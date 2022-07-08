https://ria.ru/20220708/matvienko-1801270002.html

Россия наращивает диалог с Азией и Латинской Америкой, заявила Матвиенко

Россия наращивает диалог с Азией и Латинской Америкой, заявила Матвиенко - РИА Новости, 08.07.2022

Россия наращивает диалог с Азией и Латинской Америкой, заявила Матвиенко

Контакты с западными парламентариями фактически заморожены, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Вместе с тем, подчеркнула она, за счет диалога... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T16:33

2022-07-08T16:33

2022-07-08T16:33

россия

азия

африка

ближний восток

совет федерации рф

валентина матвиенко

политика

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Контакты с западными парламентариями фактически заморожены, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Вместе с тем, подчеркнула она, за счет диалога с коллегами из Азии, Африки и Латинской Америки темпы межпарламентской работы продолжают оставаться высокими."Несмотря на фактическое замораживание контактов с коллегами из недружественных стран, темпы межпарламентской работы остаются высокими. Мы развиваем диалог с партнерами из стран Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки", - сказала она на заседании Совфеда.

https://ria.ru/20220708/spetsoperatsiya-1801267112.html

россия

азия

африка

ближний восток

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, азия, африка, ближний восток, совет федерации рф, валентина матвиенко, политика