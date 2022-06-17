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Музей опроверг слухи о том, что Кардашьян испортила платье Монро - РИА Новости, 17.06.2022
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Культура
https://ria.ru/20220617/monroe-1796111327.html
Музей опроверг слухи о том, что Кардашьян испортила платье Монро
Музей опроверг слухи о том, что Кардашьян испортила платье Монро - РИА Новости, 17.06.2022
Музей опроверг слухи о том, что Кардашьян испортила платье Монро
Музей Ripley’s Believe It or Not! опроверг слухи о том, что Ким Кардашьян испортила платье Мэрилин Монро на Met Gala. Об этом говорится на сайте институции. РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T14:42
2022-06-17T15:02
культура
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мэрилин монро
музеи
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Музей Ripley’s Believe It or Not! опроверг слухи о том, что Ким Кардашьян испортила платье Мэрилин Монро на Met Gala. Об этом говорится на сайте институции. Вице-президент учреждения Аманда Джойнер утверждает, что платье вернули в таком же состоянии, в каком оно было предоставлено. В заявлении подчеркнули, что музей не первый владелец наряда. Он был куплен им на аукционе Julien's Auctions в 2016 году за 4,8 миллиона долларов. Уже в отчете о состоянии платья за 2017 год указывалось, что некоторые швы растянуты. Отмечали и другие повреждения. "Это неудивительно — материал хрупкий", — поясняет Ripley’s Believe It or Not!. В ставшем культовым платье Мэрилин была на праздновании дня рождения Джона Кеннеди в 1962 году, где она исполнила "С днем рождения, мистер президент!".
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новости культуры, знаменитости, звезды, мода, кимберли кардашян, мэрилин монро, музеи, стиль жизни, одежда
14:42 17.06.2022 (обновлено: 15:02 17.06.2022)
 
Музей опроверг слухи о том, что Кардашьян испортила платье Монро

Музей опроверг слухи о том, что Кардашьян испортила платье Монро на Met Gala

© AP Photo / Evan AgostiniКим Кардашьян и Пит Дэвидсон на Met Gala
Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон на Met Gala - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© AP Photo / Evan Agostini
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Музей Ripley’s Believe It or Not! опроверг слухи о том, что Ким Кардашьян испортила платье Мэрилин Монро на Met Gala. Об этом говорится на сайте институции.
Вице-президент учреждения Аманда Джойнер утверждает, что платье вернули в таком же состоянии, в каком оно было предоставлено.
В заявлении подчеркнули, что музей не первый владелец наряда. Он был куплен им на аукционе Julien's Auctions в 2016 году за 4,8 миллиона долларов. Уже в отчете о состоянии платья за 2017 год указывалось, что некоторые швы растянуты. Отмечали и другие повреждения.
"Это неудивительно — материал хрупкий", — поясняет Ripley’s Believe It or Not!.
В ставшем культовым платье Мэрилин была на праздновании дня рождения Джона Кеннеди в 1962 году, где она исполнила "С днем рождения, мистер президент!".
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