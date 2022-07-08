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Россия наращивает диалог с Азией и Латинской Америкой, заявила Матвиенко - РИА Новости, 08.07.2022
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Россия наращивает диалог с Азией и Латинской Америкой, заявила Матвиенко
Россия наращивает диалог с Азией и Латинской Америкой, заявила Матвиенко - РИА Новости, 08.07.2022
Россия наращивает диалог с Азией и Латинской Америкой, заявила Матвиенко
Контакты с западными парламентариями фактически заморожены, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Вместе с тем, подчеркнула она, за счет диалога... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T16:33
2022-07-08T16:33
россия
азия
африка
ближний восток
совет федерации рф
валентина матвиенко
политика
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Контакты с западными парламентариями фактически заморожены, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Вместе с тем, подчеркнула она, за счет диалога с коллегами из Азии, Африки и Латинской Америки темпы межпарламентской работы продолжают оставаться высокими."Несмотря на фактическое замораживание контактов с коллегами из недружественных стран, темпы межпарламентской работы остаются высокими. Мы развиваем диалог с партнерами из стран Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки", - сказала она на заседании Совфеда.
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россия, азия, африка, ближний восток, совет федерации рф, валентина матвиенко, политика
16:33 08.07.2022
 
Россия наращивает диалог с Азией и Латинской Америкой, заявила Матвиенко

Матвиенко: Россия развивает межпарламентские связи с Азией, Африкой и Латинской Америкой

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Контакты с западными парламентариями фактически заморожены, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Вместе с тем, подчеркнула она, за счет диалога с коллегами из Азии, Африки и Латинской Америки темпы межпарламентской работы продолжают оставаться высокими.
"Несмотря на фактическое замораживание контактов с коллегами из недружественных стран, темпы межпарламентской работы остаются высокими. Мы развиваем диалог с партнерами из стран Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки", - сказала она на заседании Совфеда.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
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РоссияАзияАфрикаБлижний ВостокСовет Федерации РФВалентина МатвиенкоПолитика
 
 
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