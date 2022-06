https://ria.ru/20220617/monroe-1796111327.html

Музей опроверг слухи о том, что Кардашьян испортила платье Монро

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Музей Ripley’s Believe It or Not! опроверг слухи о том, что Ким Кардашьян испортила платье Мэрилин Монро на Met Gala. Об этом говорится на сайте институции. Вице-президент учреждения Аманда Джойнер утверждает, что платье вернули в таком же состоянии, в каком оно было предоставлено. В заявлении подчеркнули, что музей не первый владелец наряда. Он был куплен им на аукционе Julien's Auctions в 2016 году за 4,8 миллиона долларов. Уже в отчете о состоянии платья за 2017 год указывалось, что некоторые швы растянуты. Отмечали и другие повреждения. "Это неудивительно — материал хрупкий", — поясняет Ripley’s Believe It or Not!. В ставшем культовым платье Мэрилин была на праздновании дня рождения Джона Кеннеди в 1962 году, где она исполнила "С днем рождения, мистер президент!".

