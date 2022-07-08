https://ria.ru/20220708/miroporyadok-1801268820.html

Возврата к прежнему мироустройству не будет, заявила Матвиенко

Возврата к прежнему мироустройству не будет, заявила Матвиенко - РИА Новости, 08.07.2022

Возврата к прежнему мироустройству не будет, заявила Матвиенко

Вызовы для России будут только нарастать, возврата к прежнему мироустройству уже не будет, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T16:28

2022-07-08T16:28

2022-07-08T16:28

в мире

россия

совет федерации рф

валентина матвиенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752268909_0:0:2770:1559_1920x0_80_0_0_0b63fd42f3f0384e74d84cf3f2362185.jpg

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Вызовы для России будут только нарастать, возврата к прежнему мироустройству уже не будет, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."В условиях новой реальности ни на день, ни на минуту мы не можем позволить себе расслабиться и успокоиться. Вызовы, очевидно, будут нарастать, возврата к прежнему мироустройству уже не будет. Это нужно понимать", - сказала Матвиенко на заседании Совфеда.

https://ria.ru/20220616/ekonomika-1795645976.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, совет федерации рф, валентина матвиенко