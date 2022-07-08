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Совфед ограничил вывоз немаркированной красной икры с Камчатки - РИА Новости, 08.07.2022
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Совфед ограничил вывоз немаркированной красной икры с Камчатки
Совфед ограничил вывоз немаркированной красной икры с Камчатки - РИА Новости, 08.07.2022
Совфед ограничил вывоз немаркированной красной икры с Камчатки
Сенаторы на заседании в пятницу одобрили закон, который запретит физическим лицам вывозить с Камчатки самолетами больше 10 килограммов красной икры... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T15:15
2022-07-08T15:15
экономика
камчатский край
россия
совет федерации рф
красная икра
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Сенаторы на заседании в пятницу одобрили закон, который запретит физическим лицам вывозить с Камчатки самолетами больше 10 килограммов красной икры непромышленного производства на человека за один рейс.Документ предусматривает проведение в Камчатском крае в период с 1 ноября 2022 года по 1 августа 2025 года эксперимента по внедрению дополнительных механизмов регулирования внутренних воздушных перевозок икры лососевых рыб (красной икры) непромышленного изготовления. Эксперимент призван противодействовать провозу незаконно добытой икры якобы для личного потребления.Эксперимент проводится посредством установления запрета на перевозку гражданами с территории Камчатского края воздушным транспортом в багаже и в ручной клади более 10 килограммов красной икры непромышленного изготовления без маркировки единым знаком обращения продукции на рынке ЕАЭС на одного человека за один рейс.При этом правительство РФ должно будет установить порядок обеспечения соблюдения запрета в период проведения эксперимента, а также определить уполномоченные федеральные органы и порядок их взаимодействия с органами госвласти Камчатского края и организациями. Правительство Камчатского края ежегодно до 20 апреля должно будет представлять в кабмин РФ отчет о ходе и результатах эксперимента.Камчатский край является лидером по вылову тихоокеанских лососей и производству рыбной продукции, в том числе красной икры, напоминают авторы законопроекта, замечая также, что незаконный оборот этих ресурсов остается одной из наиболее актуальных проблем рыбохозяйственной отрасли края. Кроме того, отсутствие правовых норм, регламентирующих перевозку красной икры в личном багаже, создает условия для транспортировки браконьерской продукции в промышленных масштабах.По информации Россельхознадзора, ежегодно в личном багаже пассажиры провозят более 500 тонн икры, для производства такого объема браконьерами уничтожается более 15 тысяч тонн сырца лососей, а ущерб РФ оценивается минимум в 15 миллиардов рублей в год, указывалось пояснительной записке к проекту.
https://ria.ru/20220421/import-1784752482.html
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экономика, камчатский край, россия, совет федерации рф, красная икра
15:15 08.07.2022
 
Совфед ограничил вывоз немаркированной красной икры с Камчатки

Совфед запретил вывозить с Камчатки более десяти килограммов немаркированной красной икры

© РИА Новости / Алексей Насыров / Перейти в фотобанкКрасная икра
Красная икра - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Алексей Насыров
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Сенаторы на заседании в пятницу одобрили закон, который запретит физическим лицам вывозить с Камчатки самолетами больше 10 килограммов красной икры непромышленного производства на человека за один рейс.
Документ предусматривает проведение в Камчатском крае в период с 1 ноября 2022 года по 1 августа 2025 года эксперимента по внедрению дополнительных механизмов регулирования внутренних воздушных перевозок икры лососевых рыб (красной икры) непромышленного изготовления. Эксперимент призван противодействовать провозу незаконно добытой икры якобы для личного потребления.
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Эксперимент проводится посредством установления запрета на перевозку гражданами с территории Камчатского края воздушным транспортом в багаже и в ручной клади более 10 килограммов красной икры непромышленного изготовления без маркировки единым знаком обращения продукции на рынке ЕАЭС на одного человека за один рейс.
При этом правительство РФ должно будет установить порядок обеспечения соблюдения запрета в период проведения эксперимента, а также определить уполномоченные федеральные органы и порядок их взаимодействия с органами госвласти Камчатского края и организациями. Правительство Камчатского края ежегодно до 20 апреля должно будет представлять в кабмин РФ отчет о ходе и результатах эксперимента.
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Камчатский край является лидером по вылову тихоокеанских лососей и производству рыбной продукции, в том числе красной икры, напоминают авторы законопроекта, замечая также, что незаконный оборот этих ресурсов остается одной из наиболее актуальных проблем рыбохозяйственной отрасли края. Кроме того, отсутствие правовых норм, регламентирующих перевозку красной икры в личном багаже, создает условия для транспортировки браконьерской продукции в промышленных масштабах.
По информации Россельхознадзора, ежегодно в личном багаже пассажиры провозят более 500 тонн икры, для производства такого объема браконьерами уничтожается более 15 тысяч тонн сырца лососей, а ущерб РФ оценивается минимум в 15 миллиардов рублей в год, указывалось пояснительной записке к проекту.
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