https://ria.ru/20220708/gospodderzhka-1801227571.html

Совфед одобрил закон о господдержке участников технополиса "Эра"

Совфед одобрил закон о господдержке участников технополиса "Эра" - РИА Новости, 08.07.2022

Совфед одобрил закон о господдержке участников технополиса "Эра"

Совет Федерации одобрил на заседании в пятницу закон, направленный на государственную поддержку участников инновационного технополиса Минобороны РФ "Эра". РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T14:53

2022-07-08T14:53

2022-07-08T14:53

анапа

совет федерации рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Совет Федерации одобрил на заседании в пятницу закон, направленный на государственную поддержку участников инновационного технополиса Минобороны РФ "Эра".Документ предусматривает создание фонда развития технополиса. Как ожидается, это позволит в форме грантов и займов финансировать проводимые участниками технополиса исследования и работы.Согласно закону, Минобороны получит право заключать договоры аренды и безвозмездного пользования имуществом, а также другие договоры, предусматривающие переход права пользования в отношении государственного имущества, находящегося на территории технополиса, без проведения конкурсов или аукционов.Военный инновационный технополис "Эра" в Анапе является особой территорией, он был создан несколько лет назад для поиска, развития и внедрения прорывных технологий в оборонной сфере. Также там организованы образовательные программы для молодых ученых в рядах российской армии.

https://ria.ru/20220708/sf-1801219504.html

анапа

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

анапа, совет федерации рф, министерство обороны рф (минобороны рф)