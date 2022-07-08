Рейтинг@Mail.ru
Фото российских космонавтов на МКС с флагом ЛНР вызвало раздражение в НАСА - РИА Новости, 08.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220708/flag-1801136973.html
Фото российских космонавтов на МКС с флагом ЛНР вызвало раздражение в НАСА
Фото российских космонавтов на МКС с флагом ЛНР вызвало раздражение в НАСА - РИА Новости, 08.07.2022
Фото российских космонавтов на МКС с флагом ЛНР вызвало раздражение в НАСА
Фотография российских космонавтов с флагом ЛНР на Международной космической станции вызвала раздражение в американском космическом агентстве: НАСА обвинило РФ в РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T10:31
2022-07-08T10:31
в мире
наса
роскосмос
россия
луганская народная республика
украина
сергей шойгу
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/08/1801134862_0:134:1235:829_1920x0_80_0_0_eca95a9a987121044d952e873ceb661d.jpg
ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Фотография российских космонавтов с флагом ЛНР на Международной космической станции вызвала раздражение в американском космическом агентстве: НАСА обвинило РФ в использовании МКС в политических целях для поддержки проводимой на Украине спецоперации, пишет газета Washington Post со ссылкой на заявление НАСА.НАСА "решительно осуждает использование МКС в политических целях" для поддержки спецоперации на Украине, говорится в заявлении. Это, по мнению агентства, "в корне несовместимо с основной функцией станции для 15 стран-участниц - продвигать науку и развивать технологии в мирных целях".В понедельник на сайте "Роскосмоса" была опубликована фотография, на которой на МКС российские участники 67-й длительной экспедиции позируют с флагом Луганской Народной Республики. Кроме того, "Роскосмос" и российские космонавты поздравили ЛНР с освобождением.Об освобождении ЛНР министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину 3 июля.
https://ria.ru/20220704/luna-1800051378.html
россия
луганская народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/08/1801134862_0:0:1106:829_1920x0_80_0_0_9533ad95b97c64290d3208369bbe7287.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, наса, роскосмос, россия, луганская народная республика, украина, сергей шойгу, владимир путин
10:31 08.07.2022
 
Фото российских космонавтов на МКС с флагом ЛНР вызвало раздражение в НАСА

WP: в НАСА считают фото российских космонавтов на МКС с флагом ЛНР военной пропагандой

© РоскосмосРоссийские космонавты с флагом ЛНР на МКС
Российские космонавты с флагом ЛНР на МКС
© Роскосмос
Российские космонавты с флагом ЛНР на МКС
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Фотография российских космонавтов с флагом ЛНР на Международной космической станции вызвала раздражение в американском космическом агентстве: НАСА обвинило РФ в использовании МКС в политических целях для поддержки проводимой на Украине спецоперации, пишет газета Washington Post со ссылкой на заявление НАСА.
НАСА "решительно осуждает использование МКС в политических целях" для поддержки спецоперации на Украине, говорится в заявлении. Это, по мнению агентства, "в корне несовместимо с основной функцией станции для 15 стран-участниц - продвигать науку и развивать технологии в мирных целях".
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
4 июля, 11:53
Пекин раскритиковал заявления НАСА о "планах Китая захватить Луну"
В понедельник на сайте "Роскосмоса" была опубликована фотография, на которой на МКС российские участники 67-й длительной экспедиции позируют с флагом Луганской Народной Республики. Кроме того, "Роскосмос" и российские космонавты поздравили ЛНР с освобождением.
Об освобождении ЛНР министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину 3 июля.
 
В миреНАСАРоскосмосРоссияЛуганская Народная РеспубликаУкраинаСергей ШойгуВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала