https://ria.ru/20220708/dzhonson-1801206293.html

Джонсон за деньги партии купил коврик за семь тысяч фунтов стерлингов

Джонсон за деньги партии купил коврик за семь тысяч фунтов стерлингов - РИА Новости, 08.07.2022

Джонсон за деньги партии купил коврик за семь тысяч фунтов стерлингов

Ушедший накануне в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон потратил в 2020 году более 208 тысяч фунтов стерлингов на ремонт дома номер 11 на... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T13:56

2022-07-08T13:56

2022-07-08T14:06

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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Ушедший накануне в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон потратил в 2020 году более 208 тысяч фунтов стерлингов на ремонт дома номер 11 на Даунинг-стрит, где он проживал с семьей, подтверждает копия официального счета, опубликованная в пятницу на сайте газеты Independent.Общая стоимость ремонта составила более 208 тысяч фунтов, в то время как премьерам выделяется для этой цели только 30 тысяч в год, отмечает газета. Канцелярия премьера ранее утверждала, что Джонсон сделал его за свой счет, однако оказавшиеся в распоряжении британских СМИ документы свидетельствовали, что премьер привлек для финансирования ремонта средства Консервативной партии. Позднее Джонсон вернул долг и оплатил ремонт из собственных средств.Самыми дорогостоящими покупками стали два дивана для гостиной общей стоимостью более чем 15 тысяч фунтов стерлингов, восемь стульев для обеденного зала (более 11 тысяч фунтов), коврик для гостиной (семь тысяч фунтов) и лампа (шесть тысяч фунтов), отмечается в статье.В общей сумме на одну только гостиную было потрачено более 78 тысяч фунтов стерлингов. Ремонт обеденного зала обошелся премьеру примерно в 32 тысячи фунтов, третье место занимает кухня – на нее было потрачено около 18 тысяч фунтов.Счёт был отправлен Джонсону компанией Soane Britain, которая специализируется на создании мебели ручной работы.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил в четверг об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании, он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина. Однако многие призывают его немедленно покинуть свой пост и назначить на его место нового руководителя, не дожидаясь партийного съезда осенью.

https://ria.ru/20220708/politika-1801034379.html

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Екатерина Зайцева

в мире, великобритания, борис джонсон, тереза мэй