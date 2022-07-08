https://ria.ru/20220708/flag-1801136973.html

Фото российских космонавтов на МКС с флагом ЛНР вызвало раздражение в НАСА

Фото российских космонавтов на МКС с флагом ЛНР вызвало раздражение в НАСА - РИА Новости, 08.07.2022

Фото российских космонавтов на МКС с флагом ЛНР вызвало раздражение в НАСА

Фотография российских космонавтов с флагом ЛНР на Международной космической станции вызвала раздражение в американском космическом агентстве: НАСА обвинило РФ в РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T10:31

2022-07-08T10:31

2022-07-08T10:31

в мире

наса

роскосмос

россия

луганская народная республика

украина

сергей шойгу

владимир путин

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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Фотография российских космонавтов с флагом ЛНР на Международной космической станции вызвала раздражение в американском космическом агентстве: НАСА обвинило РФ в использовании МКС в политических целях для поддержки проводимой на Украине спецоперации, пишет газета Washington Post со ссылкой на заявление НАСА.НАСА "решительно осуждает использование МКС в политических целях" для поддержки спецоперации на Украине, говорится в заявлении. Это, по мнению агентства, "в корне несовместимо с основной функцией станции для 15 стран-участниц - продвигать науку и развивать технологии в мирных целях".В понедельник на сайте "Роскосмоса" была опубликована фотография, на которой на МКС российские участники 67-й длительной экспедиции позируют с флагом Луганской Народной Республики. Кроме того, "Роскосмос" и российские космонавты поздравили ЛНР с освобождением.Об освобождении ЛНР министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину 3 июля.

https://ria.ru/20220704/luna-1800051378.html

россия

луганская народная республика

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, наса, роскосмос, россия, луганская народная республика, украина, сергей шойгу, владимир путин