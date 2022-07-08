https://ria.ru/20220708/inoagent-1801215874.html

Совет Федерации одобрил закон, обобщающий нормы об иноагентах

Совет Федерации одобрил закон, обобщающий нормы об иноагентах - РИА Новости, 08.07.2022

Совет Федерации одобрил закон, обобщающий нормы об иноагентах

Совет Федерации одобрил в пятницу закон, обобщающий действующие нормы законодательства об иноагентах. РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T14:18

2022-07-08T14:18

2022-07-08T14:18

общество

россия

совет федерации рф

иноагенты

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в пятницу закон, обобщающий действующие нормы законодательства об иноагентах.Документ вводит единый реестр иноагентов вместо существующих четырех и определяет порядок включения и исключения из него. Уточняются понятия "иностранный агент", "иностранное влияние", "иностранный источник", "политический деятель" и определяется, кто может быть признан иноагентом.Иноагентам, согласно закону, запрещено осуществлять творческую деятельность за счет бюджета, участвовать в закупках по госнуждам, проводить экологическую экспертизу. Иностранный агент не вправе осуществлять творческую деятельность за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Иностранный агент также не вправе принимать участие в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд или участвовать в качестве эксперта в проведении государственной и общественной экологической экспертизы. При этом к политической деятельности, которую могут осуществлять иноагенты, не может относиться деятельность в области защиты традиционных семейных ценностей.Закон уточняет, что к политической деятельности не относятся деятельность в области науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, социального обслуживания, социальной поддержки и защиты граждан, защиты материнства, отцовства и детства, традиционных семейных ценностей, социальной поддержки инвалидов, пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта, защиты растительного и животного мира, благотворительная деятельность.Ожидается, что закон начнет действовать с 1 декабря. Закон поступает на подпись президенту.

https://ria.ru/20220707/isk-1800872741.html

https://ria.ru/20220623/venediktov-1797571834.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, совет федерации рф, иноагенты