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Совфед одобрил закон о господдержке участников технополиса "Эра" - РИА Новости, 08.07.2022
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Совфед одобрил закон о господдержке участников технополиса "Эра"
Совфед одобрил закон о господдержке участников технополиса "Эра" - РИА Новости, 08.07.2022
Совфед одобрил закон о господдержке участников технополиса "Эра"
Совет Федерации одобрил на заседании в пятницу закон, направленный на государственную поддержку участников инновационного технополиса Минобороны РФ "Эра". РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T14:53
2022-07-08T14:53
анапа
совет федерации рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Совет Федерации одобрил на заседании в пятницу закон, направленный на государственную поддержку участников инновационного технополиса Минобороны РФ "Эра".Документ предусматривает создание фонда развития технополиса. Как ожидается, это позволит в форме грантов и займов финансировать проводимые участниками технополиса исследования и работы.Согласно закону, Минобороны получит право заключать договоры аренды и безвозмездного пользования имуществом, а также другие договоры, предусматривающие переход права пользования в отношении государственного имущества, находящегося на территории технополиса, без проведения конкурсов или аукционов.Военный инновационный технополис "Эра" в Анапе является особой территорией, он был создан несколько лет назад для поиска, развития и внедрения прорывных технологий в оборонной сфере. Также там организованы образовательные программы для молодых ученых в рядах российской армии.
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анапа
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Евгения Нефедова
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анапа, совет федерации рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
14:53 08.07.2022
 
Совфед одобрил закон о господдержке участников технополиса "Эра"

Совфед одобрил закон, направленный на господдержку участников технополиса Минобороны "Эра"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВоенный инновационный технополис "Эра"
Военный инновационный технополис Эра - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Военный инновационный технополис "Эра". Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Совет Федерации одобрил на заседании в пятницу закон, направленный на государственную поддержку участников инновационного технополиса Минобороны РФ "Эра".
Документ предусматривает создание фонда развития технополиса. Как ожидается, это позволит в форме грантов и займов финансировать проводимые участниками технополиса исследования и работы.
Согласно закону, Минобороны получит право заключать договоры аренды и безвозмездного пользования имуществом, а также другие договоры, предусматривающие переход права пользования в отношении государственного имущества, находящегося на территории технополиса, без проведения конкурсов или аукционов.
Военный инновационный технополис "Эра" в Анапе является особой территорией, он был создан несколько лет назад для поиска, развития и внедрения прорывных технологий в оборонной сфере. Также там организованы образовательные программы для молодых ученых в рядах российской армии.
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
Вчера, 14:30
Совфед приравнял к госизмене переход на сторону противника
 
АнапаСовет Федерации РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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