https://ria.ru/20220708/fondy-1801145252.html

Совфед одобрил закон об объединении ПФР и Фонда социального страхования

Совфед одобрил закон об объединении ПФР и Фонда социального страхования - РИА Новости, 08.07.2022

Совфед одобрил закон об объединении ПФР и Фонда социального страхования

Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования посредством объединения ПФР и ФСС. РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T11:00

2022-07-08T11:00

2022-07-08T11:30

совет федерации рф

общество

россия

пенсионный фонд рф

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования посредством объединения ПФР и ФСС.Базовый документ предусматривает создание такого фонда путем преобразования Пенсионного фонда России (ПФР) и присоединения к нему Фонда социального страхования (ФСС). В кабмине считают, что объединение функций ПФР и ФСС позволит ускорить получение социальных услуг и сделать этот процесс удобным для граждан, в том числе за счет создания единых офисов клиентского обслуживания.Как поясняло правительство, реформа проводится в рамках проекта по созданию в России социального казначейства. Его основой станет цифровая платформа, которая объединит все существующие в социальной сфере информационные системы. В результате государство сможет централизованно управлять всеми социальными выплатами, предоставлять их максимально оперативно, удобно и адресно.Законодатели ранее отмечали, что принятие закона позволит работодателям осуществлять взносы одним платежом по единому тарифу. Кроме того, объединение ПФР и ФСС позволит увеличить размеры социальных пособий в 1,5 раза к 2025 году.Документом также устанавливаются социальные гарантии для работников фонда, которые включают в себя право на санаторно-курортное лечение и медицинское обслуживание, а также субсидию на приобретение жилья. Исключается положение о наблюдательном совете фонда, который должен был стать высшим коллегиальным органом управления.Соответствующие изменения в связи с созданием единого Фонда пенсионного и социального страхования были также внесены в КоАП.

https://ria.ru/20220625/pensiya-1798023755.html

https://ria.ru/20220606/golikova-1793519490.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

совет федерации рф, общество, россия, пенсионный фонд рф