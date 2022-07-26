Купонная и текущая: доходность облигаций и способы ее расчета
Доходность облигаций
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Облигация - это ценная бумага, дающая право владельцу на получение определенного дохода в оговоренные сроки. От чего зависит доходность, как ее узнать, формулы расчета и советы экспертов. Как влияет на облигации ключевая ставка Центробанка, чему равна доходность государственных бумаг и выгодно ли покупать облигации США - в материале РИА Новости.
Доходность облигаций
Облигации являются защитной частью инвестиционного портфеля, они похожи на банковский вклад: получение дохода по ним предполагается в виде выплачиваемых несколько раз в год процентов.
"Однако доходность облигаций обычно чуть выше, чем у вкладов. Кроме того, в отличие от депозита, инвестор может продать их в любой момент, не дожидаясь окончания срока погашения. Также облигации при определенных условиях можно временно заложить для увеличения ликвидности портфеля. Минус же в том, что в отличие от банковских вкладов выплаты по облигациям не страхуются", - рассказывает Ольга Мещерякова, генеральный директор управляющей компании "ПЕРАМО ИНВЕСТ".
По словам Екатерины Безсмертной, декана факультета экономики и бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ, доходность – это относительный показатель, характеризующий эффективность вложений в тот или иной финансовый инструмент, иной актив или в целом – в бизнес. В отличие от прибыли, которая рассчитывается в рублях (или иных денежных единицах) и характеризует абсолютную сумму, на которую полученные доходы превышают расходы, доходность позволяет определить выгодность вложений, то есть соотнести полученную прибыль с расходами.
Виды
В зависимости от того, в какой форме инвестор получает доход, облигации подразделяют на дисконтные и процентные.
По дисконтным не начисляются проценты – инвестор приобретает облигацию с дисконтом от номинальной стоимости, а при погашении получает ее полную стоимость (например, номиналом 1000 рублей продается за 80% от ее номинальной стоимости – это означает, что купив облигацию за 800 рублей, инвестор при погашении получит 1000 рублей, то есть его прибыль составит 200 рублей). Чаще всего дисконтными бывают краткосрочные облигации сроком обращения до года (например, государственные краткосрочные бескупонные облигации Российской Федерации, выпускавшиеся Минфином в 1993-1998 гг.).
"Процентные (иначе – купонные)предполагают получение регулярно выплачиваемых процентов (раз в год, полугодие, квартал). Например, если по облигации со сроком обращения 5 лет номиналом 1 тыс. руб. предусмотрен процентный годовой доход в 8%, выплачиваемый дважды в год, это означает, что она каждые полгода будет приносить владельцу 40 руб. (всего таких выплат будет 10), а по окончании пяти лет владелец получит и номинальную стоимость бумаги. Облигации федерального займа (ОФЗ), большинство корпоративных являются купонными", - рассказывает Екатерина Безсмертная.
Купонная
Купонная доходность соответствует ставке купонного платежа по облигации, который устанавливается в процентах к номинальной стоимости.
"Например, купонная доходность 5% годовых означает, что по облигации номинальной стоимостью $1000, эмитент обязан выплачивать 5% * $1000 = $50 в год. Такая доходность наиболее актуальна в момент размещения облигации, так как оно обычно происходит по номинальной стоимости, и купонная доходность отражает фактическую, которую она будет генерировать за период обращения", - объясняет Алексей Потапов, директор инвестиционного департамента UFG Wealth Management.
"Это самый простой и понятный вид доходности у облигаций. При эмиссии (выпуске) эмитент (выпускающий) определяет фиксированный купон, который платится весь период пользования деньгами. Они бывают полугодовые, квартальные и даже ежемесячные. Все зависит от популярности эмитента: чем она выше – тем ниже купонная доходность и реже выплаты. И наоборот", - добавляет Игорь Файнман, инвестиционный советник ГК "ЕЮС".
Текущая доходность
Текущая доходность - соотношение годового купонного платежа по облигации к ее текущей рыночной стоимости.
Сотрудник в офисе московской биржи
"Например, облигация торгуется ниже номинальной стоимости: по $900. Тогда её текущая доходность равна 50/900 = 5.56% годовых. Текущая наиболее актуальна, если покупатель планирует держать облигацию после покупки некоторое время, а затем продать по той же цене, что купил, – в этом случае доходность совпадает с фактически полученной", - говорит Алексей Потапов.
Простая доходность к погашению
Полная доходность (иначе – доходность к погашению) - это доходность за весь период существования облигации, исчисленная в процентах годовых. Она учитывает не только периодически выплачиваемые проценты, но и дисконт или премию, с которой она была приобретена.
"Простая доходность к погашению представляет собой ту, которую можно получить, если держать облигацию до погашения. Она учитывает цену приобретения, поэтому доходность к погашению одной и той же ценной бумаги при разных ценах покупки будет разной", - говорит Валерий Полховский, старший аналитик ГК Forex Club.
Эффективная доходность к погашению
Эффективная доходность к погашению отражает ту ожидаемую доходность, которую инвестор получит, если купит облигацию и будет держать ее до погашения, при этом реинвестируя все купоны (докупая эту же бумагу).
"Полная доходность, подразумевающая, что получаемые проценты инвестор выводит со счета и тратит на посторонние нужды, называют простой. Если же полученные проценты реинвестируются в те же самые облигации, то это эффективная доходность (для обозначения данного показателя часто используют аббревиатуру YTM – yield to maturity)", - уточняет Екатерина Безсмертная.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПродажа облигаций федерального займа частным лицам в одном из отделений Сбербанка
Продажа облигаций федерального займа частным лицам в одном из отделений Сбербанка
Ставки
Ставки зависят от ключевой ставки Центробанка. Если он повышает ее, то новые выпуски облигаций имеют более высокую купонную доходность, а старые дешевеют, если ставка снижается, происходит обратный процесс: уже выпущенные облигации становятся более привлекательными и растут в цене.
От чего зависит
Доходность зависит от большого количества факторов. По словам Анны Ермолаевой, адвоката коллегии адвокатов "Ваше право", в первую очередь это:
- 1Инфляция. Чем она больше, тем выше должна быть и предполагаемая доходность. Инвестор получает доход по депозиту в 4%, но если инфляция 5%, то он фактически теряет деньги. Поэтому доходность его вложений должна начинаться от 5%.
- 2Ключевая ставка (цена, по которой коммерческие банки занимают деньги у Центробанка). Чем больше стоимость кредитов в экономике, тем значительнее должна быть доходность, покрывающая эти издержки.
- 3Риски. Чем они значительнее, тем больше должна быть доходность для их компенсации. На сайте Московской биржи указаны 134 случая дефолта (зарегистрированные за последние пять лет), когда компании не справились со своими обязательствами, оставив инвесторов без денег.
- 4Макроэкономические и внеэкономические факторы (политика государства, качество институтов и другие) оказывают влияние на всех участников рынка.
- 5Природа актива — здесь нужно учитывать его качество, ликвидность, налоговое бремя и другие аспекты. Конкретный объект недвижимости может предлагать бо́льшую доходность, чем качественная акция, но от ценной бумаги легко избавиться, а быстрая продажа недвижимости обычно предполагает скидку для покупателя.
Стоимость облигаций
У каждой облигации есть номинальная стоимость и рыночная цена. Номинальная стоимость определяется при размещении. Большинство облигаций имеют номинал 1000 рублей. Рыночная цена определяется на бирже в процессе торгов и котируется не в рублях, а в процентах от номинала. Она может быть, как выше, так и ниже номинала.
"Стоимость привязана к ключевой ставке ЦБ, срокам погашения и текущей ситуации в стране. Обычно изменение ставки является по сути единственным серьезным фактором ощутимого изменения цены. В случае экстремальных ситуаций стоимость облигации может меняться на рынке независимо от текущих ставок. Например, резко возросшие политические риски, глобальные проблемы или проблемы конкретных эмитентов", - говорит Антон Скловец, аналитик "Фридом Финанс".
