Ведущий "Необъяснимо, но факт" рассказал о судьбоносной встрече с колдуном

Ведущий "Необъяснимо, но факт" Сергей Дружко рассказал о судьбоносной встрече с колдуном
"Наверное, раз я часто об этом вспоминаю, это была встреча с одним колдуном. Мы с ним делали целый выпуск и ставили один эксперимент. И, наверное, это было яркое впечатление, потому что я получил те ощущения, которые прошли через меня, которые я сам осознал и, скажем так, оценил. И которые послужили для меня осознанием того, что все это есть", – заявил Дружко.
"Ребята на студии Сережи Кальварского (продюсер, режиссер – прим. ред.) придумали этот проект, предложили его ТНТ, тогда только зарождающемуся, стали разрабатывать концепцию и параллельно хотели понять, кто, человек какого типажа может вести что-то подобное, потому что это было что-то новое", – сказал Сергей.
"Референсов в нашей стране не было, и эта ниша оказалась пустой. Они стали проводить кастинги и таким образом туда попал я. И вот оно все и закружилось. Остановились на мне, мы стали снимать пилот. Один, второй, в общем, сняли восемь пилотных серий, которые потом доделывали, переделывали, доводили до ума", – заявил Дружко.