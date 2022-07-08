11:37 08.07.2022 (обновлено: 13:21 08.07.2022)
В США обрушились на пресс-секретаря Байдена за слова о сильной экономике
Пользователи Twitter высмеяли Карин Жан-Пьер за заявление об экономике
© AP Photo / Patrick SemanskyКарин Жан-Пьер
© AP Photo / Patrick Semansky
Карин Жан-Пьер. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter обрушились с критикой на пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер за сделанное ей на последнем брифинге заявление о состоянии экономики США.
"Мы экономически сильнее сейчас, чем когда-либо были раньше", — объявила она, отвечая на вопросы журналистов о недовольстве американцев текущим положением дел в стране, в том числе повышением цен и инфляцией.
Фраза привлекла внимание как известных лиц, так и рядовых пользователей социальной сети.
Специалист по коммуникациям Республиканской партии Мэтт Уитлок напомнил, что высказывания пресс-секретаря отражаются на репутации всего правительства.
"Говорить такое, когда 85 процентов страны думает, что мы движемся по ошибочному пути, — в этом вся суть администрации Байдена. Они ничему не научились, даже называя инфляцию "переходной" и "проблемой высшего класса", — написал он.
"Важный вопрос: это достоверно неверно, но возможно ли, что она (Карин Жан-Пьер. — Прим. ред.) верит в то, что говорит? Нет никакого оправдания лжи, но с толку сбивает то, что она продолжает такое говорить", — отметила президент District Media, Inc. Беверли Халлберг.
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"Они (американцы. — Прим. ред.) думают, что ты тупая", — резко высказался коллумнист The Washigton Times Тим Янг.
"Похоже, мне надо проверить мои слух и зрение, или же мы просто живем не в одной стране!" — удивился пользователь Matthew Corkran.
"Я знаю, что я в альтернативной вселенной", — призналась cyndee Engel.
По итогам мая инфляция в США ускорилась до 8,6 процента — это максимум с декабря 1981 года, а цены на бензин 10 июня впервые в истории поднялись выше пяти долларов за галлон. Попытки Белого дома противостоять негативным тенденциям в экономике пока не приносят ощутимых результатов.
При этом президент Джо Байден обвиняет в сложившейся ситуации Россию и называет рост цен "путинским налогом на еду и бензин". Российский лидер, со своей стороны, связал проблемы в экономике западных стран с системными ошибками американской администрации и европейской бюрократии. По его словам, все это зрело годами и подстегивалось недальновидными действиями тех, кто привык решать свои проблемы за чужой счет и полагаться на механизм финансовой эмиссии, чтобы перетягивать на себя торговые потоки и тем самым провоцировать гуманитарные катастрофы в разных регионах мира.
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