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Совфед одобрил закон о льготах на поступление в колледжи - РИА Новости, 08.07.2022
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Совфед одобрил закон о льготах на поступление в колледжи
Совфед одобрил закон о льготах на поступление в колледжи - РИА Новости, 08.07.2022
Совфед одобрил закон о льготах на поступление в колледжи
Сенаторы одобрили закон о преимущественном праве зачисления в колледжи и техникумы для 13 социально незащищенных категорий граждан. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T20:00
2022-07-08T20:00
льготы
россия
общество
совет федерации рф
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон о преимущественном праве зачисления в колледжи и техникумы для 13 социально незащищенных категорий граждан.Авторы проекта предлагают предоставить преимущественное право на зачисление при успешном прохождении вступительных экзаменов детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, детям-инвалидам I и II групп.Льготное право предоставляется также гражданам до 20 лет с единственным родителем-инвалидом I группы и среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, гражданам, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, детям военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, прокуратуры, Росгвардии и других, погибших при выполнении своих обязанностей.Более того, среди предлагаемых категорий также дети умерших Героев Советского Союза РФ и полных кавалеров ордена Славы, военнослужащие, которые проходят службу по контракту не менее трех лет и по призыву, если поступают на обучение по рекомендации командиров, инвалиды войны, участники и ветераны боевых действий, граждане, принимавшие непосредственное участие в испытаниях ядерного оружия, а также военнослужащие, выполнявшие задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и контртеррористической операции на Северном Кавказе.
https://ria.ru/20220708/spetsoperatsiya-1801229116.html
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льготы, россия, общество, совет федерации рф
20:00 08.07.2022
 
Совфед одобрил закон о льготах на поступление в колледжи

СФ одобрил закон о преимущественном праве зачисления в колледжи для 13 категорий граждан

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон о преимущественном праве зачисления в колледжи и техникумы для 13 социально незащищенных категорий граждан.
Авторы проекта предлагают предоставить преимущественное право на зачисление при успешном прохождении вступительных экзаменов детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, детям-инвалидам I и II групп.
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Льготное право предоставляется также гражданам до 20 лет с единственным родителем-инвалидом I группы и среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, гражданам, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, детям военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, прокуратуры, Росгвардии и других, погибших при выполнении своих обязанностей.
Более того, среди предлагаемых категорий также дети умерших Героев Советского Союза РФ и полных кавалеров ордена Славы, военнослужащие, которые проходят службу по контракту не менее трех лет и по призыву, если поступают на обучение по рекомендации командиров, инвалиды войны, участники и ветераны боевых действий, граждане, принимавшие непосредственное участие в испытаниях ядерного оружия, а также военнослужащие, выполнявшие задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и контртеррористической операции на Северном Кавказе.
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