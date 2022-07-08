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В некоторых ресторанах "Вкусно — и точка" временно не будет картофеля фри - РИА Новости, 08.07.2022
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В некоторых ресторанах "Вкусно — и точка" временно не будет картофеля фри
В некоторых ресторанах "Вкусно — и точка" временно не будет картофеля фри - РИА Новости, 08.07.2022
В некоторых ресторанах "Вкусно — и точка" временно не будет картофеля фри
Картофеля фри временно не будет в части вновь открываемых ресторанов сети "Вкусно – и точка" (преемника McDonald's в России), ожидается, что продукт вернется в... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T14:52
2022-07-08T14:52
экономика
россия
mcdonald's corporation
"вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
общество
продукты
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Картофеля фри временно не будет в части вновь открываемых ресторанов сети "Вкусно – и точка" (преемника McDonald's в России), ожидается, что продукт вернется в меню осенью, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании."Вкусно – и точка" временно не будет вводить в части вновь открываемых предприятий сети картофель фри. В некоторых предприятиях также может быть недоступен картофель по-деревенски. Это связано с тем, что 2021 год в России стал неурожайным для сортов картофеля, которые используются для производства картошки фри в предприятиях сети", - сказали в компании."В течение последних восьми лет компания ориентировалась на российских поставщиков и закупала продукты у них. Кроме того, стал невозможен импорт с рынков, которые могли бы стать временными поставщиками картофеля для предприятий в России. По нашим оценкам, подобные сложности ожидают основных игроков рынка", - добавили во "Вкусно - и точка"."Картофель вернется в меню предприятий сети в полном объеме в начале следующего урожайного года, осенью 2022 года", - уточнили в компании, заверив, что картофель фри в ее заведениях дорожать не будет.Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила свою деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в стране. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, который теперь управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно - и точка".
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экономика, россия, mcdonald's corporation, "вкусно — и точка" (сеть ресторанов), общество, продукты
14:52 08.07.2022
 
В некоторых ресторанах "Вкусно — и точка" временно не будет картофеля фри

В некоторых открываемых ресторанах сети "Вкусно — и точка" временно не будет картофеля фри

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСотрудник сети ресторанов быстрого питания "Вкусно и точка"
Сотрудник сети ресторанов быстрого питания Вкусно и точка - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Сотрудник сети ресторанов быстрого питания "Вкусно и точка" . Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Картофеля фри временно не будет в части вновь открываемых ресторанов сети "Вкусно – и точка" (преемника McDonald's в России), ожидается, что продукт вернется в меню осенью, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.
"Вкусно – и точка" временно не будет вводить в части вновь открываемых предприятий сети картофель фри. В некоторых предприятиях также может быть недоступен картофель по-деревенски. Это связано с тем, что 2021 год в России стал неурожайным для сортов картофеля, которые используются для производства картошки фри в предприятиях сети", - сказали в компании.
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"В течение последних восьми лет компания ориентировалась на российских поставщиков и закупала продукты у них. Кроме того, стал невозможен импорт с рынков, которые могли бы стать временными поставщиками картофеля для предприятий в России. По нашим оценкам, подобные сложности ожидают основных игроков рынка", - добавили во "Вкусно - и точка".
"Картофель вернется в меню предприятий сети в полном объеме в начале следующего урожайного года, осенью 2022 года", - уточнили в компании, заверив, что картофель фри в ее заведениях дорожать не будет.
Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила свою деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в стране. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, который теперь управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно - и точка".
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