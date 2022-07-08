https://ria.ru/20220708/lgoty-1801334501.html

Совфед одобрил закон о льготах на поступление в колледжи

Совфед одобрил закон о льготах на поступление в колледжи - РИА Новости, 08.07.2022

Совфед одобрил закон о льготах на поступление в колледжи

Сенаторы одобрили закон о преимущественном праве зачисления в колледжи и техникумы для 13 социально незащищенных категорий граждан. РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T20:00

2022-07-08T20:00

2022-07-08T20:00

льготы

россия

общество

совет федерации рф

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон о преимущественном праве зачисления в колледжи и техникумы для 13 социально незащищенных категорий граждан.Авторы проекта предлагают предоставить преимущественное право на зачисление при успешном прохождении вступительных экзаменов детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, детям-инвалидам I и II групп.Льготное право предоставляется также гражданам до 20 лет с единственным родителем-инвалидом I группы и среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, гражданам, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, детям военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, прокуратуры, Росгвардии и других, погибших при выполнении своих обязанностей.Более того, среди предлагаемых категорий также дети умерших Героев Советского Союза РФ и полных кавалеров ордена Славы, военнослужащие, которые проходят службу по контракту не менее трех лет и по призыву, если поступают на обучение по рекомендации командиров, инвалиды войны, участники и ветераны боевых действий, граждане, принимавшие непосредственное участие в испытаниях ядерного оружия, а также военнослужащие, выполнявшие задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и контртеррористической операции на Северном Кавказе.

https://ria.ru/20220708/spetsoperatsiya-1801229116.html

https://ria.ru/20220417/lgoty-1783938586.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

льготы, россия, общество, совет федерации рф