https://ria.ru/20220708/khakasiya-1801246729.html
В Хакасии открыли национальный турмаршрут "Сибирские каникулы"
В Хакасии открыли национальный турмаршрут "Сибирские каникулы" - РИА Новости, 08.07.2022
В Хакасии открыли национальный турмаршрут "Сибирские каникулы"
В Хакасии запустили проект национального туристического маршрута "Сибирские каникулы", сообщил в Telegram-канале глава региона Валентин Коновалов. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T16:19
2022-07-08T16:19
2022-07-08T16:19
туризм
туризм
новости - туризм
зарина догузова
республика тыва
красноярский край
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
саяно-шушенская гэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747364766_0:189:2016:1323_1920x0_80_0_0_06c0f5d484deb676bfdcfadea2687aa5.jpg
КРАСНОЯРСК, 8 июл — РИА Новости. В Хакасии запустили проект национального туристического маршрута "Сибирские каникулы", сообщил в Telegram-канале глава региона Валентин Коновалов."Сегодня на Саяно-Шушенской ГЭС мы подписали трехстороннее соглашение, в рамках которого запускается национальный турмаршрут "Сибирские каникулы". Работа по его созданию велась Хакасией, Республикой Тыва и Красноярским краем совместно с Ростуризмом более полугода", — отметил он.Проект подготовил региональный туроператор "Дискавери". В феврале статус национального маршрута был получен. В июне его презентовали на ПМЭФ.Программа "Сибирские каникулы" объединяет три региона. Путешествие длится 8 дней. За это время туристы преодолевают 1244 километра пути, посетят пять музеев, девять смотровых площадок, порыбачат, совершат сплав и мини-поход.В рамках соглашения Хакасия вместе с соседями будет проводить совместные инфотуры, участвовать в туристических выставках и ярмарках.
https://ria.ru/20210830/khakasiya-1745918747.html
республика тыва
красноярский край
республика хакасия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747364766_0:0:2016:1512_1920x0_80_0_0_5dd8585c32bab35adf4f96013b4e86b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, зарина догузова, республика тыва, красноярский край, федеральное агентство по туризму (ростуризм), саяно-шушенская гэс, республика хакасия
В Хакасии открыли национальный турмаршрут "Сибирские каникулы"
В Хакасии открыли турмаршрут "Сибирские каникулы", который пройдет по трем регионам
КРАСНОЯРСК, 8 июл — РИА Новости. В Хакасии запустили проект национального туристического маршрута "Сибирские каникулы", сообщил в Telegram-канале глава региона Валентин Коновалов.
"Сегодня на Саяно-Шушенской ГЭС мы подписали трехстороннее соглашение, в рамках которого запускается национальный турмаршрут "Сибирские каникулы". Работа по его созданию велась Хакасией, Республикой Тыва и Красноярским краем совместно с Ростуризмом более полугода", — отметил он.
Проект подготовил региональный туроператор "Дискавери". В феврале статус национального маршрута был получен. В июне его презентовали на ПМЭФ.
Программа "Сибирские каникулы" объединяет три региона. Путешествие длится 8 дней. За это время туристы преодолевают 1244 километра пути, посетят пять музеев, девять смотровых площадок, порыбачат, совершат сплав и мини-поход.
В рамках соглашения Хакасия вместе с соседями будет проводить совместные инфотуры, участвовать в туристических выставках и ярмарках.