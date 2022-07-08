https://ria.ru/20220708/matvienko-1801270002.html
Россия наращивает диалог с Азией и Латинской Америкой, заявила Матвиенко
Россия наращивает диалог с Азией и Латинской Америкой, заявила Матвиенко - РИА Новости, 08.07.2022
Россия наращивает диалог с Азией и Латинской Америкой, заявила Матвиенко
Контакты с западными парламентариями фактически заморожены, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Вместе с тем, подчеркнула она, за счет диалога... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T16:33
2022-07-08T16:33
2022-07-08T16:33
россия
азия
африка
ближний восток
совет федерации рф
валентина матвиенко
политика
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Контакты с западными парламентариями фактически заморожены, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Вместе с тем, подчеркнула она, за счет диалога с коллегами из Азии, Африки и Латинской Америки темпы межпарламентской работы продолжают оставаться высокими."Несмотря на фактическое замораживание контактов с коллегами из недружественных стран, темпы межпарламентской работы остаются высокими. Мы развиваем диалог с партнерами из стран Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки", - сказала она на заседании Совфеда.
https://ria.ru/20220708/spetsoperatsiya-1801267112.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, азия, африка, ближний восток, совет федерации рф, валентина матвиенко, политика
Россия наращивает диалог с Азией и Латинской Америкой, заявила Матвиенко
Матвиенко: Россия развивает межпарламентские связи с Азией, Африкой и Латинской Америкой