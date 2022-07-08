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Власти Индонезии планируют изменить условия въезда в страну - РИА Новости, 08.07.2022
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Туризм
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Власти Индонезии планируют изменить условия въезда в страну
Власти Индонезии планируют изменить условия въезда в страну - РИА Новости, 08.07.2022
Власти Индонезии планируют изменить условия въезда в страну
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на индонезийских островах Бали и Ява власти планируют требовать с прилетающих сертификат о повторной прививке,... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T18:33
2022-07-08T18:33
туризм
туризм
новости - туризм
россия
индонезия
ява (остров)
бали
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на индонезийских островах Бали и Ява власти планируют требовать с прилетающих сертификат о повторной прививке, сообщает АТОР в своем телеграм-канале.Сейчас готовится официальный документ, который вступит в силу через десять дней после принятия, отмечают эксперты ассоциации.Предполагается, что страну смогут посещать только те туристы, которые прошли ревакцинацию. Сейчас границы открыты для вакцинированных путешественников, в том числе и россиян, иммунизированных "Спутником V".Пока неясно, нужно ли ставить бустер тем же препаратом или можно другим. В РФ многие жители ревакцинировались "Спутником Лайт".
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индонезия
ява (остров)
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туризм, новости - туризм, россия, индонезия, ява (остров), бали, коронавирус covid-19
18:33 08.07.2022
 
Власти Индонезии планируют изменить условия въезда в страну

АТОР: власти Индонезии планируют открыть границы только для ревакцинированных туристов

© РИА Новости / Файед Эль-Гезири / Перейти в фотобанкТуристы в Буддийском храмовом комплексе Борободур на острове Ява
Туристы в Буддийском храмовом комплексе Борободур на острове Ява - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на индонезийских островах Бали и Ява власти планируют требовать с прилетающих сертификат о повторной прививке, сообщает АТОР в своем телеграм-канале.
Сейчас готовится официальный документ, который вступит в силу через десять дней после принятия, отмечают эксперты ассоциации.
Предполагается, что страну смогут посещать только те туристы, которые прошли ревакцинацию. Сейчас границы открыты для вакцинированных путешественников, в том числе и россиян, иммунизированных "Спутником V".
Пока неясно, нужно ли ставить бустер тем же препаратом или можно другим. В РФ многие жители ревакцинировались "Спутником Лайт".
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