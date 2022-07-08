https://ria.ru/20220708/lisichansk-1801325853.html

Пасечник пообещал жителям Лисичанска восстановить город

Пасечник пообещал жителям Лисичанска восстановить город - РИА Новости, 08.07.2022

Пасечник пообещал жителям Лисичанска восстановить город

Глава Луганской Народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник встретился в пятницу с жителями освобожденного Лисичанска, обсудил острые проблемы с инфраструктурой и РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T19:23

2022-07-08T19:23

2022-07-08T20:28

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

жкх

луганская народная республика

украина

россия

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795722404_0:150:3071:1877_1920x0_80_0_0_264ec54ee8b10183f4d0ca2dc6000b21.jpg

ЛИСИЧАНСК (ЛНР), 8 июл - РИА Новости. Глава Луганской Народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник встретился в пятницу с жителями освобожденного Лисичанска, обсудил острые проблемы с инфраструктурой и гуманитарной обстановкой и пообещал восстановить город.На встрече жители города подняли вопросы увеличения объемов гуманитарной помощи, подвоза воды и лекарств, оказания медицинской помощи, разминирования территории города от взрывоопасных предметов. После этого коммунальные службы и строители смогут приступить к наладке водо- и электроснабжения, восстановлению объектов коммунальной инфраструктуры, линий связи, больниц и жилья."Будем организовывать благоустройство, оплату какую-то, придут гуманитарные грузы, придет вода - вот это первое, что будем делать. Вы должны запомнить раз и навсегда одно: мы пришли сюда. Сюда возврата других уже не будет", - сообщил Пасечник.Он подчеркнул, что в первую очередь необходимо обеспечить в городе безопасность, а именно, разминировать и уничтожить взрывоопасные предметы. После чего, по его словам, коммунальщики и строители смогут оперативно приступить к восстановлению города.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220708/ukraina-1801318012.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир путин, жкх, луганская народная республика, украина, россия, ситуация в днр и лнр, леонид пасечник