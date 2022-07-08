https://ria.ru/20220708/kino-1801288105.html
Конференция по совместному кинопроизводству России и СНГ будет в Петербурге
Конференция по совместному кинопроизводству России и СНГ будет в Петербурге - РИА Новости, 08.07.2022
Конференция по совместному кинопроизводству России и СНГ будет в Петербурге
Международная конференция по совместному кинопроизводству России и стран СНГ пройдет с 21 по 24 августа в Санкт-Петербурге. Мероприятие приурочено к 90-летию... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T17:42
2022-07-08T17:42
2022-07-08T17:42
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Международная конференция по совместному кинопроизводству России и стран СНГ пройдет с 21 по 24 августа в Санкт-Петербурге. Мероприятие приурочено к 90-летию "Лендока", сообщил генеральный директор студии Алексей Тельнов на Российской креативной неделе.Он назвал конференцию одним из важнейших событий для киносообщества города.В ходе мероприятия планируется "отобрать проекты, подходящие для совместного производства, выявить новые таланты, поддержать культурные связи и идею культурной и национальной идентичности стран СНГ".Он также признался, что ему хотелось бы увидеть темы для фильмов, связанные с молодежью и современностью.
https://ria.ru/20220708/multfilm-1801210511.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, снг, кино и сериалы, россия, санкт-петербург, культура
Конференция по совместному кинопроизводству России и СНГ будет в Петербурге
Конференция по совместному кинопроизводству России и СНГ будет 21-24 августа в Петербурге
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Международная конференция по совместному кинопроизводству России и стран СНГ пройдет с 21 по 24 августа в Санкт-Петербурге. Мероприятие приурочено к 90-летию "Лендока", сообщил генеральный директор студии Алексей Тельнов на Российской креативной неделе.
Он назвал конференцию одним из важнейших событий для киносообщества города.
В ходе мероприятия планируется "отобрать проекты, подходящие для совместного производства, выявить новые таланты, поддержать культурные связи и идею культурной и национальной идентичности стран СНГ".
Он также признался, что ему хотелось бы увидеть темы для фильмов, связанные с молодежью и современностью.