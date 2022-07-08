https://ria.ru/20220708/indoneziya-1801273244.html

Власти Индонезии планируют изменить условия въезда в страну

Власти Индонезии планируют изменить условия въезда в страну - РИА Новости, 08.07.2022

Власти Индонезии планируют изменить условия въезда в страну

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на индонезийских островах Бали и Ява власти планируют требовать с прилетающих сертификат о повторной прививке,... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T18:33

2022-07-08T18:33

2022-07-08T18:33

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на индонезийских островах Бали и Ява власти планируют требовать с прилетающих сертификат о повторной прививке, сообщает АТОР в своем телеграм-канале.Сейчас готовится официальный документ, который вступит в силу через десять дней после принятия, отмечают эксперты ассоциации.Предполагается, что страну смогут посещать только те туристы, которые прошли ревакцинацию. Сейчас границы открыты для вакцинированных путешественников, в том числе и россиян, иммунизированных "Спутником V".Пока неясно, нужно ли ставить бустер тем же препаратом или можно другим. В РФ многие жители ревакцинировались "Спутником Лайт".

https://ria.ru/20220708/tailand-1801222407.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, россия, индонезия, ява (остров), бали, коронавирус covid-19