https://ria.ru/20220726/obligatsii-1805187867.html

Купонная и текущая: доходность облигаций и способы ее расчета

Доходность облигаций: как рассчитать, ставка, стоимость и виды

Купонная и текущая: доходность облигаций и способы ее расчета

Облигация - это ценная бумага, дающая право владельцу на получение определенного дохода в оговоренные сроки. От чего зависит доходность, как ее узнать, формулы... РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T20:20

2022-07-26T20:20

2022-07-26T20:20

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Облигация - это ценная бумага, дающая право владельцу на получение определенного дохода в оговоренные сроки. От чего зависит доходность, как ее узнать, формулы расчета и советы экспертов. Как влияет на облигации ключевая ставка Центробанка, чему равна доходность государственных бумаг и выгодно ли покупать облигации США - в материале РИА Новости.Доходность облигацийОблигации являются защитной частью инвестиционного портфеля, они похожи на банковский вклад: получение дохода по ним предполагается в виде выплачиваемых несколько раз в год процентов.По словам Екатерины Безсмертной, декана факультета экономики и бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ, доходность – это относительный показатель, характеризующий эффективность вложений в тот или иной финансовый инструмент, иной актив или в целом – в бизнес. В отличие от прибыли, которая рассчитывается в рублях (или иных денежных единицах) и характеризует абсолютную сумму, на которую полученные доходы превышают расходы, доходность позволяет определить выгодность вложений, то есть соотнести полученную прибыль с расходами.ВидыВ зависимости от того, в какой форме инвестор получает доход, облигации подразделяют на дисконтные и процентные.По дисконтным не начисляются проценты – инвестор приобретает облигацию с дисконтом от номинальной стоимости, а при погашении получает ее полную стоимость (например, номиналом 1000 рублей продается за 80% от ее номинальной стоимости – это означает, что купив облигацию за 800 рублей, инвестор при погашении получит 1000 рублей, то есть его прибыль составит 200 рублей). Чаще всего дисконтными бывают краткосрочные облигации сроком обращения до года (например, государственные краткосрочные бескупонные облигации Российской Федерации, выпускавшиеся Минфином в 1993-1998 гг.).КупоннаяКупонная доходность соответствует ставке купонного платежа по облигации, который устанавливается в процентах к номинальной стоимости."Это самый простой и понятный вид доходности у облигаций. При эмиссии (выпуске) эмитент (выпускающий) определяет фиксированный купон, который платится весь период пользования деньгами. Они бывают полугодовые, квартальные и даже ежемесячные. Все зависит от популярности эмитента: чем она выше – тем ниже купонная доходность и реже выплаты. И наоборот", - добавляет Игорь Файнман, инвестиционный советник ГК "ЕЮС".Текущая доходностьТекущая доходность - соотношение годового купонного платежа по облигации к ее текущей рыночной стоимости."Например, облигация торгуется ниже номинальной стоимости: по $900. Тогда её текущая доходность равна 50/900 = 5.56% годовых. Текущая наиболее актуальна, если покупатель планирует держать облигацию после покупки некоторое время, а затем продать по той же цене, что купил, – в этом случае доходность совпадает с фактически полученной", - говорит Алексей Потапов.Простая доходность к погашениюПолная доходность (иначе – доходность к погашению) - это доходность за весь период существования облигации, исчисленная в процентах годовых. Она учитывает не только периодически выплачиваемые проценты, но и дисконт или премию, с которой она была приобретена.Эффективная доходность к погашениюЭффективная доходность к погашению отражает ту ожидаемую доходность, которую инвестор получит, если купит облигацию и будет держать ее до погашения, при этом реинвестируя все купоны (докупая эту же бумагу).СтавкиСтавки зависят от ключевой ставки Центробанка. Если он повышает ее, то новые выпуски облигаций имеют более высокую купонную доходность, а старые дешевеют, если ставка снижается, происходит обратный процесс: уже выпущенные облигации становятся более привлекательными и растут в цене.От чего зависитДоходность зависит от большого количества факторов. По словам Анны Ермолаевой, адвоката коллегии адвокатов "Ваше право", в первую очередь это:Стоимость облигацийУ каждой облигации есть номинальная стоимость и рыночная цена. Номинальная стоимость определяется при размещении. Большинство облигаций имеют номинал 1000 рублей. Рыночная цена определяется на бирже в процессе торгов и котируется не в рублях, а в процентах от номинала. Она может быть, как выше, так и ниже номинала.Как рассчитать доходность облигацийКупонную доходность можно рассчитать по следующей формуле:Для расчета эффективной доходности используются достаточно громоздкие формулы, и вручную подсчитать ее бывает крайне трудно, поэтому на практике многие инвесторы пользуются функцией "доход" в Excel или специальными калькуляторами (например, на сайте Московской биржи).Для подсчета без использования специальных калькуляторов можно воспользоваться упрощенными формулами:Доходность государственных облигацийСредняя доходность по государственным облигациям примерно соответствует ключевой ставке Банка России."По данным Центробанка, доходность гособлигаций на 28 апреля 2020 года составляла 5,15-6,70% годовых в зависимости от срока погашения. К слову, ключевая ставка ЦБ на тот момент была 5,5%", - говорит Анна Ермолаева.Доходность облигаций СШААнтон Скловец считает, что сейчас на российском и американском рынках ситуации противоположны. Есть все шансы на дальнейшее снижение ключевой ставки Банка России. Следовательно, можно рассчитывать на рост цен ОФЗ (облигаций федерального займа) разных выпусков, то есть, купив облигации с текущей доходностью, можно предполагать дополнительный заработок на росте цены. ФРС США настроена на дальнейшее сворачивание программы количественного смягчения и, как следствие, на рост ключевой ставки, а это означает, что можно ожидать больших доходностей от американских гособлигаций и снижение их рыночной цены соответственно.Советы экспертовЧем ниже цена, тем выше потенциальная доходность облигаций.Анна Ермолаева советует при покупке облигаций в первую очередь обращать на следующие факторы:

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, россия, московская биржа, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии), общество, облигации, еврооблигации, гособлигации сша, облигации федерального займа (офз)