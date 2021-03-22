https://ria.ru/20210322/druzhko-1602383832.html

Украина внесла в черный список ведущего Сергея Дружко

Украина внесла в черный список ведущего Сергея Дружко

Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в черный список российского телеведущего и блогера Сергея Дружко. РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T19:25

2021-03-22T19:25

2021-03-22T19:26

россия

юлия чичерина

министерство культуры украины

верховная рада украины

валерия (алла перфилова)

москва

сергей пенкин

киев

украина

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КИЕВ, 22 мар – РИА Новости. Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в черный список российского телеведущего и блогера Сергея Дружко.В понедельник Дружко появился в списке лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины, на сайте министерства культуры и информационной политики страны.Сейчас в черном списке минкульта Украины находятся 179 человек.Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало черный список деятелей культуры, в том числе из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности". В числе попавших в этот список артистов были Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова (сценическое имя – Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно расширяется.В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, непричастна к событиям на юго-востоке страны и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210315/kirkorov-1601344451.html

https://ria.ru/20210211/mikhalkov-1596998005.html

россия

москва

киев

украина

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россия, юлия чичерина, министерство культуры украины, верховная рада украины, валерия (алла перфилова), москва, сергей пенкин, киев, украина, в мире