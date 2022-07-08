https://ria.ru/20220708/foto-1801103411.html

"Шок и трепет": Пушков пошутил про крах "полуголого" Джонсона

"Шок и трепет": Пушков пошутил про крах "полуголого" Джонсона - РИА Новости, 08.07.2022

"Шок и трепет": Пушков пошутил про крах "полуголого" Джонсона

Соратники премьера Великобритании Бориса Джонсона могли отвернуться от него после того, как глава кабмина решил по пояс раздеться перед ними, пошутил в Telegram РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T06:08

2022-07-08T06:08

2022-07-08T08:01

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

россия

отставка премьер-министра великобритании

алексей пушков

великобритания

борис джонсон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800950736_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_bdfd947293cd4d41565a937a24c8b21f.jpg

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Соратники премьера Великобритании Бориса Джонсона могли отвернуться от него после того, как глава кабмина решил по пояс раздеться перед ними, пошутил в Telegram сенатор Алексей Пушков.Политик напомнил, что перед отставкой главы правительства из кабмина уволились 50 человек.Агентство Франс Пресс ранее сообщило, что во время саммита G7 лидеры "Большой семерки" за обедом вспоминали президента России Владимира Путина и рассуждали о том, стоит ли им раздеться, чтобы показать, что они "круче" своего московского коллеги. Джонсон, садясь за стол, спросил, снимать ли пиджаки, а премьер Канады Джастин Трюдо в ответ предложил дождаться, пока будет сделана официальная фотография, прежде чем раздеваться. Британский лидер затем пошутил, что лидеры "должны показать, что мы круче Путина".Российский президент, комментируя слова своих западных коллег, отметил, что если бы такая фотоссесия все же состоялась, — это было бы "отвратительное зрелище", напомнив о необходимости занятий спортом и отказа от вредных привычек для достижения хорошей физической формы.Известные фотографии, на которых Путин запечатлен обнаженным по пояс верхом на лошади, были сделаны во время его поездки в бытность председателем правительства России на отдых в Туву в августе 2009 года.

https://ria.ru/20220703/foto-1799911351.html

https://ria.ru/20220701/dzhonson-1799675743.html

россия

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир путин, россия, отставка премьер-министра великобритании, алексей пушков, великобритания, борис джонсон