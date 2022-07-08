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"Шок и трепет": Пушков пошутил про крах "полуголого" Джонсона - РИА Новости, 08.07.2022
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"Шок и трепет": Пушков пошутил про крах "полуголого" Джонсона
"Шок и трепет": Пушков пошутил про крах "полуголого" Джонсона - РИА Новости, 08.07.2022
"Шок и трепет": Пушков пошутил про крах "полуголого" Джонсона
Соратники премьера Великобритании Бориса Джонсона могли отвернуться от него после того, как глава кабмина решил по пояс раздеться перед ними, пошутил в Telegram РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T06:08
2022-07-08T08:01
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
россия
отставка премьер-министра великобритании
алексей пушков
великобритания
борис джонсон
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Соратники премьера Великобритании Бориса Джонсона могли отвернуться от него после того, как глава кабмина решил по пояс раздеться перед ними, пошутил в Telegram сенатор Алексей Пушков.Политик напомнил, что перед отставкой главы правительства из кабмина уволились 50 человек.Агентство Франс Пресс ранее сообщило, что во время саммита G7 лидеры "Большой семерки" за обедом вспоминали президента России Владимира Путина и рассуждали о том, стоит ли им раздеться, чтобы показать, что они "круче" своего московского коллеги. Джонсон, садясь за стол, спросил, снимать ли пиджаки, а премьер Канады Джастин Трюдо в ответ предложил дождаться, пока будет сделана официальная фотография, прежде чем раздеваться. Британский лидер затем пошутил, что лидеры "должны показать, что мы круче Путина".Российский президент, комментируя слова своих западных коллег, отметил, что если бы такая фотоссесия все же состоялась, — это было бы "отвратительное зрелище", напомнив о необходимости занятий спортом и отказа от вредных привычек для достижения хорошей физической формы.Известные фотографии, на которых Путин запечатлен обнаженным по пояс верхом на лошади, были сделаны во время его поездки в бытность председателем правительства России на отдых в Туву в августе 2009 года.
https://ria.ru/20220703/foto-1799911351.html
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в мире, владимир путин, россия, отставка премьер-министра великобритании, алексей пушков, великобритания, борис джонсон
06:08 08.07.2022 (обновлено: 08:01 08.07.2022)
 
"Шок и трепет": Пушков пошутил про крах "полуголого" Джонсона

Сенатор Пушков: причиной отставки Джонсона могла стать его тяга к полуголым фотосессиям

© AP Photo / Alberto PezzaliПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© AP Photo / Alberto Pezzali
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Соратники премьера Великобритании Бориса Джонсона могли отвернуться от него после того, как глава кабмина решил по пояс раздеться перед ними, пошутил в Telegram сенатор Алексей Пушков.
Политик напомнил, что перед отставкой главы правительства из кабмина уволились 50 человек.
"По всей вероятности, Джонсон решил показать им, насколько он крут, и продемонстрировал свои грудные мышцы, как собирался на саммите G7. Вот они и побежали в шоке и трепете", — написал Пушков.
Агентство Франс Пресс ранее сообщило, что во время саммита G7 лидеры "Большой семерки" за обедом вспоминали президента России Владимира Путина и рассуждали о том, стоит ли им раздеться, чтобы показать, что они "круче" своего московского коллеги. Джонсон, садясь за стол, спросил, снимать ли пиджаки, а премьер Канады Джастин Трюдо в ответ предложил дождаться, пока будет сделана официальная фотография, прежде чем раздеваться. Британский лидер затем пошутил, что лидеры "должны показать, что мы круче Путина".
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Известные фотографии, на которых Путин запечатлен обнаженным по пояс верхом на лошади, были сделаны во время его поездки в бытность председателем правительства России на отдых в Туву в августе 2009 года.
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