https://ria.ru/20220708/donbass-1801177290.html

Матвиенко предложила сенаторам посетить ДНР и ЛНР

Матвиенко предложила сенаторам посетить ДНР и ЛНР - РИА Новости, 08.07.2022

Матвиенко предложила сенаторам посетить ДНР и ЛНР

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила сенаторам посетить ДНР и ЛНР для оказания поддержки этим территориям. РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T12:33

2022-07-08T12:33

2022-07-08T12:33

специальная военная операция на украине

политика

совет федерации рф

валентина матвиенко

луганская народная республика

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

андрей турчак

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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила сенаторам посетить ДНР и ЛНР для оказания поддержки этим территориям."У нас завершающее пленарное заседание, но мы не завершаем работу. Я поддерживаю предложение, чтобы вы посетили Донецк, Луганск, не просто как экскурсию для галочки, чтобы отметиться. Это должны быть серьезные продуманные повестки поездок с решением тех задач, которые были озвучены. Я имею в виду поддержку местных органов власти с учетом вашего опыта, оказание содействия в организации работы, посещение тех районов, над которыми взяли шефство ваши регионы, работа на месте", - сказала спикер на пленарном заседании в пятницу. По ее словам, надо проверить, как идут работы, к чему надо подключиться, в чем есть нужда, включая стройматериалы, медикаменты, как идет подготовка школ к 1 сентября."Прошу серьезно к этому отнестись. Это не туризм, не экскурсия, это серьезная наша общая задача - как можно быстрее наладить мирную жизнь в этих областях и оказать необходимую поддержку", - сказала сенатор.Тему помощи Донбассу на заседании Совета Федерации поднял первый вице-спикер палаты Андрей Турчак.

https://ria.ru/20220706/donbass-1800694532.html

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донецкая народная республика

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, совет федерации рф, валентина матвиенко, луганская народная республика, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, андрей турчак