидно, будут нарастать, возврата к прежнему мироустройству уже не будет. Это нужно понимать", - сказала Матвиенко на заседании Совфеда.
https://ria.ru/20220616/ekonomika-1795645976.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, совет федерации рф, валентина матвиенко
Возврата к прежнему мироустройству не будет, заявила Матвиенко
Матвиенко: вызовы для России будут нарастать, возврата к прежнему мироустройству не будет