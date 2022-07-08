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ЦБ установит требования к раскрытию информации эмитентами облигаций - РИА Новости, 08.07.2022
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ЦБ установит требования к раскрытию информации эмитентами облигаций
ЦБ установит требования к раскрытию информации эмитентами облигаций - РИА Новости, 08.07.2022
ЦБ установит требования к раскрытию информации эмитентами облигаций
Банк России установит требования к раскрытию информации эмитентами отдельных новых видов облигаций, соответствующий проект указания ЦБ РФ опубликован на сайте... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T14:56
2022-07-08T14:59
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
облигации
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Банк России установит требования к раскрытию информации эмитентами отдельных новых видов облигаций, соответствующий проект указания ЦБ РФ опубликован на сайте регулятора.Цель проекта - установить в положении ЦБ "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" требований к раскрытию информации эмитентами отдельных видов облигаций, включая зеленые, социальные, адаптационные, инфраструктурные, облигации устойчивого развития, облигации, связанные с достижением целей устойчивого развития и облигации климатического перехода, говорится в пояснительной записке к проекту указания.Проект устанавливает, что эмитенты таких бумаг, помимо иной информации, установленной положением ЦБ о раскрытии информации, также обязаны раскрывать, в том числе сведения о проекте, на которые направляются денежные средства от размещения облигаций, информацию о достижении качественных и количественных показателей, характеризующих положительный эффект от реализации проекта.Кроме того, эмитенты должны будут раскрывать политику по управлению денежными средствами, полученными от размещения бумаг, отчет об использовании полученных денежных средств, сведения о проведении и результатах независимой внешней оценки соответствия выпуска или программы облигаций, включающие заключение верификатора.Раскрытию будет подлежать информация о факте нецелевого использования денежных средств и о наступлении последствий нецелевого использования средств, полученных от размещения облигаций, а также информация о факте нарушения принципов и стандартов финансовых инструментов в соответствующей сфере при реализации проекта, для финансирования которого будут использоваться средства от размещения облигаций.Документ регулирует состав, порядок и сроки раскрытия информации эмитентами отдельных новых видов облигаций. Проект устанавливает, что они раскрывают информацию в форме отчетов, самостоятельных документов и сообщений, а также корректируют содержание проспекта ценных бумаг, составляемого в отношении облигаций.
https://ria.ru/20220708/moshenniki-1801192297.html
https://ria.ru/20220630/tsentrobank-1799360921.html
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), облигации
14:56 08.07.2022 (обновлено: 14:59 08.07.2022)
 
ЦБ установит требования к раскрытию информации эмитентами облигаций

ЦБ установит требования к раскрытию информации эмитентами новых видов облигаций

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Банк России установит требования к раскрытию информации эмитентами отдельных новых видов облигаций, соответствующий проект указания ЦБ РФ опубликован на сайте регулятора.
Цель проекта - установить в положении ЦБ "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" требований к раскрытию информации эмитентами отдельных видов облигаций, включая зеленые, социальные, адаптационные, инфраструктурные, облигации устойчивого развития, облигации, связанные с достижением целей устойчивого развития и облигации климатического перехода, говорится в пояснительной записке к проекту указания.
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Проект устанавливает, что эмитенты таких бумаг, помимо иной информации, установленной положением ЦБ о раскрытии информации, также обязаны раскрывать, в том числе сведения о проекте, на которые направляются денежные средства от размещения облигаций, информацию о достижении качественных и количественных показателей, характеризующих положительный эффект от реализации проекта.
Кроме того, эмитенты должны будут раскрывать политику по управлению денежными средствами, полученными от размещения бумаг, отчет об использовании полученных денежных средств, сведения о проведении и результатах независимой внешней оценки соответствия выпуска или программы облигаций, включающие заключение верификатора.
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Раскрытию будет подлежать информация о факте нецелевого использования денежных средств и о наступлении последствий нецелевого использования средств, полученных от размещения облигаций, а также информация о факте нарушения принципов и стандартов финансовых инструментов в соответствующей сфере при реализации проекта, для финансирования которого будут использоваться средства от размещения облигаций.
Документ регулирует состав, порядок и сроки раскрытия информации эмитентами отдельных новых видов облигаций. Проект устанавливает, что они раскрывают информацию в форме отчетов, самостоятельных документов и сообщений, а также корректируют содержание проспекта ценных бумаг, составляемого в отношении облигаций.
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