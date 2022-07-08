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Ведущий "Необъяснимо, но факт" рассказал о судьбоносной встрече с колдуном - РИА Новости, 08.07.2022
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Ведущий "Необъяснимо, но факт" рассказал о судьбоносной встрече с колдуном
Ведущий "Необъяснимо, но факт" рассказал о судьбоносной встрече с колдуном - РИА Новости, 08.07.2022
Ведущий "Необъяснимо, но факт" рассказал о судьбоносной встрече с колдуном
Сергей Дружко вспомнил о самой запоминающейся встрече с колдуном в программе "Необъяснимо, но факт", которая стала переломной в его жизни. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T10:31
2022-07-08T10:31
шоубиз
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Сергей Дружко вспомнил о самой запоминающейся встрече с колдуном в программе "Необъяснимо, но факт", которая стала переломной в его жизни.Он рассказал, с чего начиналась мистическая программа. По его словам, на тот момент ничего похожего на телевидении не было.В интервью Teleprogramma.pro он вспомнил, что всего сняли восемь пилотных серий.Ранее стало известно, что Украина внесла ведущего в черный список.
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знаменитости, шоу-бизнес
10:31 08.07.2022
 
Ведущий "Необъяснимо, но факт" рассказал о судьбоносной встрече с колдуном

Ведущий "Необъяснимо, но факт" Сергей Дружко рассказал о судьбоносной встрече с колдуном

© Кадр из трансляции интернет-канала Druzhko ShowМедиаведущий Сергей Дружко
Медиаведущий Сергей Дружко
© Кадр из трансляции интернет-канала Druzhko Show
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Сергей Дружко вспомнил о самой запоминающейся встрече с колдуном в программе "Необъяснимо, но факт", которая стала переломной в его жизни.

"Наверное, раз я часто об этом вспоминаю, это была встреча с одним колдуном. Мы с ним делали целый выпуск и ставили один эксперимент. И, наверное, это было яркое впечатление, потому что я получил те ощущения, которые прошли через меня, которые я сам осознал и, скажем так, оценил. И которые послужили для меня осознанием того, что все это есть", – заявил Дружко.

Он рассказал, с чего начиналась мистическая программа. По его словам, на тот момент ничего похожего на телевидении не было.

"Ребята на студии Сережи Кальварского (продюсер, режиссер – прим. ред.) придумали этот проект, предложили его ТНТ, тогда только зарождающемуся, стали разрабатывать концепцию и параллельно хотели понять, кто, человек какого типажа может вести что-то подобное, потому что это было что-то новое", – сказал Сергей.

В интервью Teleprogramma.pro он вспомнил, что всего сняли восемь пилотных серий.

"Референсов в нашей стране не было, и эта ниша оказалась пустой. Они стали проводить кастинги и таким образом туда попал я. И вот оно все и закружилось. Остановились на мне, мы стали снимать пилот. Один, второй, в общем, сняли восемь пилотных серий, которые потом доделывали, переделывали, доводили до ума", – заявил Дружко.

Ранее стало известно, что Украина внесла ведущего в черный список.
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