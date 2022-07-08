https://ria.ru/20220708/druzhko-1801132152.html

Ведущий "Необъяснимо, но факт" рассказал о судьбоносной встрече с колдуном

Ведущий "Необъяснимо, но факт" рассказал о судьбоносной встрече с колдуном - РИА Новости, 08.07.2022

Ведущий "Необъяснимо, но факт" рассказал о судьбоносной встрече с колдуном

Сергей Дружко вспомнил о самой запоминающейся встрече с колдуном в программе "Необъяснимо, но факт", которая стала переломной в его жизни. РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T10:31

2022-07-08T10:31

2022-07-08T10:31

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Сергей Дружко вспомнил о самой запоминающейся встрече с колдуном в программе "Необъяснимо, но факт", которая стала переломной в его жизни.Он рассказал, с чего начиналась мистическая программа. По его словам, на тот момент ничего похожего на телевидении не было.В интервью Teleprogramma.pro он вспомнил, что всего сняли восемь пилотных серий.Ранее стало известно, что Украина внесла ведущего в черный список.

https://ria.ru/20220707/rozhdestvenskaya-1800853077.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес