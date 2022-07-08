https://ria.ru/20220708/lisichansk-1801301391.html

Жители Лисичанска показали могилы мирных граждан во дворах жилых кварталов

Жители Лисичанска показали могилы мирных граждан во дворах жилых кварталов - РИА Новости, 08.07.2022

Жители Лисичанска показали могилы мирных граждан во дворах жилых кварталов

В Лисичанске находится большое количество могил мирных граждан прямо во дворах жилых кварталов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T17:51

2022-07-08T17:51

2022-07-08T19:28

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ЛИСИЧАНСК (ЛНР), 8 июл – РИА Новости. В Лисичанске находится большое количество могил мирных граждан прямо во дворах жилых кварталов, передает корреспондент РИА Новости.По словам местных жителей, из-за того, что украинские военные прикрывались мирным населением, погибло много гражданских. В частности, боевики оставляли на улицах машины с боеприпасами и боевую технику.Как передает корреспондент РИА Новости, в ближайшее время все стихийные захоронения будут перенесены на специально организованное кладбище.Лисичанск был освобожден союзными силами 3 июля. В тот же день министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении ЛНР.

https://ria.ru/20220708/monastyr-1801286879.html

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Могилы вместо клумб: в Лисичанске погибших хоронят прямо во дворах Могилы вместо клумб: в Лисичанске погибших хоронят прямо во дворах 2022-07-08T17:51 true PT1M02S

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Екатерина Зайцева

в мире, луганская народная республика, лисичанск, россия, сергей шойгу, владимир путин