Рейтинг@Mail.ru
Партия Джонсона изолировала его самого, заявил Лавров - РИА Новости, 08.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220708/dzhonson-1801114295.html
Партия Джонсона изолировала его самого, заявил Лавров
Партия Джонсона изолировала его самого, заявил Лавров - РИА Новости, 08.07.2022
Партия Джонсона изолировала его самого, заявил Лавров
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона - глава российской дипломатии сказал, что британский... РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T08:35
2022-07-08T08:55
в мире
сергей лавров
борис джонсон
россия
большая двадцатка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800277828_0:0:3055:1718_1920x0_80_0_0_0d27845cd2db3137e1eaf19ba8bb92fa.jpg
ДЕНПАСАР (Индонезия), 8 июл - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона - глава российской дипломатии сказал, что британский политик держался за власть ради карьеры, содействовал изоляции России, в итоге партия изолировала его самого."Джонсон всей своей деятельностью доказал, что это человек, который гонится прежде всего за внешними эффектами, держался за власть ради того, чтобы свою политическую карьеру всячески приподнимать", - заявил Лавров журналистам по итогам заседания глав МИД стран G20."Ушел - и ушел. Видите, вот все говорили, что надо Россию изолировать. Пока его собственная партия изолировала Бориса Джонсона", - отметил глава МИД России.
https://ria.ru/20220708/politika-1801034379.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800277828_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_30eeee45a8f181e83393376cefb5c863.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сергей лавров, борис джонсон, россия, большая двадцатка
08:35 08.07.2022 (обновлено: 08:55 08.07.2022)
 
Партия Джонсона изолировала его самого, заявил Лавров

Лавров: Джонсон содействовал изоляции России, а в итоге партия изолировала его самого

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДЕНПАСАР (Индонезия), 8 июл - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона - глава российской дипломатии сказал, что британский политик держался за власть ради карьеры, содействовал изоляции России, в итоге партия изолировала его самого.
"Джонсон всей своей деятельностью доказал, что это человек, который гонится прежде всего за внешними эффектами, держался за власть ради того, чтобы свою политическую карьеру всячески приподнимать", - заявил Лавров журналистам по итогам заседания глав МИД стран G20.
"Ушел - и ушел. Видите, вот все говорили, что надо Россию изолировать. Пока его собственная партия изолировала Бориса Джонсона", - отметил глава МИД России.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
08:00
Он за удары по России. Кто сменит Бориса Джонсона
 
В миреСергей ЛавровБорис ДжонсонРоссияБольшая двадцатка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала