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В Ростуризме подсчитали, сколько россиян отдохнули по программе кешбэка
В Ростуризме подсчитали, сколько россиян отдохнули по программе кешбэка - РИА Новости, 08.07.2022
В Ростуризме подсчитали, сколько россиян отдохнули по программе кешбэка
В Ростуризме подсчитали, сколько россиян воспользовались программой кешбэка в 2022 году, пишет АТОР. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T17:18
2022-07-08T17:18
2022-07-08T17:18
туризм
новости - туризм
зарина догузова
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
кешбэк
дети
отдых
туризм
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. В Ростуризме подсчитали, сколько россиян воспользовались программой кешбэка в 2022 году, пишет АТОР.По словам главы ведомства Зарины Догузовой, за прошедшее полугодие по акции отдохнули 2,5 миллиона туристов. Еще 800 тысяч путевок было продано в детские лагеря."50 процентов людей не поехали бы отдыхать, если бы не эти программы", — отметила Догузова.Она уточнила, что продажи по третьей волне кешбэка начнутся в августе.
https://ria.ru/20220708/zarinadoguzova-1801134885.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, зарина догузова, федеральное агентство по туризму (ростуризм), кешбэк, дети, отдых, туризм, туристы
В Ростуризме подсчитали, сколько россиян отдохнули по программе кешбэка
Ростуризм: с начала года программой кешбэка воспользовались 2,5 миллиона туристов