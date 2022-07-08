https://ria.ru/20220708/kino-1801288105.html

Конференция по совместному кинопроизводству России и СНГ будет в Петербурге

Конференция по совместному кинопроизводству России и СНГ будет в Петербурге - РИА Новости, 08.07.2022

Конференция по совместному кинопроизводству России и СНГ будет в Петербурге

Международная конференция по совместному кинопроизводству России и стран СНГ пройдет с 21 по 24 августа в Санкт-Петербурге. Мероприятие приурочено к 90-летию... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T17:42

2022-07-08T17:42

2022-07-08T17:42

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Международная конференция по совместному кинопроизводству России и стран СНГ пройдет с 21 по 24 августа в Санкт-Петербурге. Мероприятие приурочено к 90-летию "Лендока", сообщил генеральный директор студии Алексей Тельнов на Российской креативной неделе.Он назвал конференцию одним из важнейших событий для киносообщества города.В ходе мероприятия планируется "отобрать проекты, подходящие для совместного производства, выявить новые таланты, поддержать культурные связи и идею культурной и национальной идентичности стран СНГ".Он также признался, что ему хотелось бы увидеть темы для фильмов, связанные с молодежью и современностью.

https://ria.ru/20220708/multfilm-1801210511.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, снг, кино и сериалы, россия, санкт-петербург, культура