https://ria.ru/20220708/dzhonson-1801235130.html

Биограф раскрыл, сколько Джонсон сможет заработать на выступлениях

Биограф раскрыл, сколько Джонсон сможет заработать на выступлениях - РИА Новости, 08.07.2022

Биограф раскрыл, сколько Джонсон сможет заработать на выступлениях

Ушедший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может заработать в следующем году несколько миллионов фунтов за публичные выступления и... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T15:10

2022-07-08T15:10

2022-07-08T15:10

в мире

технологии

великобритания

тереза мэй

индия

южная корея

отставка премьер-министра великобритании

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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Ушедший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может заработать в следующем году несколько миллионов фунтов за публичные выступления и написание книг, заявил биограф Джонсона Эндрю Гимсон.Например, Джонсон заработал около 123 тысяч фунтов за выступление в Индии в 2019 году, после того как он покинул пост главы МИД, отмечает издание.Помимо этого, он зарабатывал 275 тысяч фунтов в год в качестве обозревателя в газете Daily Telegraph, а в 2015 году получил от издательства Hodder & Stoughton аванс в 88 тысяч фунтов стерлингов за написание биографии Шекспира "Шекспир: загадка гения". Общий гонорар за книгу составил, по некоторым источникам, полмиллиона фунтов, пишет Times.Книга должна была выйти в 2016 году к 400-летию смерти всемирно известного драматурга, однако издатели согласились дать Джонсону отсрочку, когда он был назначен главой МИД, сообщает газета.Его предыдущая книга "Фактор Черчилля. Как один человек изменил историю" стала бестселлером, несмотря на неоднозначную оценку критиков, отмечает издание.Предшественники Джонсона также зарабатывают огромные деньги, выступая с речами на корпоративных мероприятиях, отмечается в публикации.Например, Тереза Мэй заработала 2,1 миллиона фунтов стерлингов после отставки с поста премьер-министра в 2019 году, выступая с речами в разных странах, в том числе в Южной Корее и Дании, пишет Times.Джонсон, сменивший Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании, он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина. Однако многие призывают его немедленно покинуть свой пост и назначить на его место нового руководителя, не дожидаясь партийного съезда осенью.

https://ria.ru/20220707/dzhonson-1800895487.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, технологии, великобритания, тереза мэй, индия, южная корея, отставка премьер-министра великобритании