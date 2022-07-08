https://ria.ru/20220708/kardashian-1801220882.html
Кардашьян рассказала о проблемах со здоровьем из-за платья Монро
Кардашьян рассказала о проблемах со здоровьем из-за платья Монро - РИА Новости, 08.07.2022
Кардашьян рассказала о проблемах со здоровьем из-за платья Монро
Ким Кардашьян призналась, что у нее были проблемы со здоровьем из-за резкого похудения ради платья Мэрилин Монро, в котором она появилась на Met Gala... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T15:09
2022-07-08T15:09
2022-07-08T15:09
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Ким Кардашьян призналась, что у нее были проблемы со здоровьем из-за резкого похудения ради платья Мэрилин Монро, в котором она появилась на Met Gala. Подробностями звезда поделилась в интервью журналу Allure. Из-за псориаза Ким давно не ела мясо. Однако она пересмотрела свой рацион, чтобы быстрее сбросить вес. В итоге изменения в питании спровоцировали обострение болезни, и у звезды реалити-шоу начался псориатический артрит. "Я не могла двигать руками. Было очень больно. Пришлось обратиться к ревматологу, и он назначил стероиды. Я сходила с ума", — вспоминает Ким. Болезнь утихла, когда Кардашьян снова перестала есть мясо, уверяет знаменитость. В ставшем культовым платье Мэрилин была на праздновании дня рождения Джона Кеннеди в 1962 году, где она исполнила "С днем рождения, мистер президент!".После Met Gala Ким оказалась в центре скандала из-за наряда. В Сети решили, что Кардашьян его испортила. Пользователи рассмотрели повреждения на фото. Однако музей, в котором выставлялось платье опроверг подобные заявления.
https://ria.ru/20220503/bal-1786637687.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, знаменитости, звезды, кимберли кардашян, мэрилин монро, культура
Кардашьян рассказала о проблемах со здоровьем из-за платья Монро
Кардашьян рассказала о псориатическом артрите из-за похудения ради платья Монро
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости.
Ким Кардашьян призналась, что у нее были проблемы со здоровьем из-за резкого похудения ради платья Мэрилин Монро, в котором она появилась на Met Gala. Подробностями звезда поделилась
в интервью журналу Allure.
Из-за псориаза Ким давно не ела мясо. Однако она пересмотрела свой рацион, чтобы быстрее сбросить вес. В итоге изменения в питании спровоцировали обострение болезни, и у звезды реалити-шоу начался псориатический артрит.
"Я не могла двигать руками. Было очень больно. Пришлось обратиться к ревматологу, и он назначил стероиды. Я сходила с ума", — вспоминает Ким.
Болезнь утихла, когда Кардашьян снова перестала есть мясо, уверяет знаменитость.
В ставшем культовым платье Мэрилин была на праздновании дня рождения Джона Кеннеди в 1962 году, где она исполнила "С днем рождения, мистер президент!".
После Met Gala Ким оказалась в центре скандала из-за наряда. В Сети решили, что Кардашьян его испортила. Пользователи рассмотрели повреждения на фото. Однако музей, в котором выставлялось платье опроверг
подобные заявления.