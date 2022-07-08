06:08 08.07.2022 (обновлено: 08:01 08.07.2022)
"Шок и трепет": Пушков пошутил про крах "полуголого" Джонсона
Сенатор Пушков: причиной отставки Джонсона могла стать его тяга к полуголым фотосессиям
© AP Photo / Alberto PezzaliПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© AP Photo / Alberto Pezzali
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Соратники премьера Великобритании Бориса Джонсона могли отвернуться от него после того, как глава кабмина решил по пояс раздеться перед ними, пошутил в Telegram сенатор Алексей Пушков.
Политик напомнил, что перед отставкой главы правительства из кабмина уволились 50 человек.
"По всей вероятности, Джонсон решил показать им, насколько он крут, и продемонстрировал свои грудные мышцы, как собирался на саммите G7. Вот они и побежали в шоке и трепете", — написал Пушков.
Агентство Франс Пресс ранее сообщило, что во время саммита G7 лидеры "Большой семерки" за обедом вспоминали президента России Владимира Путина и рассуждали о том, стоит ли им раздеться, чтобы показать, что они "круче" своего московского коллеги. Джонсон, садясь за стол, спросил, снимать ли пиджаки, а премьер Канады Джастин Трюдо в ответ предложил дождаться, пока будет сделана официальная фотография, прежде чем раздеваться. Британский лидер затем пошутил, что лидеры "должны показать, что мы круче Путина".
Российский президент, комментируя слова своих западных коллег, отметил, что если бы такая фотоссесия все же состоялась, — это было бы "отвратительное зрелище", напомнив о необходимости занятий спортом и отказа от вредных привычек для достижения хорошей физической формы.
Известные фотографии, на которых Путин запечатлен обнаженным по пояс верхом на лошади, были сделаны во время его поездки в бытность председателем правительства России на отдых в Туву в августе 2009 года.