Как рассчитать доходность облигаций
Купонную доходность можно рассчитать по следующей формуле:
© Фото : из открытых источниковФормула доходности купонных облигаций
© Фото : из открытых источников
Формула доходности купонных облигаций
"Расчет текущей доходности позволяет сравнивать между собой разные облигации на момент покупки, но не дает возможности оценить эффективность вложений с учетом срока обращения облигации и затрат на ее приобретение", - отмечает Екатерина Безсмертная.
Для расчета эффективной доходности используются достаточно громоздкие формулы, и вручную подсчитать ее бывает крайне трудно, поэтому на практике многие инвесторы пользуются функцией "доход" в Excel или специальными калькуляторами (например, на сайте Московской биржи).
Для подсчета без использования специальных калькуляторов можно воспользоваться упрощенными формулами:
© Фото : из открытых источниковУпрощенные формулы доходности облигаций
© Фото : из открытых источников
Упрощенные формулы доходности облигаций
Доходность государственных облигаций
Средняя доходность по государственным облигациям примерно соответствует ключевой ставке Банка России.
"По данным Центробанка, доходность гособлигаций на 28 апреля 2020 года составляла 5,15-6,70% годовых в зависимости от срока погашения. К слову, ключевая ставка ЦБ на тот момент была 5,5%", - говорит Анна Ермолаева.
Доходность облигаций США
Антон Скловец считает, что сейчас на российском и американском рынках ситуации противоположны. Есть все шансы на дальнейшее снижение ключевой ставки Банка России. Следовательно, можно рассчитывать на рост цен ОФЗ (облигаций федерального займа) разных выпусков, то есть, купив облигации с текущей доходностью, можно предполагать дополнительный заработок на росте цены. ФРС США настроена на дальнейшее сворачивание программы количественного смягчения и, как следствие, на рост ключевой ставки, а это означает, что можно ожидать больших доходностей от американских гособлигаций и снижение их рыночной цены соответственно.
"Сейчас доходность 10-летних гособлигаций США колеблется на уровне 3.20 – 3.50% годовых, в то время как в начале года была на уровне 1.50% годовых. Столь резкий рост произошёл за счёт резко возросшей инфляции в стране, которая спровоцировала американский центральный банк ужесточать монетарную политику более активно, чем предполагалось до этого. В настоящее время ряд факторов позволяет предполагать, что мы наблюдаем локальный пик в доходностях гособлигаций США, что делает вложения в эти инструменты интересными для американских и международных инвесторов", - отмечает Алексей Потапов.
Советы экспертов
Чем ниже цена, тем выше потенциальная доходность облигаций.
"Однако чрезмерно низкие цены на облигацию могут означать наличие вероятных трудностей эмитента с выплатой купона или погашением бумаг вплоть до его банкротства", - предупреждает Ольга Мещерякова.
Анна Ермолаева советует при покупке облигаций в первую очередь обращать на следующие факторы:
- 1Диверсификация. Не стоит инвестировать все средства в одну облигацию или в разные облигации одного и того же эмитента. Нужно диверсифицировать вложения по эмитентам и отраслям.
- 2Покупка очень "длинных" облигаций. Следует подбирать в портфель бумаги, срок погашения которых наиболее близок к горизонту ваших инвестиций. Если высока вероятность досрочного снятия средств, наибольшую долю в портфеле лучше выделить на короткие выпуски или выпуски с плавающей процентной ставкой, которые менее чувствительны к волнениям на рынке.
- 3Неправильная оценка доходности. При выборе облигации нужно разобраться, по какому принципу рассчитывается размер купона и использовать правильный метод расчета доходностей.
- 4Ликвидность. Прежде всего на этапе выбора бумаг для портфеля стоит отдавать предпочтение более ликвидным облигациям. Такими являются ОФЗ-ПД (федеральные облигации с постоянным купонным доходом). Муниципальные бумаги обычно низколиквидны. Корпоративные бумаги различаются от выпуска к выпуску.