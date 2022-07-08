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Пасечник пообещал жителям Лисичанска восстановить город - РИА Новости, 08.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220708/lisichansk-1801325853.html
Пасечник пообещал жителям Лисичанска восстановить город
Пасечник пообещал жителям Лисичанска восстановить город - РИА Новости, 08.07.2022
Пасечник пообещал жителям Лисичанска восстановить город
Глава Луганской Народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник встретился в пятницу с жителями освобожденного Лисичанска, обсудил острые проблемы с инфраструктурой и РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T19:23
2022-07-08T20:28
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
жкх
луганская народная республика
украина
россия
ситуация в днр и лнр
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ЛИСИЧАНСК (ЛНР), 8 июл - РИА Новости. Глава Луганской Народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник встретился в пятницу с жителями освобожденного Лисичанска, обсудил острые проблемы с инфраструктурой и гуманитарной обстановкой и пообещал восстановить город.На встрече жители города подняли вопросы увеличения объемов гуманитарной помощи, подвоза воды и лекарств, оказания медицинской помощи, разминирования территории города от взрывоопасных предметов. После этого коммунальные службы и строители смогут приступить к наладке водо- и электроснабжения, восстановлению объектов коммунальной инфраструктуры, линий связи, больниц и жилья."Будем организовывать благоустройство, оплату какую-то, придут гуманитарные грузы, придет вода - вот это первое, что будем делать. Вы должны запомнить раз и навсегда одно: мы пришли сюда. Сюда возврата других уже не будет", - сообщил Пасечник.Он подчеркнул, что в первую очередь необходимо обеспечить в городе безопасность, а именно, разминировать и уничтожить взрывоопасные предметы. После чего, по его словам, коммунальщики и строители смогут оперативно приступить к восстановлению города.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220708/ukraina-1801318012.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, владимир путин, жкх, луганская народная республика, украина, россия, ситуация в днр и лнр, леонид пасечник
19:23 08.07.2022 (обновлено: 20:28 08.07.2022)
 
Пасечник пообещал жителям Лисичанска восстановить город

Глава ЛНР Пасечник пообещал жителям освобожденного Лисичанска восстановить город

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкГлава Луганской Народной республики Леонид Пасечник
Глава Луганской Народной республики Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Глава Луганской Народной республики Леонид Пасечник. Архивное фото
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ЛИСИЧАНСК (ЛНР), 8 июл - РИА Новости. Глава Луганской Народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник встретился в пятницу с жителями освобожденного Лисичанска, обсудил острые проблемы с инфраструктурой и гуманитарной обстановкой и пообещал восстановить город.
На встрече жители города подняли вопросы увеличения объемов гуманитарной помощи, подвоза воды и лекарств, оказания медицинской помощи, разминирования территории города от взрывоопасных предметов. После этого коммунальные службы и строители смогут приступить к наладке водо- и электроснабжения, восстановлению объектов коммунальной инфраструктуры, линий связи, больниц и жилья.
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"Будем организовывать благоустройство, оплату какую-то, придут гуманитарные грузы, придет вода - вот это первое, что будем делать. Вы должны запомнить раз и навсегда одно: мы пришли сюда. Сюда возврата других уже не будет", - сообщил Пасечник.
Он подчеркнул, что в первую очередь необходимо обеспечить в городе безопасность, а именно, разминировать и уничтожить взрывоопасные предметы. После чего, по его словам, коммунальщики и строители смогут оперативно приступить к восстановлению города.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинЖКХЛуганская Народная РеспубликаУкраинаРоссияСитуация в ДНР и ЛНРЛеонид Пасечник
 
 
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