Совфед одобрил закон о льготах на поступление в колледжи
СФ одобрил закон о преимущественном праве зачисления в колледжи для 13 категорий граждан
Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон о преимущественном праве зачисления в колледжи и техникумы для 13 социально незащищенных категорий граждан.
Авторы проекта предлагают предоставить преимущественное право на зачисление при успешном прохождении вступительных экзаменов детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, детям-инвалидам I и II групп.
Льготное право предоставляется также гражданам до 20 лет с единственным родителем-инвалидом I группы и среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, гражданам, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, детям военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, прокуратуры, Росгвардии и других, погибших при выполнении своих обязанностей.
Более того, среди предлагаемых категорий также дети умерших Героев Советского Союза РФ и полных кавалеров ордена Славы, военнослужащие, которые проходят службу по контракту не менее трех лет и по призыву, если поступают на обучение по рекомендации командиров, инвалиды войны, участники и ветераны боевых действий, граждане, принимавшие непосредственное участие в испытаниях ядерного оружия, а также военнослужащие, выполнявшие задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и контртеррористической операции на Северном Кавказе.