https://ria.ru/20220708/khakasiya-1801246729.html

В Хакасии открыли национальный турмаршрут "Сибирские каникулы"

В Хакасии открыли национальный турмаршрут "Сибирские каникулы" - РИА Новости, 08.07.2022

В Хакасии открыли национальный турмаршрут "Сибирские каникулы"

В Хакасии запустили проект национального туристического маршрута "Сибирские каникулы", сообщил в Telegram-канале глава региона Валентин Коновалов. РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T16:19

2022-07-08T16:19

2022-07-08T16:19

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зарина догузова

республика тыва

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 8 июл — РИА Новости. В Хакасии запустили проект национального туристического маршрута "Сибирские каникулы", сообщил в Telegram-канале глава региона Валентин Коновалов."Сегодня на Саяно-Шушенской ГЭС мы подписали трехстороннее соглашение, в рамках которого запускается национальный турмаршрут "Сибирские каникулы". Работа по его созданию велась Хакасией, Республикой Тыва и Красноярским краем совместно с Ростуризмом более полугода", — отметил он.Проект подготовил региональный туроператор "Дискавери". В феврале статус национального маршрута был получен. В июне его презентовали на ПМЭФ.Программа "Сибирские каникулы" объединяет три региона. Путешествие длится 8 дней. За это время туристы преодолевают 1244 километра пути, посетят пять музеев, девять смотровых площадок, порыбачат, совершат сплав и мини-поход.В рамках соглашения Хакасия вместе с соседями будет проводить совместные инфотуры, участвовать в туристических выставках и ярмарках.

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Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, зарина догузова, республика тыва, красноярский край, федеральное агентство по туризму (ростуризм), саяно-шушенская гэс, республика хакасия