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Матвиенко предложила сенаторам посетить ДНР и ЛНР - РИА Новости, 08.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220708/donbass-1801177290.html
Матвиенко предложила сенаторам посетить ДНР и ЛНР
Матвиенко предложила сенаторам посетить ДНР и ЛНР - РИА Новости, 08.07.2022
Матвиенко предложила сенаторам посетить ДНР и ЛНР
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила сенаторам посетить ДНР и ЛНР для оказания поддержки этим территориям. РИА Новости, 08.07.2022
2022-07-08T12:33
2022-07-08T12:33
специальная военная операция на украине
политика
совет федерации рф
валентина матвиенко
луганская народная республика
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
андрей турчак
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила сенаторам посетить ДНР и ЛНР для оказания поддержки этим территориям."У нас завершающее пленарное заседание, но мы не завершаем работу. Я поддерживаю предложение, чтобы вы посетили Донецк, Луганск, не просто как экскурсию для галочки, чтобы отметиться. Это должны быть серьезные продуманные повестки поездок с решением тех задач, которые были озвучены. Я имею в виду поддержку местных органов власти с учетом вашего опыта, оказание содействия в организации работы, посещение тех районов, над которыми взяли шефство ваши регионы, работа на месте", - сказала спикер на пленарном заседании в пятницу. По ее словам, надо проверить, как идут работы, к чему надо подключиться, в чем есть нужда, включая стройматериалы, медикаменты, как идет подготовка школ к 1 сентября."Прошу серьезно к этому отнестись. Это не туризм, не экскурсия, это серьезная наша общая задача - как можно быстрее наладить мирную жизнь в этих областях и оказать необходимую поддержку", - сказала сенатор.Тему помощи Донбассу на заседании Совета Федерации поднял первый вице-спикер палаты Андрей Турчак.
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политика, совет федерации рф, валентина матвиенко, луганская народная республика, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, андрей турчак
12:33 08.07.2022
 
Матвиенко предложила сенаторам посетить ДНР и ЛНР

Матвиенко предложила сенаторам посетить ДНР и ЛНР и оказать поддержку на местах

© РИА Новости / Совет Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Совет Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила сенаторам посетить ДНР и ЛНР для оказания поддержки этим территориям.
"У нас завершающее пленарное заседание, но мы не завершаем работу. Я поддерживаю предложение, чтобы вы посетили Донецк, Луганск, не просто как экскурсию для галочки, чтобы отметиться. Это должны быть серьезные продуманные повестки поездок с решением тех задач, которые были озвучены. Я имею в виду поддержку местных органов власти с учетом вашего опыта, оказание содействия в организации работы, посещение тех районов, над которыми взяли шефство ваши регионы, работа на месте", - сказала спикер на пленарном заседании в пятницу. По ее словам, надо проверить, как идут работы, к чему надо подключиться, в чем есть нужда, включая стройматериалы, медикаменты, как идет подготовка школ к 1 сентября.
"Прошу серьезно к этому отнестись. Это не туризм, не экскурсия, это серьезная наша общая задача - как можно быстрее наладить мирную жизнь в этих областях и оказать необходимую поддержку", - сказала сенатор.
Тему помощи Донбассу на заседании Совета Федерации поднял первый вице-спикер палаты Андрей Турчак.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
6 июля, 15:06Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеПолитикаСовет Федерации РФВалентина МатвиенкоЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРАндрей Турчак
 
 
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