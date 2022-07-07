https://ria.ru/20220707/maneskin-1801003946.html

Врачи призвали отменить концерт Maneskin из-за всплеска COVID-19

Врачи призвали отменить концерт Maneskin из-за всплеска COVID-19 - РИА Новости, 07.07.2022

Врачи призвали отменить концерт Maneskin из-за всплеска COVID-19

Итальянские врачи призвали отменить или перенести концерт рок-группы Maneskin, который должен пройти в субботу в Риме. Мероприятие в рамках тура победителей... РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T18:32

2022-07-07T18:32

2022-07-07T18:32

шоубиз

знаменитости

maneskin (итальянская рок-группа)

шоу-бизнес

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РИМ, 7 июл – РИА Новости. Итальянские врачи призвали отменить или перенести концерт рок-группы Maneskin, который должен пройти в субботу в Риме. Мероприятие в рамках тура победителей Евровидения-2021 состоится в античном Большом цирке и обещает собрать до 80 тысяч зрителей.Как передает газета la Repubblica, концерт пройдет на фоне резкого роста распространения коронавирусной инфекции. На неделе в Италии за сутки впервые с февраля было зафиксировано больше 100 тысяч случаев заболевания. Издание привело слова профессора статистики римского университета Lumsa Антонелло Маруотти, который назвал "неудачной идею провести этот концерт сейчас".Эпидемиолог из университета Campus Biomedico Массимо Чиккоцци, в свою очередь, предложил перенести концерт на более благоприятную с точки зрения заражений дату. В качестве компромисса, добавил он, зрителей можно обязать надеть медицинские маски.Призывы медиков вызвали негодование среди фанатов группы. Они обратили внимание на другие состоявшиеся или запланированные массовые выступления и высказали недоумение, каким образом отмена одного концерта может помочь избежать дальнейшего роста заражений. Полемика заставила вмешаться представителей столичной мэрии: в среду вечером асессор по вопросам массовых мероприятий, спорта, туризма и моды Алессандро Онорато заверил, что отмена шоу не рассматривается.Ранее стало известно, что Светлана Лобода отправится в тур по городам Европы и Америки после отмены концертов в России.

https://ria.ru/20220630/kirkorov-1799320740.html

https://ria.ru/20220707/prusikin-1800962123.html

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2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, maneskin (итальянская рок-группа), шоу-бизнес