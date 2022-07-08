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Фото российских космонавтов на МКС с флагом ЛНР вызвало раздражение в НАСА
Фото российских космонавтов на МКС с флагом ЛНР вызвало раздражение в НАСА - РИА Новости, 08.07.2022
Фото российских космонавтов на МКС с флагом ЛНР вызвало раздражение в НАСА
Фотография российских космонавтов с флагом ЛНР на Международной космической станции вызвала раздражение в американском космическом агентстве: НАСА обвинило РФ в РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T10:31
2022-07-08T10:31
2022-07-08T10:31
в мире
наса
роскосмос
россия
луганская народная республика
украина
сергей шойгу
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Фотография российских космонавтов с флагом ЛНР на Международной космической станции вызвала раздражение в американском космическом агентстве: НАСА обвинило РФ в использовании МКС в политических целях для поддержки проводимой на Украине спецоперации, пишет газета Washington Post со ссылкой на заявление НАСА.НАСА "решительно осуждает использование МКС в политических целях" для поддержки спецоперации на Украине, говорится в заявлении. Это, по мнению агентства, "в корне несовместимо с основной функцией станции для 15 стран-участниц - продвигать науку и развивать технологии в мирных целях".В понедельник на сайте "Роскосмоса" была опубликована фотография, на которой на МКС российские участники 67-й длительной экспедиции позируют с флагом Луганской Народной Республики. Кроме того, "Роскосмос" и российские космонавты поздравили ЛНР с освобождением.Об освобождении ЛНР министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину 3 июля.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, наса, роскосмос, россия, луганская народная республика, украина, сергей шойгу, владимир путин
Фото российских космонавтов на МКС с флагом ЛНР вызвало раздражение в НАСА
WP: в НАСА считают фото российских космонавтов на МКС с флагом ЛНР военной пропагандой