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Прокуратура ЛНР изъяла в одной из школ пропагандирующую нацизм литературу - РИА Новости, 08.07.2022
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Прокуратура ЛНР изъяла в одной из школ пропагандирующую нацизм литературу
Прокуратура ЛНР изъяла в одной из школ пропагандирующую нацизм литературу - РИА Новости, 08.07.2022
Прокуратура ЛНР изъяла в одной из школ пропагандирующую нацизм литературу
В школе поселка Троицкое в Луганской Народной республике работники прокуратуры Попаснянского района изъяли литературу, пропагандирующую нацизм, говорится в... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T13:41
2022-07-08T13:41
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
россия
украина
уна-унсо
украинская повстанческая армия
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ЛУГАНСК, 8 июл – РИА Новости. В школе поселка Троицкое в Луганской Народной республике работники прокуратуры Попаснянского района изъяли литературу, пропагандирующую нацизм, говорится в сообщении генпрокуратуры ЛНР."В рамках проводимой работы по выявлению в общеобразовательных и дошкольных учреждениях печатных, литературных и иных изданий, пропагандирующих культ нацизма, фашизма, насилия, приверженности идеологии "бандеровцев", УПА*, УНА УНСО* ( признаны экстремистскими организациями и запрещены в России) и т.п., работниками прокуратуры Попаснянского района проведен осмотр в Троицкой среднеобразовательной школе 1-3 ступеней. В результате осмотра обнаружена и изъята пропагандирующая печатная литература", - говорится в сообщении в Telegram-канале генпрокуратуры.В генпрокуратуре сообщили, что ранее следователями межрегионального следственного отдела следственного управления по городу Луганску возбужден ряд уголовных дел по фактам совершения действий, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека с использованием средств массовой информации, за совершение которого предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет."Работниками органов прокуратуры ЛНР работа по выявлению данных фактов продолжается", - сообщили в ведомстве.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.*Организация признана экстремистской и запрещена в России
https://ria.ru/20220504/genotsid-1786882083.html
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в мире, луганская народная республика, россия, украина, уна-унсо, украинская повстанческая армия
13:41 08.07.2022
 
Прокуратура ЛНР изъяла в одной из школ пропагандирующую нацизм литературу

Прокуратура ЛНР изъяла из школы поселка Троицкое пропагандирующую нацизм литературу

CC BY 4.0 / Министерство информационной политики Украины / Презентация комикса "Охранники Страны: полуостров Керем"
Презентация комикса Охранники Страны: полуостров Керем - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
CC BY 4.0 / Министерство информационной политики Украины /
Презентация комикса "Охранники Страны: полуостров Керем"
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 8 июл – РИА Новости. В школе поселка Троицкое в Луганской Народной республике работники прокуратуры Попаснянского района изъяли литературу, пропагандирующую нацизм, говорится в сообщении генпрокуратуры ЛНР.
"В рамках проводимой работы по выявлению в общеобразовательных и дошкольных учреждениях печатных, литературных и иных изданий, пропагандирующих культ нацизма, фашизма, насилия, приверженности идеологии "бандеровцев", УПА*, УНА УНСО* ( признаны экстремистскими организациями и запрещены в России) и т.п., работниками прокуратуры Попаснянского района проведен осмотр в Троицкой среднеобразовательной школе 1-3 ступеней. В результате осмотра обнаружена и изъята пропагандирующая печатная литература", - говорится в сообщении в Telegram-канале генпрокуратуры.
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В генпрокуратуре сообщили, что ранее следователями межрегионального следственного отдела следственного управления по городу Луганску возбужден ряд уголовных дел по фактам совершения действий, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека с использованием средств массовой информации, за совершение которого предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.
"Работниками органов прокуратуры ЛНР работа по выявлению данных фактов продолжается", - сообщили в ведомстве.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
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