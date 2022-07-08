https://ria.ru/20220708/fondy-1801145252.html
Совфед одобрил закон об объединении ПФР и Фонда социального страхования
Совфед одобрил закон об объединении ПФР и Фонда социального страхования - РИА Новости, 08.07.2022
Совфед одобрил закон об объединении ПФР и Фонда социального страхования
Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования посредством объединения ПФР и ФСС. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T11:00
2022-07-08T11:00
2022-07-08T11:30
совет федерации рф
общество
россия
пенсионный фонд рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783360905_0:201:3071:1928_1920x0_80_0_0_08d0cae46abd1c68b0e51d4b1be85a98.jpg
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования посредством объединения ПФР и ФСС.Базовый документ предусматривает создание такого фонда путем преобразования Пенсионного фонда России (ПФР) и присоединения к нему Фонда социального страхования (ФСС). В кабмине считают, что объединение функций ПФР и ФСС позволит ускорить получение социальных услуг и сделать этот процесс удобным для граждан, в том числе за счет создания единых офисов клиентского обслуживания.Как поясняло правительство, реформа проводится в рамках проекта по созданию в России социального казначейства. Его основой станет цифровая платформа, которая объединит все существующие в социальной сфере информационные системы. В результате государство сможет централизованно управлять всеми социальными выплатами, предоставлять их максимально оперативно, удобно и адресно.Законодатели ранее отмечали, что принятие закона позволит работодателям осуществлять взносы одним платежом по единому тарифу. Кроме того, объединение ПФР и ФСС позволит увеличить размеры социальных пособий в 1,5 раза к 2025 году.Документом также устанавливаются социальные гарантии для работников фонда, которые включают в себя право на санаторно-курортное лечение и медицинское обслуживание, а также субсидию на приобретение жилья. Исключается положение о наблюдательном совете фонда, который должен был стать высшим коллегиальным органом управления.Соответствующие изменения в связи с созданием единого Фонда пенсионного и социального страхования были также внесены в КоАП.
https://ria.ru/20220625/pensiya-1798023755.html
https://ria.ru/20220606/golikova-1793519490.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783360905_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_232c27d2e226f418fadbb5420d7a1211.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет федерации рф, общество, россия, пенсионный фонд рф
11:00 08.07.2022 (обновлено: 11:30 08.07.2022)
Совфед одобрил закон об объединении ПФР и Фонда социального страхования
Совфед одобрил закон о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования посредством объединения ПФР и ФСС.
Базовый документ предусматривает создание такого фонда путем преобразования Пенсионного фонда России (ПФР
) и присоединения к нему Фонда социального страхования (ФСС). В кабмине считают, что объединение функций ПФР и ФСС позволит ускорить получение социальных услуг и сделать этот процесс удобным для граждан, в том числе за счет создания единых офисов клиентского обслуживания.
Как поясняло правительство, реформа проводится в рамках проекта по созданию в России
социального казначейства. Его основой станет цифровая платформа, которая объединит все существующие в социальной сфере информационные системы. В результате государство сможет централизованно управлять всеми социальными выплатами, предоставлять их максимально оперативно, удобно и адресно.
Законодатели ранее отмечали, что принятие закона позволит работодателям осуществлять взносы одним платежом по единому тарифу. Кроме того, объединение ПФР и ФСС позволит увеличить размеры социальных пособий в 1,5 раза к 2025 году.
Документом также устанавливаются социальные гарантии для работников фонда, которые включают в себя право на санаторно-курортное лечение и медицинское обслуживание, а также субсидию на приобретение жилья. Исключается положение о наблюдательном совете фонда, который должен был стать высшим коллегиальным органом управления.
Соответствующие изменения в связи с созданием единого Фонда пенсионного и социального страхования были также внесены в КоАП.