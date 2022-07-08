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В Ростуризме подсчитали, сколько россиян отдохнули по программе кешбэка - РИА Новости, 08.07.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220708/keshbek-1801277339.html
В Ростуризме подсчитали, сколько россиян отдохнули по программе кешбэка
В Ростуризме подсчитали, сколько россиян отдохнули по программе кешбэка - РИА Новости, 08.07.2022
В Ростуризме подсчитали, сколько россиян отдохнули по программе кешбэка
В Ростуризме подсчитали, сколько россиян воспользовались программой кешбэка в 2022 году, пишет АТОР. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T17:18
2022-07-08T17:18
туризм
новости - туризм
зарина догузова
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
кешбэк
дети
отдых
туризм
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. В Ростуризме подсчитали, сколько россиян воспользовались программой кешбэка в 2022 году, пишет АТОР.По словам главы ведомства Зарины Догузовой, за прошедшее полугодие по акции отдохнули 2,5 миллиона туристов. Еще 800 тысяч путевок было продано в детские лагеря."50 процентов людей не поехали бы отдыхать, если бы не эти программы", — отметила Догузова.Она уточнила, что продажи по третьей волне кешбэка начнутся в августе.
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новости - туризм, зарина догузова, федеральное агентство по туризму (ростуризм), кешбэк, дети, отдых, туризм, туристы
17:18 08.07.2022
 
В Ростуризме подсчитали, сколько россиян отдохнули по программе кешбэка

Ростуризм: с начала года программой кешбэка воспользовались 2,5 миллиона туристов

© Fotolia / Artur MarciniecАвиабилеты и паспорта
Авиабилеты и паспорта - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© Fotolia / Artur Marciniec
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. В Ростуризме подсчитали, сколько россиян воспользовались программой кешбэка в 2022 году, пишет АТОР.
По словам главы ведомства Зарины Догузовой, за прошедшее полугодие по акции отдохнули 2,5 миллиона туристов. Еще 800 тысяч путевок было продано в детские лагеря.
"50 процентов людей не поехали бы отдыхать, если бы не эти программы", — отметила Догузова.
Она уточнила, что продажи по третьей волне кешбэка начнутся в августе.
Долина горной реки Ак в предгорьях хребта Западный Саян в Барун-Хемчикском кожууне (районе) на северо-западе Республики Тыва - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
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ТуризмНовости - ТуризмЗарина ДогузоваФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)КешбэкДетиОтдыхТуризмтуристы
 
 
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