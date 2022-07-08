https://ria.ru/20220708/ekonomika-1801228454.html

ЦБ установит требования к раскрытию информации эмитентами облигаций

ЦБ установит требования к раскрытию информации эмитентами облигаций - РИА Новости, 08.07.2022

ЦБ установит требования к раскрытию информации эмитентами облигаций

Банк России установит требования к раскрытию информации эмитентами отдельных новых видов облигаций, соответствующий проект указания ЦБ РФ опубликован на сайте... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T14:56

2022-07-08T14:56

2022-07-08T14:59

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

облигации

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790782810_0:0:3300:1857_1920x0_80_0_0_410d17451d06b24e1bcb458e760d18f1.jpg

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Банк России установит требования к раскрытию информации эмитентами отдельных новых видов облигаций, соответствующий проект указания ЦБ РФ опубликован на сайте регулятора.Цель проекта - установить в положении ЦБ "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" требований к раскрытию информации эмитентами отдельных видов облигаций, включая зеленые, социальные, адаптационные, инфраструктурные, облигации устойчивого развития, облигации, связанные с достижением целей устойчивого развития и облигации климатического перехода, говорится в пояснительной записке к проекту указания.Проект устанавливает, что эмитенты таких бумаг, помимо иной информации, установленной положением ЦБ о раскрытии информации, также обязаны раскрывать, в том числе сведения о проекте, на которые направляются денежные средства от размещения облигаций, информацию о достижении качественных и количественных показателей, характеризующих положительный эффект от реализации проекта.Кроме того, эмитенты должны будут раскрывать политику по управлению денежными средствами, полученными от размещения бумаг, отчет об использовании полученных денежных средств, сведения о проведении и результатах независимой внешней оценки соответствия выпуска или программы облигаций, включающие заключение верификатора.Раскрытию будет подлежать информация о факте нецелевого использования денежных средств и о наступлении последствий нецелевого использования средств, полученных от размещения облигаций, а также информация о факте нарушения принципов и стандартов финансовых инструментов в соответствующей сфере при реализации проекта, для финансирования которого будут использоваться средства от размещения облигаций.Документ регулирует состав, порядок и сроки раскрытия информации эмитентами отдельных новых видов облигаций. Проект устанавливает, что они раскрывают информацию в форме отчетов, самостоятельных документов и сообщений, а также корректируют содержание проспекта ценных бумаг, составляемого в отношении облигаций.

https://ria.ru/20220708/moshenniki-1801192297.html

https://ria.ru/20220630/tsentrobank-1799360921.html

https://ria.ru/20220708/proizvoditeli-1801195675.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), облигации