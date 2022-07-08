https://ria.ru/20220708/keshbek-1801277339.html

В Ростуризме подсчитали, сколько россиян отдохнули по программе кешбэка

В Ростуризме подсчитали, сколько россиян отдохнули по программе кешбэка - РИА Новости, 08.07.2022

В Ростуризме подсчитали, сколько россиян отдохнули по программе кешбэка

В Ростуризме подсчитали, сколько россиян воспользовались программой кешбэка в 2022 году, пишет АТОР. РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T17:18

2022-07-08T17:18

2022-07-08T17:18

туризм

новости - туризм

зарина догузова

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

кешбэк

дети

отдых

туризм

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. В Ростуризме подсчитали, сколько россиян воспользовались программой кешбэка в 2022 году, пишет АТОР.По словам главы ведомства Зарины Догузовой, за прошедшее полугодие по акции отдохнули 2,5 миллиона туристов. Еще 800 тысяч путевок было продано в детские лагеря."50 процентов людей не поехали бы отдыхать, если бы не эти программы", — отметила Догузова.Она уточнила, что продажи по третьей волне кешбэка начнутся в августе.

https://ria.ru/20220708/zarinadoguzova-1801134885.html

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2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, зарина догузова, федеральное агентство по туризму (ростуризм), кешбэк, дети, отдых, туризм, туристы