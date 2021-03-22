https://ria.ru/20210322/druzhko-1602383832.html
Украина внесла в черный список ведущего Сергея Дружко
Украина внесла в черный список ведущего Сергея Дружко
Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в черный список российского телеведущего и блогера Сергея Дружко. РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T19:25
2021-03-22T19:25
2021-03-22T19:26
россия
юлия чичерина
министерство культуры украины
верховная рада украины
валерия (алла перфилова)
москва
сергей пенкин
киев
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/151219/68/1512196881_27:0:1216:669_1920x0_80_0_0_9b7af7ea975ff2139ef0b9afb2f5e7af.png
КИЕВ, 22 мар – РИА Новости. Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в черный список российского телеведущего и блогера Сергея Дружко.В понедельник Дружко появился в списке лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины, на сайте министерства культуры и информационной политики страны.Сейчас в черном списке минкульта Украины находятся 179 человек.Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало черный список деятелей культуры, в том числе из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности". В числе попавших в этот список артистов были Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова (сценическое имя – Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно расширяется.В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, непричастна к событиям на юго-востоке страны и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20210315/kirkorov-1601344451.html
https://ria.ru/20210211/mikhalkov-1596998005.html
россия
москва
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/151219/68/1512196881_178:0:1070:669_1920x0_80_0_0_629d005be716c855d4740b9808f8bb25.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, юлия чичерина, министерство культуры украины, верховная рада украины, валерия (алла перфилова), москва, сергей пенкин, киев, украина, в мире