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Жители Лисичанска показали могилы мирных граждан во дворах жилых кварталов - РИА Новости, 08.07.2022
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Жители Лисичанска показали могилы мирных граждан во дворах жилых кварталов
Жители Лисичанска показали могилы мирных граждан во дворах жилых кварталов - РИА Новости, 08.07.2022
Жители Лисичанска показали могилы мирных граждан во дворах жилых кварталов
В Лисичанске находится большое количество могил мирных граждан прямо во дворах жилых кварталов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T17:51
2022-07-08T19:28
в мире
луганская народная республика
лисичанск
россия
сергей шойгу
владимир путин
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ЛИСИЧАНСК (ЛНР), 8 июл – РИА Новости. В Лисичанске находится большое количество могил мирных граждан прямо во дворах жилых кварталов, передает корреспондент РИА Новости.По словам местных жителей, из-за того, что украинские военные прикрывались мирным населением, погибло много гражданских. В частности, боевики оставляли на улицах машины с боеприпасами и боевую технику.Как передает корреспондент РИА Новости, в ближайшее время все стихийные захоронения будут перенесены на специально организованное кладбище.Лисичанск был освобожден союзными силами 3 июля. В тот же день министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении ЛНР.
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Могилы вместо клумб: в Лисичанске погибших хоронят прямо во дворах
Могилы вместо клумб: в Лисичанске погибших хоронят прямо во дворах
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в мире, луганская народная республика, лисичанск, россия, сергей шойгу, владимир путин
17:51 08.07.2022 (обновлено: 19:28 08.07.2022)
 
Жители Лисичанска показали могилы мирных граждан во дворах жилых кварталов

В Лисичанске обнаружили большое количество могил мирных граждан во дворах жилых кварталов

Читать ria.ru в
ЛИСИЧАНСК (ЛНР), 8 июл – РИА Новости. В Лисичанске находится большое количество могил мирных граждан прямо во дворах жилых кварталов, передает корреспондент РИА Новости.
"Много, очень много (могил во дворах – ред.). По дворам очень много погибших. Я сегодня была в ЖЭКе, сказали, нужно ждать администрацию, милицию, прокуратуру. Потом будут перезахоронения вести", - рассказала РИА Новости местная жительница Наталья.
По словам местных жителей, из-за того, что украинские военные прикрывались мирным населением, погибло много гражданских. В частности, боевики оставляли на улицах машины с боеприпасами и боевую технику.
Как передает корреспондент РИА Новости, в ближайшее время все стихийные захоронения будут перенесены на специально организованное кладбище.
Лисичанск был освобожден союзными силами 3 июля. В тот же день министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении ЛНР.
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В миреЛуганская Народная РеспубликаЛисичанскРоссияСергей ШойгуВладимир Путин
 
 
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