https://ria.ru/20220708/dzhonson-1801114295.html
Партия Джонсона изолировала его самого, заявил Лавров
Партия Джонсона изолировала его самого, заявил Лавров - РИА Новости, 08.07.2022
Партия Джонсона изолировала его самого, заявил Лавров
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона - глава российской дипломатии сказал, что британский... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T08:35
2022-07-08T08:35
2022-07-08T08:55
в мире
сергей лавров
борис джонсон
россия
большая двадцатка
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ДЕНПАСАР (Индонезия), 8 июл - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона - глава российской дипломатии сказал, что британский политик держался за власть ради карьеры, содействовал изоляции России, в итоге партия изолировала его самого."Джонсон всей своей деятельностью доказал, что это человек, который гонится прежде всего за внешними эффектами, держался за власть ради того, чтобы свою политическую карьеру всячески приподнимать", - заявил Лавров журналистам по итогам заседания глав МИД стран G20."Ушел - и ушел. Видите, вот все говорили, что надо Россию изолировать. Пока его собственная партия изолировала Бориса Джонсона", - отметил глава МИД России.
https://ria.ru/20220708/politika-1801034379.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей лавров, борис джонсон, россия, большая двадцатка
08:35 08.07.2022 (обновлено: 08:55 08.07.2022)
Партия Джонсона изолировала его самого, заявил Лавров
Лавров: Джонсон содействовал изоляции России, а в итоге партия изолировала его самого