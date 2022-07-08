Матвиенко предложила сенаторам посетить ДНР и ЛНР
Матвиенко предложила сенаторам посетить ДНР и ЛНР и оказать поддержку на местах
© РИА Новости / Совет Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила сенаторам посетить ДНР и ЛНР для оказания поддержки этим территориям.
"У нас завершающее пленарное заседание, но мы не завершаем работу. Я поддерживаю предложение, чтобы вы посетили Донецк, Луганск, не просто как экскурсию для галочки, чтобы отметиться. Это должны быть серьезные продуманные повестки поездок с решением тех задач, которые были озвучены. Я имею в виду поддержку местных органов власти с учетом вашего опыта, оказание содействия в организации работы, посещение тех районов, над которыми взяли шефство ваши регионы, работа на месте", - сказала спикер на пленарном заседании в пятницу. По ее словам, надо проверить, как идут работы, к чему надо подключиться, в чем есть нужда, включая стройматериалы, медикаменты, как идет подготовка школ к 1 сентября.
"Прошу серьезно к этому отнестись. Это не туризм, не экскурсия, это серьезная наша общая задача - как можно быстрее наладить мирную жизнь в этих областях и оказать необходимую поддержку", - сказала сенатор.
Тему помощи Донбассу на заседании Совета Федерации поднял первый вице-спикер палаты Андрей Турчак.