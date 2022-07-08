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Совет Федерации одобрил закон, обобщающий нормы об иноагентах - РИА Новости, 08.07.2022
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Совет Федерации одобрил закон, обобщающий нормы об иноагентах
Совет Федерации одобрил закон, обобщающий нормы об иноагентах - РИА Новости, 08.07.2022
Совет Федерации одобрил закон, обобщающий нормы об иноагентах
Совет Федерации одобрил в пятницу закон, обобщающий действующие нормы законодательства об иноагентах. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T14:18
2022-07-08T14:18
общество
россия
совет федерации рф
иноагенты
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в пятницу закон, обобщающий действующие нормы законодательства об иноагентах.Документ вводит единый реестр иноагентов вместо существующих четырех и определяет порядок включения и исключения из него. Уточняются понятия "иностранный агент", "иностранное влияние", "иностранный источник", "политический деятель" и определяется, кто может быть признан иноагентом.Иноагентам, согласно закону, запрещено осуществлять творческую деятельность за счет бюджета, участвовать в закупках по госнуждам, проводить экологическую экспертизу. Иностранный агент не вправе осуществлять творческую деятельность за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Иностранный агент также не вправе принимать участие в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд или участвовать в качестве эксперта в проведении государственной и общественной экологической экспертизы. При этом к политической деятельности, которую могут осуществлять иноагенты, не может относиться деятельность в области защиты традиционных семейных ценностей.Закон уточняет, что к политической деятельности не относятся деятельность в области науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, социального обслуживания, социальной поддержки и защиты граждан, защиты материнства, отцовства и детства, традиционных семейных ценностей, социальной поддержки инвалидов, пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта, защиты растительного и животного мира, благотворительная деятельность.Ожидается, что закон начнет действовать с 1 декабря. Закон поступает на подпись президенту.
https://ria.ru/20220707/isk-1800872741.html
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общество, россия, совет федерации рф, иноагенты
14:18 08.07.2022
 
Совет Федерации одобрил закон, обобщающий нормы об иноагентах

Совфед одобрил закон о введении единого реестра иноагентов и порядка его составления

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкСенаторы на заседании Совета Федерации
Сенаторы на заседании Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Сенаторы на заседании Совета Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в пятницу закон, обобщающий действующие нормы законодательства об иноагентах.
Документ вводит единый реестр иноагентов вместо существующих четырех и определяет порядок включения и исключения из него. Уточняются понятия "иностранный агент", "иностранное влияние", "иностранный источник", "политический деятель" и определяется, кто может быть признан иноагентом.
Журналист Юрий Дудь - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
7 июля, 11:19
Суд отклонил иск Дудя*, оспаривавшего статус иноагента
Иноагентам, согласно закону, запрещено осуществлять творческую деятельность за счет бюджета, участвовать в закупках по госнуждам, проводить экологическую экспертизу. Иностранный агент не вправе осуществлять творческую деятельность за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Иностранный агент также не вправе принимать участие в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд или участвовать в качестве эксперта в проведении государственной и общественной экологической экспертизы. При этом к политической деятельности, которую могут осуществлять иноагенты, не может относиться деятельность в области защиты традиционных семейных ценностей.
Закон уточняет, что к политической деятельности не относятся деятельность в области науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, социального обслуживания, социальной поддержки и защиты граждан, защиты материнства, отцовства и детства, традиционных семейных ценностей, социальной поддержки инвалидов, пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта, защиты растительного и животного мира, благотворительная деятельность.
Ожидается, что закон начнет действовать с 1 декабря. Закон поступает на подпись президенту.
Алексей Венедиктов* - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
23 июня, 14:01
Суд признал законным включение Венедиктова* в список иноагентов
 
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