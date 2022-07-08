https://ria.ru/20220708/gospodderzhka-1801227571.html
Совфед одобрил закон о господдержке участников технополиса "Эра"
Совфед одобрил закон о господдержке участников технополиса "Эра" - РИА Новости, 08.07.2022
Совфед одобрил закон о господдержке участников технополиса "Эра"
Совет Федерации одобрил на заседании в пятницу закон, направленный на государственную поддержку участников инновационного технополиса Минобороны РФ "Эра". РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T14:53
2022-07-08T14:53
2022-07-08T14:53
анапа
совет федерации рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Совет Федерации одобрил на заседании в пятницу закон, направленный на государственную поддержку участников инновационного технополиса Минобороны РФ "Эра".Документ предусматривает создание фонда развития технополиса. Как ожидается, это позволит в форме грантов и займов финансировать проводимые участниками технополиса исследования и работы.Согласно закону, Минобороны получит право заключать договоры аренды и безвозмездного пользования имуществом, а также другие договоры, предусматривающие переход права пользования в отношении государственного имущества, находящегося на территории технополиса, без проведения конкурсов или аукционов.Военный инновационный технополис "Эра" в Анапе является особой территорией, он был создан несколько лет назад для поиска, развития и внедрения прорывных технологий в оборонной сфере. Также там организованы образовательные программы для молодых ученых в рядах российской армии.
https://ria.ru/20220708/sf-1801219504.html
анапа
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анапа, совет федерации рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Совфед одобрил закон о господдержке участников технополиса "Эра"
Совфед одобрил закон, направленный на господдержку участников технополиса Минобороны "Эра"
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Совет Федерации одобрил на заседании в пятницу закон, направленный на государственную поддержку участников инновационного технополиса Минобороны РФ "Эра".
Документ предусматривает создание фонда развития технополиса. Как ожидается, это позволит в форме грантов и займов финансировать проводимые участниками технополиса исследования и работы.
Согласно закону, Минобороны получит право заключать договоры аренды и безвозмездного пользования имуществом, а также другие договоры, предусматривающие переход права пользования в отношении государственного имущества, находящегося на территории технополиса, без проведения конкурсов или аукционов.
Военный инновационный технополис "Эра" в Анапе
является особой территорией, он был создан несколько лет назад для поиска, развития и внедрения прорывных технологий в оборонной сфере. Также там организованы образовательные программы для молодых ученых в рядах российской армии.