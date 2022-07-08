https://ria.ru/20220708/dzhonson-1801114295.html

Партия Джонсона изолировала его самого, заявил Лавров

Партия Джонсона изолировала его самого, заявил Лавров - РИА Новости, 08.07.2022

Партия Джонсона изолировала его самого, заявил Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона - глава российской дипломатии сказал, что британский... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T08:35

2022-07-08T08:35

2022-07-08T08:55

в мире

сергей лавров

борис джонсон

россия

большая двадцатка

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ДЕНПАСАР (Индонезия), 8 июл - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона - глава российской дипломатии сказал, что британский политик держался за власть ради карьеры, содействовал изоляции России, в итоге партия изолировала его самого."Джонсон всей своей деятельностью доказал, что это человек, который гонится прежде всего за внешними эффектами, держался за власть ради того, чтобы свою политическую карьеру всячески приподнимать", - заявил Лавров журналистам по итогам заседания глав МИД стран G20."Ушел - и ушел. Видите, вот все говорили, что надо Россию изолировать. Пока его собственная партия изолировала Бориса Джонсона", - отметил глава МИД России.

https://ria.ru/20220708/politika-1801034379.html

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сергей лавров, борис джонсон, россия, большая двадцатка