https://ria.ru/20220708/indoneziya-1801273244.html
Власти Индонезии планируют изменить условия въезда в страну
Власти Индонезии планируют изменить условия въезда в страну - РИА Новости, 08.07.2022
Власти Индонезии планируют изменить условия въезда в страну
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на индонезийских островах Бали и Ява власти планируют требовать с прилетающих сертификат о повторной прививке,... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T18:33
2022-07-08T18:33
2022-07-08T18:33
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на индонезийских островах Бали и Ява власти планируют требовать с прилетающих сертификат о повторной прививке, сообщает АТОР в своем телеграм-канале.Сейчас готовится официальный документ, который вступит в силу через десять дней после принятия, отмечают эксперты ассоциации.Предполагается, что страну смогут посещать только те туристы, которые прошли ревакцинацию. Сейчас границы открыты для вакцинированных путешественников, в том числе и россиян, иммунизированных "Спутником V".Пока неясно, нужно ли ставить бустер тем же препаратом или можно другим. В РФ многие жители ревакцинировались "Спутником Лайт".
https://ria.ru/20220708/tailand-1801222407.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, россия, индонезия, ява (остров), бали, коронавирус covid-19
Власти Индонезии планируют изменить условия въезда в страну
АТОР: власти Индонезии планируют открыть границы только для ревакцинированных туристов
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на индонезийских островах Бали и Ява власти планируют требовать с прилетающих сертификат о повторной прививке, сообщает АТОР в своем телеграм-канале.
Сейчас готовится официальный документ, который вступит в силу через десять дней после принятия, отмечают эксперты ассоциации.
Предполагается, что страну смогут посещать только те туристы, которые прошли ревакцинацию. Сейчас границы открыты для вакцинированных путешественников, в том числе и россиян, иммунизированных "Спутником V".
Пока неясно, нужно ли ставить бустер тем же препаратом или можно другим. В РФ многие жители ревакцинировались "Спутником Лайт".