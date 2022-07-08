https://ria.ru/20220708/lzhets-1801104822.html

"Вон, лжец": британцы освистали объявившего об отставке Бориса Джонсона

"Вон, лжец": британцы освистали объявившего об отставке Бориса Джонсона - РИА Новости, 08.07.2022

"Вон, лжец": британцы освистали объявившего об отставке Бориса Джонсона

Британцы, собравшиеся у резиденции на Даунинг-стрит во время объявления премьера-министра Бориса Джонсона об отставке, освистали политика. Видеороликом... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T07:00

2022-07-08T07:00

2022-07-08T07:00

в мире

великобритания

борис джонсон

отставка премьер-министра великобритании

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Британцы, собравшиеся у резиденции на Даунинг-стрит во время объявления премьера-министра Бориса Джонсона об отставке, освистали политика. Видеороликом недовольной толпы поделился канал Sky News.На кадрах, в частности, слышно, как люди за ограждением вокруг резиденции главы правительства кричат "вон" и "лжец".Вчера Джонсон объявил об уходе с поста главы Консервативной партии Великобритании и кабинета министров. При этом он уточнил, что продолжит выполнять обязанности до назначения нового премьера.В последние дни в Великобритании разразился правительственный кризис — за два дня кабинет министров покинули более 50 человек, в том числе руководители таких ключевых ведомств, как минфин и минздрав. Они заявили о недоверии к Джонсону и несогласию с его методами руководства.Причиной для этого стал скандал вокруг бывшего заместителя главы МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера, который устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Причем несколько лет назад его уже обвиняли в сексуальных домогательствах. Некоторые политики утверждают, что Джонсон знал о небезупречном прошлом Пинчера, но все равно назначил его на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов.

https://ria.ru/20220708/foto-1801103411.html

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в мире, великобритания, борис джонсон, отставка премьер-министра великобритании