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"Вон, лжец": британцы освистали объявившего об отставке Бориса Джонсона
"Вон, лжец": британцы освистали объявившего об отставке Бориса Джонсона - РИА Новости, 08.07.2022
"Вон, лжец": британцы освистали объявившего об отставке Бориса Джонсона
Британцы, собравшиеся у резиденции на Даунинг-стрит во время объявления премьера-министра Бориса Джонсона об отставке, освистали политика. Видеороликом... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T07:00
2022-07-08T07:00
2022-07-08T07:00
в мире
великобритания
борис джонсон
отставка премьер-министра великобритании
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Британцы, собравшиеся у резиденции на Даунинг-стрит во время объявления премьера-министра Бориса Джонсона об отставке, освистали политика. Видеороликом недовольной толпы поделился канал Sky News.На кадрах, в частности, слышно, как люди за ограждением вокруг резиденции главы правительства кричат "вон" и "лжец".Вчера Джонсон объявил об уходе с поста главы Консервативной партии Великобритании и кабинета министров. При этом он уточнил, что продолжит выполнять обязанности до назначения нового премьера.В последние дни в Великобритании разразился правительственный кризис — за два дня кабинет министров покинули более 50 человек, в том числе руководители таких ключевых ведомств, как минфин и минздрав. Они заявили о недоверии к Джонсону и несогласию с его методами руководства.Причиной для этого стал скандал вокруг бывшего заместителя главы МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера, который устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Причем несколько лет назад его уже обвиняли в сексуальных домогательствах. Некоторые политики утверждают, что Джонсон знал о небезупречном прошлом Пинчера, но все равно назначил его на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов.
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в мире, великобритания, борис джонсон, отставка премьер-министра великобритании
"Вон, лжец": британцы освистали объявившего об отставке Бориса Джонсона
Британцы освистали Бориса Джонсона, объявлявшего об отставке на Даунинг Стрит