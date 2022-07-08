https://ria.ru/20220708/korol-1801118578.html
Создатели сериала о "Короле и шуте" отсняли ключевые сцены
Создатели сериала о "Короле и шуте" отсняли ключевые сцены - РИА Новости, 08.07.2022
Создатели сериала о "Короле и шуте" отсняли ключевые сцены
Стартовали съемки сериала "Король и Шут" про культовую российскую панк-рок группу. Премьера проекта запланирована на 2023 год, сообщает пресс-служба сервиса... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T09:39
2022-07-08T09:39
2022-07-08T09:39
шоубиз
знаменитости
король и шут
михаил горшенев
андрей князев
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/07/1753539321_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ce8e0fbf9e73c2d99f3b71a6094dc8ae.jpg
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Стартовали съемки сериала "Король и Шут" про культовую российскую панк-рок группу. Премьера проекта запланирована на 2023 год, сообщает пресс-служба сервиса "Кинопоиск".Константин Плотников исполнит роль Михаила Горшенева, известного как "Горшок", Влад Коноплев сыграет Андрея "Князя" Князева. Также в ролях – Валерия Зоидова, Даниил Вахрушев, Илья Ловкий, Данила Рассомахин, Ян Ильвес, Васса Бокова, Дарья Мельникова и другие.В восьми сериях режиссер Рустам Мосафир и сценарист Дмитрий Лемешев расскажут, как "разгильдяи-подростки основали знаковую панк-рок группу России, нащупали свой уникальный стиль и стали кумирами поколения". Авторами идеи были музыкальный продюсер Игорь Гудков и основатель коллектива Андрей Князев, они также выступили сопродюсерами сериала.Съемки продлятся до октября этого года.Ранее стало известно, что в Италии врачи призвали отменить концерт группы Maneskin из-за роста заболеваемости COVID-19.
https://ria.ru/20210129/rybak-1595005717.html
https://ria.ru/20220707/loboda-1800977999.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/07/1753539321_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_da142db626d177a0e8017246d6fc07c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, король и шут, михаил горшенев, андрей князев, шоу-бизнес
Создатели сериала о "Короле и шуте" отсняли ключевые сцены
Создатели сериала о "Короле и шуте" за неделю отсняли несколько ключевых сцен
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Стартовали съемки сериала "Король и Шут" про культовую российскую панк-рок группу. Премьера проекта запланирована на 2023 год, сообщает пресс-служба сервиса "Кинопоиск".
"Киноверсия группы "Король и Шут" уже собралась в полном составе на площадке сериала. За неделю отсняли несколько ключевых сцен, включая знакомство Горшка и Князя и один из первых концертов группы в байкерском клубе Sexton, который состоялся в 1994 году", – говорится в сообщении.
Константин Плотников исполнит роль Михаила Горшенева, известного как "Горшок", Влад Коноплев сыграет Андрея "Князя" Князева. Также в ролях – Валерия Зоидова, Даниил Вахрушев, Илья Ловкий, Данила Рассомахин, Ян Ильвес, Васса Бокова, Дарья Мельникова и другие.
В восьми сериях режиссер Рустам Мосафир и сценарист Дмитрий Лемешев расскажут, как "разгильдяи-подростки основали знаковую панк-рок группу России, нащупали свой уникальный стиль и стали кумирами поколения". Авторами идеи были музыкальный продюсер Игорь Гудков и основатель коллектива Андрей Князев, они также выступили сопродюсерами сериала.
"Горшок однажды сказал, что хотел бы жить в сказке, в фэнтези, поэтому мы решили за счет песен, за счет ярких героев и огромного количества яркого материала, накопившегося за всю музыкальную карьеру Горшка и Князя, рассказать их историю в не совсем типичной биографической форме. У нас будет не только музыкальные выступления, закулисье творческого процесса и концертные туры, но и фэнтезийный мир, где оживут персонажи песен", — цитирует пресс-служба режиссера сериала.
Съемки продлятся до октября этого года.
Ранее стало известно, что в Италии врачи призвали
отменить концерт группы Maneskin из-за роста заболеваемости COVID-19.