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Врачи призвали отменить концерт Maneskin из-за всплеска COVID-19 - РИА Новости, 07.07.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220707/maneskin-1801003946.html
Врачи призвали отменить концерт Maneskin из-за всплеска COVID-19
Врачи призвали отменить концерт Maneskin из-за всплеска COVID-19 - РИА Новости, 07.07.2022
Врачи призвали отменить концерт Maneskin из-за всплеска COVID-19
Итальянские врачи призвали отменить или перенести концерт рок-группы Maneskin, который должен пройти в субботу в Риме. Мероприятие в рамках тура победителей... РИА Новости, 07.07.2022
2022-07-07T18:32
2022-07-07T18:32
шоубиз
знаменитости
maneskin (итальянская рок-группа)
шоу-бизнес
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РИМ, 7 июл – РИА Новости. Итальянские врачи призвали отменить или перенести концерт рок-группы Maneskin, который должен пройти в субботу в Риме. Мероприятие в рамках тура победителей Евровидения-2021 состоится в античном Большом цирке и обещает собрать до 80 тысяч зрителей.Как передает газета la Repubblica, концерт пройдет на фоне резкого роста распространения коронавирусной инфекции. На неделе в Италии за сутки впервые с февраля было зафиксировано больше 100 тысяч случаев заболевания. Издание привело слова профессора статистики римского университета Lumsa Антонелло Маруотти, который назвал "неудачной идею провести этот концерт сейчас".Эпидемиолог из университета Campus Biomedico Массимо Чиккоцци, в свою очередь, предложил перенести концерт на более благоприятную с точки зрения заражений дату. В качестве компромисса, добавил он, зрителей можно обязать надеть медицинские маски.Призывы медиков вызвали негодование среди фанатов группы. Они обратили внимание на другие состоявшиеся или запланированные массовые выступления и высказали недоумение, каким образом отмена одного концерта может помочь избежать дальнейшего роста заражений. Полемика заставила вмешаться представителей столичной мэрии: в среду вечером асессор по вопросам массовых мероприятий, спорта, туризма и моды Алессандро Онорато заверил, что отмена шоу не рассматривается.Ранее стало известно, что Светлана Лобода отправится в тур по городам Европы и Америки после отмены концертов в России.
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знаменитости, maneskin (итальянская рок-группа), шоу-бизнес
18:32 07.07.2022
 
Врачи призвали отменить концерт Maneskin из-за всплеска COVID-19

Итальянские врачи привали отменить римский концерт Maneskin из-за всплеска COVID-19

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкУчастники группы Maneskin
Участники группы Maneskin - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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РИМ, 7 июл – РИА Новости. Итальянские врачи призвали отменить или перенести концерт рок-группы Maneskin, который должен пройти в субботу в Риме. Мероприятие в рамках тура победителей Евровидения-2021 состоится в античном Большом цирке и обещает собрать до 80 тысяч зрителей.
Как передает газета la Repubblica, концерт пройдет на фоне резкого роста распространения коронавирусной инфекции. На неделе в Италии за сутки впервые с февраля было зафиксировано больше 100 тысяч случаев заболевания. Издание привело слова профессора статистики римского университета Lumsa Антонелло Маруотти, который назвал "неудачной идею провести этот концерт сейчас".

"Если мы хотим сдержать распространение вируса, концерты, подобные выступлению Maneskin в Большом цирке, должны быть запрещены", – сказал он в эфире Radio Capital.

Эпидемиолог из университета Campus Biomedico Массимо Чиккоцци, в свою очередь, предложил перенести концерт на более благоприятную с точки зрения заражений дату. В качестве компромисса, добавил он, зрителей можно обязать надеть медицинские маски.
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Призывы медиков вызвали негодование среди фанатов группы. Они обратили внимание на другие состоявшиеся или запланированные массовые выступления и высказали недоумение, каким образом отмена одного концерта может помочь избежать дальнейшего роста заражений. Полемика заставила вмешаться представителей столичной мэрии: в среду вечером асессор по вопросам массовых мероприятий, спорта, туризма и моды Алессандро Онорато заверил, что отмена шоу не рассматривается.

"Будут приняты все меры предосторожности, которые укажут органы здравоохранения, и в сотрудничестве с организаторами мы предпримем необходимые действия для их соблюдения", – говорится в заявлении городского чиновника.

Ранее стало известно, что Светлана Лобода отправится в тур по городам Европы и Америки после отмены концертов в России.
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