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Совфед одобрил закон об объединении ПФР и Фонда социального страхования - РИА Новости, 08.07.2022
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Совфед одобрил закон об объединении ПФР и Фонда социального страхования
Совфед одобрил закон об объединении ПФР и Фонда социального страхования - РИА Новости, 08.07.2022
Совфед одобрил закон об объединении ПФР и Фонда социального страхования
Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования посредством объединения ПФР и ФСС. РИА Новости, 08.07.2022
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совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования посредством объединения ПФР и ФСС.Базовый документ предусматривает создание такого фонда путем преобразования Пенсионного фонда России (ПФР) и присоединения к нему Фонда социального страхования (ФСС). В кабмине считают, что объединение функций ПФР и ФСС позволит ускорить получение социальных услуг и сделать этот процесс удобным для граждан, в том числе за счет создания единых офисов клиентского обслуживания.Как поясняло правительство, реформа проводится в рамках проекта по созданию в России социального казначейства. Его основой станет цифровая платформа, которая объединит все существующие в социальной сфере информационные системы. В результате государство сможет централизованно управлять всеми социальными выплатами, предоставлять их максимально оперативно, удобно и адресно.Законодатели ранее отмечали, что принятие закона позволит работодателям осуществлять взносы одним платежом по единому тарифу. Кроме того, объединение ПФР и ФСС позволит увеличить размеры социальных пособий в 1,5 раза к 2025 году.Документом также устанавливаются социальные гарантии для работников фонда, которые включают в себя право на санаторно-курортное лечение и медицинское обслуживание, а также субсидию на приобретение жилья. Исключается положение о наблюдательном совете фонда, который должен был стать высшим коллегиальным органом управления.Соответствующие изменения в связи с созданием единого Фонда пенсионного и социального страхования были также внесены в КоАП.
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совет федерации рф, общество, россия, пенсионный фонд рф
11:00 08.07.2022 (обновлено: 11:30 08.07.2022)
 
Совфед одобрил закон об объединении ПФР и Фонда социального страхования

Совфед одобрил закон о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкСенаторы на заседании Совета Федерации
Сенаторы на заседании Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования посредством объединения ПФР и ФСС.
Базовый документ предусматривает создание такого фонда путем преобразования Пенсионного фонда России (ПФР) и присоединения к нему Фонда социального страхования (ФСС). В кабмине считают, что объединение функций ПФР и ФСС позволит ускорить получение социальных услуг и сделать этот процесс удобным для граждан, в том числе за счет создания единых офисов клиентского обслуживания.
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Как поясняло правительство, реформа проводится в рамках проекта по созданию в России социального казначейства. Его основой станет цифровая платформа, которая объединит все существующие в социальной сфере информационные системы. В результате государство сможет централизованно управлять всеми социальными выплатами, предоставлять их максимально оперативно, удобно и адресно.
Законодатели ранее отмечали, что принятие закона позволит работодателям осуществлять взносы одним платежом по единому тарифу. Кроме того, объединение ПФР и ФСС позволит увеличить размеры социальных пособий в 1,5 раза к 2025 году.
Документом также устанавливаются социальные гарантии для работников фонда, которые включают в себя право на санаторно-курортное лечение и медицинское обслуживание, а также субсидию на приобретение жилья. Исключается положение о наблюдательном совете фонда, который должен был стать высшим коллегиальным органом управления.
Соответствующие изменения в связи с созданием единого Фонда пенсионного и социального страхования были также внесены в КоАП.
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