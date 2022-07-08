https://ria.ru/20220708/ii-1801165762.html

Треть школьников смогут пройти программы по ИИ в новом учебном году

Треть школьников смогут пройти программы по ИИ в новом учебном году - РИА Новости, 08.07.2022

Треть школьников смогут пройти программы по ИИ в новом учебном году

Не менее 35% всех школьников в этом году смогут пройти обучающие программы по искусственному интеллекту, помимо этого стартует прием студентов на 83 новые... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T11:57

2022-07-08T11:57

2022-07-08T12:17

общество

дмитрий чернышенко

россия

дальневосточный федеральный университет

школа

искусственный интеллект

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Не менее 35% всех школьников в этом году смогут пройти обучающие программы по искусственному интеллекту, помимо этого стартует прием студентов на 83 новые магистерские программы в сфере ИИ, сообщили в пресс-службе вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко."Для выполнения поручения президента по обеспечению информационной безопасности и достижению технологического суверенитета мы создаем комплексную систему подготовки специалистов в сфере IT и искусственного интеллекта. Основы профессиональных знаний начинаем закладывать уже в школе. Планируется, что в новом учебном году обучающие программы по ИИ смогут освоить не менее 35% от всех школьников. Около 70 субъектов страны уже проявили к ним интерес", - приводит слова заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко его пресс-служба.Изучение программ ИИ для школьников стала возможна благодаря федеральному проекту "Искусственный интеллект" национальной программы "Цифровая экономика". Также в рамках федерального проекта в этом году в российских вузах стартует прием студентов на 83 новые магистерские программы в сфере искусственного интеллекта, рассказал Чернышенко."Разработка магистерских программ велась ведущими университетами исходя из запросов и потребностей предприятий различных отраслей экономики. Поэтому студенты получат именно те знания, которые пригодятся им в работе. В этом году по новым направлениям подготовки выделено более 2,5 тысяч бюджетных мест. Ожидаем, что спрос на них будет высоким. Кроме того, запланирована разработка 16 программ бакалавриата по ИИ. Они будут запущены в вузах в 2023/2024 учебном году", - сказал вице-премьер.Первыми вузами, которые в 2022/2023 учебном году начнут реализацию программ магистратуры по профилю "Искусственный интеллект", станут Дальневосточный федеральный университет, Ижевский государственный технический университет, Национальный исследовательский Мордовский государственный университет, Грозненский государственный нефтяной технический университет и другие, говорится в релизе.

https://ria.ru/20220705/subsidii-1800540976.html

https://sn.ria.ru/20220412/obrazovanie-1783032792.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, дмитрий чернышенко, россия, дальневосточный федеральный университет, школа, искусственный интеллект, социальный навигатор, сн_образование